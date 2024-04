Pronostici Golf RBC Heritage 2024 del PGA Tour che ha in programma anche un evento minore, che però seguiamo con le nostre analisi e scommesse, il Corales Puntacana Championship 2024. Dopo i fasti del Masters rimangono fermi DP e LIV.

Risultati The Masters, ancora Scheffler con la Green Jacket ad Augusta

E’ d’obbligo aprire l’articolo di Pronostici Golf questa settimana facendo un passo indietro ai risultati del The Masters di Augusta, il primo major dell’anno dove è tornato a vincere Scottie Scheffler, alla sua 2° Green Jackets in 3 anni! Il numero 1 al mondo supera le grandi difficoltà di pioggia al primo giro e di vento fortissimo al venerdì. Fino all’ultimo Homa ed Aberg hanno tentato di rompere le uova nel paniere a Scheffler che alla fine ha vinto da favorito in quota @5, una giocata che avevamo fatto a doppio stake nel VIP Telegram di Betting Maniac.

Nel free avevamo consigliato il piazzamento in top-20 di Bryson DeChambeau che va a segno, due casse che ci permettono di chiudere in profitto il primo slam dell’anno. Da segnalare un eccezionale Aberg, il rookie svedese è alla prima assoluta, non solo al Masters, ma ad un major, e chiude 2°. Deludente Fitzpatrick che avevamo consigliato in top-20, ma che nel finale pasticcia e chiude 23°.

Pronostici Golf RBC Heritage 2024: Field, tracciato e statistiche

Dopo Augusta il PGA Tour si sposta in South Carolina per RBC Heritage 2024, un torneo che non è certamente il Masters, ma che è comunque di livello, tanto che negli ultimi 2 anni hanno vinto big come Matt Fitzpatrick e Jordan Spieth (entrambi presenti pure in questa edizione), e fa parte del field pure Scottie Scheffler, che non si prende riposo dopo il Masters, e manco a dirlo è favorito. Del resto Scheffler nel 2024 ha vinto tutti i tornei che ha giocato, tranne uno dove ha chiuso comunque 2° dietro a Jaeger, col giovane tedesco che può dire di essere stato l’unico in grado di batterlo nel 2024. In lavagna al 2° posto c’è Rory McIlory che invece ha fallito anche quest’anno l’attacco alla giacca verde che gli manca per completare il Grand Slam. Tra i favoriti anche Xander Schauffele e Ludvig Aberg che come detto ha impressionato ad Augusta.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Matt Fitzpatrick (-17); 2022: Jordan Spieth (-13); 2021: Stewart Cink (-19); 2020: Webb Simpson (-22); 2019: C.T. Pan (-12); 2018: Satoshi Kodaira (-12); 2017: Wesley Bryan (-13); 2016: Branden Grace (-9); 2015: Jim Furyk (-18); 2014: Matt Kuchar (-11); 2013: Graeme McDowell (-9); 2012: Carl Pettersson (-14); 2011: Brandt Snedeker (-12); 2010: Jim Furyk (-13).

Si gioca ad Harbour Town Golf Links, un atipico tracciato costiero che è un Par 71 da 7,213 yards con Fairways e Rough in Celebration Bermudagrass ricoperta da Perennial Ryegrass, mentre i Greens sono in TifEagle Bermudagrass ricoperta da Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Greens in Regulation (su tutte), Tee to Green, Approach e Putting.

Pronostici Golf RBC Heritage 2024: free pick

Tra i favoriti vi segnaliamo Ludvig Åberg @15.00 di cui abbiamo già parlato parecchio prima, del resto giocarsi il Masters alla prima ad Augusta, fino alle ultime buche (fino al doppio boogey alla 11 era in piena corsa) è davvero impressionante.

Tra i favoriti vi segnaliamo Ludvig Åberg @15.00 di cui abbiamo già parlato parecchio prima, del resto giocarsi il Masters alla prima ad Augusta, fino alle ultime buche (fino al doppio boogey alla 11 era in piena corsa) è davvero impressionante. Il 24enne svedese potrebbe confermarsi, e anzi migliorarsi, vincendo un torneo comunque importante come quello di Harbour Town che lo lancerebbe ancora di più verso l’olimpo delle giovani stelle in rampa di lancio nel mondo del golf.

Con Sahith Theegala @36.00 facciamo un bel salto di quota per un longshot molto interessante su un giocatore che meno di un mese fa vinceva il suo 2° titolo al PGA (Houston Open) anche se da allora ha chiuso 28° in Texas e ha un pò deluso con il T45 anche ad Augusta. Perché prendere Theegala allora? Intanto la quota è alta per un giocatore del genere, che inoltre si presenta qui con ottime statistiche di Approach, Tee to Green, Putting e Off the Tee che sono molto importanti. Theegala inoltre ama i tracciati corti come questo, ricordate la sua prima vittoria a Silverado? Un par-72 in quel caso, ma Theegala in tracciati corti ha incassato altre 9 top-13, di cui 6 top-5 e due runner up in cui si è giocato la vittoria (TPC River Highlands 2022 e Sea Island 2022). Qui ha già raccolto un 5° posto nella scorsa edizione e con i suoi numeri in crescita di Off the Tee e Approach potrà migliorare ulteriormente ed essere un contender vero, visto che parliamo sempre di un ottimo giocatore salito al #17 del ranking mondiale.

Le nostre scommesse sul Corales Puntacana Championship 2024

Il PGA Tour ha in programma anche un torneo minore, il Corales Puntacana Championship 2024 dal Puntacana Resort & Club, che però rimane un evento comunque di pregio ed interessante pure per le scommesse, in passato qui hanno vinto giocatori importanti come vedremo, e ci sono sempre in palio 300 punti FedEx Cup e un montepremi da $4 milioni. Il field di questa edizione mette in evidenza gli europei Alex Noren e Nicolai Hojgaard davanti a Billy Horschel ed Aaron Rai.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Matt Wallace (-19); 2022: Chad Ramey (-17); 2021: Joel Dahmen (-12); 2020: Hudson Swafford (-18); 2019: Graeme McDowell (-18); 2018: Brice Garnett (-18).

Il tracciato del Corales Golf Club ha ospitato un paio di tornei Korn Ferry Tour e 5 PGA. Si tratta di un lunghissimo par-72 da 7,668 yards, disegnato nel 2010 da Tom Fazio. Fairways e Rough sono in Supreme Paspalum, così come i Greens. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Putts per GIR, Scrambling, Off The Tee, Tee to Green ed Around The Green, seguite da Approach e Putting.

Per questo torneo abbiamo fatto poche selezioni, e qui vi consigliamo la quota di valore su Victor Perez @30.00 che non è riuscito a qualificarsi al RBC Heritage ma si presenta come uno dei giocatori più caldi a Corales, forte di un T3 a Puerto Rico e di un altro paio di top-20 negli ultimi 5 tornei giocati. Il francese, alla sua stagione da rookie al PGA, si è fatto le ossa in Europa (dove ha vinto 3 volte) e ha iniziato benissimo anche questa annata con un 16° posto al PGA National (era 4° alla domenica), il già citato 3° posto al Puerto Rico, T17 allo Houston Open (era 13° dopo le prime 54 buche) e T45 al Valero Texas Open che è stato il suo torneo peggiore, anche se era partito bene pure qui (18° dopo le prime 36 buche). Al DP Perez ha vinto due tornei su tre in tracciati costieri, e parliamo di manifestazioni tra le più importanti (2019 Alfred Dunhill Links Championship, 2023 Abu Dhabi HSBC Championship). Il francese ha inoltre un ottimo rendimento sulle superfici in Paspalum (per esempio ha fatto 4° al 2021 Saudi International al Royal Greens Golf & Country Club). Al momento è 91° nella classifica FedEx, una posizione un pò scomoda ai margini della top-100, ma ha la qualità per migliorare e deve capitalizzare proprio in tornei del genere, con field più “scarichi”. Inoltre il tracciato come abbiamo visto dovrebbe essere nelle sue corde per provare a vincere la prima al PGA e a risalire in una posizione più tranquilla in classifica generale.

