Pronostici Golf Wells Fargo Championship 2024 del PGA Tour che questa settimana è l’unico circuito di golf in campo visto che si sdoppia con in programma anche il Myrtle Beach Classic. Vediamo analisi, quote e consigli per le scommesse sui tornei a Quail Hollow e The Dunes, gli ultimi eventi prima dello US Open, il secondo major di questa stagione 2024 di Golf.

Pronostici Golf Wells Fargo Championship 2024: Field, tracciato e statistiche

La settimana scorsa è tornato alla vittoria Taylor Pendrith, un ennesima quota alta (@90 in questo caso) per un vincitore in questa difficile stagione di Golf PGA Tour, difficile almeno a livello scommesse, visto che se gioca Scheffler vince lui (a quote microscopiche), altrimenti se il numero #1 al mondo riposa, si passa all’esatto opposto con vittorie di underdogs e longshot davvero difficili da prevedere.

Questa settimana si gioca un altro torneo non semplice, il Wells Fargo Championship 2024 che precede il PGA Championship, secondo major stagionale, e si disputa come sempre al Quail Hollow Club. Non ci sarà il sopra menzionato Scheffler che si è preso un pò di riposo in vista dei prossimi impegni importanti, ma questo non significa che il field non sia di qualità, con Rory McIlroy che guida le lavagne delle quote per le scommesse, a caccia di un altro successo qui (sarebbe il 4°, sia nel vecchio tracciato che in quello rinnovato), tallonato da Xander Schauffele ma anche dal campione in carica Wyndham Clark, poi ci sono anche Patrick Cantlay, Max Homa, Collin Morikawa, Tommy Fleetwood, Shait Theegala, Hideki Matsuyama, Tony Finau e Viktor Hovland, insomma i grandi nomi non mancano. Non ci sarà invece la stella svedese in ascesa, Ludvig Aberg, che era tra i protagonisti più attesi, ma si è ritirato dopo l’iscrizione.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Wyndham Clark (-19); 2021: Rory McIlroy (-10); 2019: Max Homa (-15); 2018: Jason Day (-12); 2017: Justin Thomas (-8); 2016: James Hahn (-9); 2015: Rory McIlroy (-21); 2014: J.B. Holmes (-14); 2013: Derek Ernst (-8); 2012: Rickie Fowler (-14); 2011: Lucas Glover (-15); 2010: Rory McIlroy (-15).

Il tracciato di Quail Hollow ha subito una grande ristrutturazione nel 2016, per mano di Tom Fazio, in vista del PGA Championship che ha ospitato nel 2017. Abbiamo un grande storico su questo percorso che è passato da allora da essere un par-72 ad un par-71 da 7,558 yards, con un alto numero di bunkers e Fairways e Rough in Bermudagrass ricoperta da Perennial Ryegrass mentre la superficie dei greens è in G12 Champion Bermudagrass ricoperta con Poa Trivialis. Qui sono importanti le statistiche di: Strokes gained tee-to-green, Driving distance, Putting, Approach, Scrambling ed Around-the-green.

Pronostici Golf Wells Fargo Championship 2024: FREE PICK

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Qui tra i favoriti vi segnaliamo il campione in carica Wyndham Clark @17.00 che dopo aver vinto un major lo scorso anno, si sta affermando come una delle nuove stelle del PGA Tour, e onestamente noi non gli davamo proprio tutto questo credito. Invece Clark ha dimostrato di non essere un fuoco di paglia e ha vinto proprio qui lo scorso anno il suo primo torneo al PGA, da dove poi è inziiata la cavalcata che lo ha portato al trionfo dello US Open. In questa nuova stagione 2024 ha già vinto l’AT&T Pebble Beach a febbraio, suo 3° successo in carriera al Tour, dopo un epica performance a battere l’imbattibile, ovvero Scheffler. Aggiungete i 2° posti a Arnold Palmer Invitational e Players Championship, ma anche il recente T3 nella sua ultima apparizione, quella ad Harbour Town dove si è conteso il torneo fino all’ultimo. Insomma, parliamo di un giocatore altamente competitivo, che in questo momento sta giocando il suo miglior golf, e che sarà anche motivato per provare a difendere il titolo nell’importante cornice di Quail Hollow.

Con Akshay Bhatia @45.00 alziamo il colpo per un longshot a quota alta che però non è così impossibile, e che anche nei power ranking di PGA Tour è dato tra i migliori 12. Il 22enne è cresciuto a Wake Forest, North Carolina, quindi questo è quasi un torneo di casa a cui si presenta con ottime statistiche di Off the Tee e Total Driving. Bathia in questa stagione si è sbloccato portando a casa il suo primo torneo PGA, e lo ha fatto su un tracciato difficile, quello del TPC San Antonio. Dalla vittoria del Valero Texas Open è arrivata la partecipazione al Masters con un onorevole T35, e al RBC Heritage è stato tra i migliori 20, dimostrando un buon adattamento e costanza. In 12 tornei quest’anno, oltre alla vittoria, ha portato a casa 6 top-20. Potrà migliorare il T43 dello scorso anno qui a Quail Hollow.

Le nostre scommesse sul Myrtle Beach Classic 2024 (PGA Tour)

Il Wells Fargo ruba la scena questa settimana, ma il PGA ha programmato anche un altro evento minore, il Myrtle Beach Classic 2024, così da permettere una preparazione a tutti, in vista dello US PGA Championship della prossima settimana, e in tanti hanno risposto presente all’appello, anche perché invece lo schedule del DP World Tour prevedeva una settimana di pausa prima del secondo major stagionale, e dopo 2 settimane di fila di gioco si è fermato anche il LIV Golf Series.

Torniamo a parlare di questo torneo che si giocherà al The Dunes Golf and Beach Club, un tracciato che fa il suo ingresso per la prima volta come ospitante di un torneo del PGA Tour. Si tratta di un par-71 da 7,347 yard, disegnato negli anni 50 da Robert Trent Jones. A I greens sono in Champion Bermuda ma all’esatto contrario di Quail Hollow, per questo tracciato non abbiamo basi storiche e dettagli sulle statistiche su cui basarci. Inoltre il field come detto è modesto e in cima alle lavagne delle scommesse troviamo: Ben Griffin, Erik Van Rooyen, Beau Hossler, Davis Thomas e Daniel Berger.

Ci limiteremo a fare poche scelte per questo torneo, e una di queste la condividiamo con voi, la quota di valore su Daniel Berger @26.00, giocatore che è calato negli ultimi anni, ma che porta la firma su 4 vittorie al PGA, due al TPC Southwind, una a Colonial e una a Pebble Beach, non proprio l’ultimo arrivato, infatti fa parte del pacchetto di favoriti secondo le quote, anche se un vero e proprio favorito non ce l’hanno nemmeno i bookmakers questa settimana, su un torneo del genere. Noi puntiamo sull’esperienza di Berger, e magari sulla voglia di tornare ai livelli che aveva raggiunto in passato, visto che parliamo di un giocatore ancora giovane a 31 anni, e che ha avuto un calo anche per colpa di un brutto infortunio nel 2022 che lo ha fatto precipitare dalla top-25 del ranking mondiale che aveva stabilmente raggiunto con i risultati del 2021. Un vittoria prima dello US Open sarebbe un tocca sana per lui, anche ad un evento minore come questo. Nel 2024 sembra essersi messo in testa di tornare ai suoi livelli, visto che ha giocato 9 tornei, trovando subito un positivo T39 a gennaio al The American Express e un T28 a Phoenix. La settimana scorsa ha chiuso T13 al TPC Craig Ranch, il suo miglior risultato, ed è stato tra i migliori del field nelle statistiche di: Driving Accuracy, GIR e Scrambling (dove è stato primo in assoluto). In generale nel 2024 è 10° nelle statistiche di Driving Accuracy e 22° anche in quelle di Off the Tee.

