Pronostici Golf The Sentry 2025, torna il PGA Tour col primo torneo del nuovo anno, come sempre lo speciale torneo a field ridotto che richiama tutti i vincitori di almeno un evento nel 2024 (eccetto il numero uno al mondo, Scheffler, che non sarà in gioco). Andiamo a vedere anche il calendario 2025 dei maggiori eventi di Golf che ci aspettano nel nuovo anno.

Pronostici Golf The Sentry 2025: Tracciato, Field e Statistiche

Alle Hawaii inizia il 2025 del PGA Tour con il The Sentry 2025 (20 milioni di dollari di montepremi e 700 punti FedEx Cup in palio), torneo dal field limitato e ad invito, che permette la partecipazione di tutti i vincitori del 2024 insieme ai primi 50 del ranking FedEx Cup.

Field di lusso quindi, ma c’è anche un grande assente, il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler. Il 7 volte campione sul tour (nel solo 2024) ha deciso di sottoporsi ad un intervento alla mano destra. Ci sarà invece il n.2 del World Ranking Xander Schauffele (che qui ha vinto nella stagione 2018-2019), oltre agli altri americani: Akshay Bhatia, Wyndham Clark, Tony Finau, Max Homa, Billy Horschel, Collin Morikawa, Justin Thomas, Sahith Theegala, Will Zalatoris e Cameron Young.

Buoni giocatori anche dal vecchio continente con lo svedese Ludvig Åberg, il britannico Matt Fitzpatrick, lo scozzese Robert McIntyre e il francese Matthieu Pavon. Presente anche il norvegese Viktor Hovland, talento 27enne con 6 vittorie sul PGA e 2 top 10 nel 2024. Dal resto del mondo i coreani Sunjae Im, Si Woo Kim e Byeong Hun An, il nipponico Hideki Matsuyama e l’australiano Adam Scott. Non sono presenti giocatori italiani.

L’anno scorso si impose con lo score di -29 (un totale di 263 colpi), lo statunitense Chris Kirk davanti ai connazionale Sahith Theegala e Justin Thomas, rispettivamente secondo a -28 e terzo a -27.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Chris Kirk (-29); 2023: Jon Rahm (-27); 2022: Cameron Smith (-34); 2021: Harris English (-25); 2020: Justin Thomas (-14); 2019: Xander Schauffele (-23); 2018: Dustin Johnson (-24); 2017: Justin Thomas (-22); 2016: Jordan Spieth (-30); 2015: Patrick Reed (-21); 2014: Zach Johnson (-19); 2013: Dustin Johnson (-15, 54 holes); 2012: Steve Stricker (-23); 2011: Jonathan Byrd (-24); 2010: Geoff Ogilvy (-22).

Si gioca alle Hawaii sul tracciato del Plantation Course di Kapalua che è particolarmente lungo: si tratta di un par 73 di 6945 metri (7596 Yard) con 4 par 5, 3 par 3 e 11 par 4. Fairways e Rough sono in Celebration Bermudagrass mentre i Greens sono in superficie TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più interessanti sono: Off the Tee, Approach, Around the Green, Tee to Green e Putting.

Le nostre scommesse sul The Sentry 2025

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito, value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Come quota di valore segnaliamo Justin Thomas @11.00 che senza Scheffler in gioco ha l’occasione di tornare alla vittoria al Tour. JT ha vinto 2 volte a Kapalua (2017 e 2020) a cui aggiunge altre 3 top-5: 21st (2016), 1st (2017), 22nd (2018), 3rd (2019), 1st (2020), 3rd (2021), 5th (2022). Questo potrebbe essere l’anno del ritorno di Thomas, ex numero 1 al mondo, che di recente ha chiuso 2° allo ZOZO Championship in Giappone e 3° anche al Hero World Challenge di metà dicembre.

Quota alta su Sunjae Im @21.00 che qui ha giocato 4 volte, offrendo sempre ottime prestazioni: 5th (2021), 4th (2022), 7th (2023) e 17th (2024). Un altra prestazione positiva del coreano è arrivato anche allo ZOZO in Giappone, col T13 finale, seguito dal 9° posto all’Hero del mese scorso.

Chiudiamo con un Testa a Testa giocando TaT 72 Buche: JT Poston v Brian Harman: POSTON @1.83. Harman arriva dal 12° posto all’Hero e nei precedenti 5 tornei giocati non era mai entrato in top-10. Lo scorso anno Harman ha giocato il Sentry, chiudendo con un onorevole T5 e T16 l’anno prima, ma preferiamo Poston che nel 2024 ha vinto il suo 4° titolo PGA in carriera vincendo lo Shiners al TPC Summerlin di Las Vegas e ha buoni numeri anche qui alle Hawaii dove lo scorso anno ha chiuso 5° (come Harman) e dove ha esordito subito bene nel 2020 con un 11° posto al debutto. JT ha giocato anche l’ultimo torneo PGA del 2024, lo speciale Grant Thornton Invitational dove ha chiuso al 9° posto in coppia con Mel Reid.

Programma eventi e major di Golf nel 2025

Dopo il The Sentry, il PGA Tour rimarrа nell’arcipelago delle Hawaii per il Sony Open, torneo che si disputerа al Waialae Country Club di Honolulu dal 9 al 12 gennaio. Andiamo però a vedere tutti gli eventi principali che ci attendono in questo 2025 di golf che come sempre seguiremo settimana dopo settimana con analisi e scommesse.

CALENDARIO PGA TOUR 2025

2-5 gennaio – The Sentry – Plantation Course at Kapalua, Maui, Hawaii

9-12 gennaio – Sony Open in Hawaii – Waialae Country Club, Honolulu, Hawaii

16-19 gennaio – The American Express – Pete Dye Stadium Course, La Quinta, California

22-25 gennaio – Farmers Insurance Open – Torrey Pines Golf Course (South Course), San Diego, California

30 gennaio-2 febbraio – AT&T Pebble Beach Pro-Am – Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, California

6-9 febbraio – WM Phoenix Open – TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Arizona

13-16 febbraio – The Genesis Invitational – The Riviera Country Club, Pacific Pasalides, California

20-23 febbraio – Mexico Open at VidantaWorld – VidantaWorld, Vallarta, Messico

27 febbraio-2 marzo – Cognizant Classic in The Palm Beaches – PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Florida

6-9 marzo – Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard – Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Florida

6-9 marzo – Puerto Rico Open – Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Porto Rico

13-16 marzo – THE PLAYERS Championship – TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Florida

20-23 marzo – Valspar Championship – Innisbrook resort (Copperhead Course), Palm Harbor, Florida

27-30 marzo – Texas Children’s Houston Open – Memorial Park Golf Course, Houston, Texas

3-6 aprile – Valero Texas Open – TPC San Antonio (Oaks Course), San Antonio, Texas

10-13 aprile – Masters Tournament – Augusta National Golf Club – Augusta, Georgia

17-20 aprile – RBC Heritage – Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, Southern California

17-20 aprile – Corales Puntacana Championship – Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Repubblica Dominicana

24-27 aprile – Zurich Classic of New Orleans – TPC Louisiana, Avondale, Louisiana

1-4 maggio – The CJ Cup Byron Nelson – TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

8-11 maggio – Truist Championship – The Philadelphia Cricket Club (Wissahickon Course) – Philadelphia, Pennsylvania

8-11 maggio – Myrtle Beach Classic – Dunes Golf and Beach Club, Myrtle Beach, Southern California

15-18 maggio – PGA Championship – Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina

22-25 maggio – Charles Schwab Challenge – Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

29 maggio-1 giugno – the Memorial Tournament presented by Workday – Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

5-8 giugno – RBC Canadian Open – TPC Toronto at Osprey Valley (North Course), Caledon, Ontario, Canada

12-15 giugno – US Open – Oakmont Country Club, Oakmont, Pennsyvlania

19-22 giugno – Travelers Championship – TPC River Highlands, Cromwell, Connecticut

26-29 giugno – Rocket Mortgage Classic – Detroit Golf Club, Detroit, Michigan

3-6 luglio – John Deere Classic – TPC Deere Run, Silvis, Illinois

10-13 luglio – Genesis Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Scozia

10-13 luglio – ISCO Championship – Hurstbourne Country Club (Championship Course), Louisville, Kentucky

17-20 luglio – The Open Championship – Royal Portrush Golf Club, Portrush, Irlanda del Nord

17-20 luglio – Barracuda Championship – Tahoe Mountain Club (Old Greenwood), Truckee, California

24-27 luglio – 3M Open – TPC Twin Cities, Blaine, Minnesota

31 luglio-3 agosto – Wyndham Championship – Sedgefield Country Club – Greensboro, North Carolina

FEDEX CUP PLAYOFFS

7-10 agosto – FedEx St. Jude Championship – TPC Southwind, Memphis, Tennessee

14-17 agosto – BMW Championship – Caves Valley Golf Club, Owings Mills, Maryland

21-24 agosto – TOUR Championship – East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia

FEDEX FALL SERIES

11-14 settembre – Procore Championship – Silverado Resort (North Course), Napa, California

26-28 settembre – Ryder Cup – Bethpage State Park (Black), Farmingdale, New York

2-5 ottobre – Sanderson Farms Championship – The Country Club of Jackson, Jackson, Mississippi

9-12 ottobre – Baycurrent Classic – Yokohama Country Club, Yokohama, Giappone

23-26 ottobre – Black Desert Championship – Black Desert Resort, Ivins, Utah

6-9 novembre – World Wide Technology Championship – El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Messico

13-16 novembre – Butterfield Bermuda Championship – Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

20-23 novembre – The RSM Classic – Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Georgia

4-7 dicembre – Hero World Challenge – Albany Golf Club, Albany, Bahamas

12-14 dicembre – Grant Thornton Invitational – Tiburon Golf Club, Naples, Florida

CALENDARIO DP WORLD TOUR 2025

10-12 gennaio – Team Cup – Abu Dhabi Golf Resort, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

16-19 gennaio – Dubai Desert Classic – Emirates Golf Club, Dubai, Emirati Arabi Uniti

23-26 gennaio – Ras al Khaimah Championship – Al Hamra Golf Club, Ras al Khaimah, UAE

30 gennaio-2 febbraio – Bahrain Championship – Royal Golf Club, Bahrein

6-9 febbraio – Evento nel Medio Oriente da comunicare

20-23 febbraio – Magical Kenya Open – Muthaiga Country Club, Nairobi, Kenya

27 febbraio-2 marzo – Investec South African Open Championship – Durban Country Club, Durban, Sudafrica

6-9 marzo – Joburg Open – Houghton Golf Club, Johannesburg, Sudafrica

20-23 marzo – Porsche Singapore Classic – Laguna National Golf Resort Club, Singapore, Singapore

27-30 marzo – Hero Indian Open – Luogo da confermare, India

10-13 aprile – The Masters – Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia, USA

17-20 aprile – Volvo China Open – Luogo da confermare, Cina

24-27 aprile – Evento in Asia da confermare

8-11 maggio – Turkish Open –Regnum Carya Golf & Spa Resort, Antalya, Turchia

15-18 maggio – PGA Championship – Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina, USA

11-14 maggio – Soudal Open – Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

29 maggio-1 giugno – Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand – Gut Altentann Golf Club, Salisburgo, Austria

5-8 giugno – KLM Open – The International, Amsterdam, Paesi Bassi

12-14 giugno – US Open – Oakmont Country Club, Oakmont, Pennsylvania, USA

26-29 giugno – Open d’Italia – Argentario Golf Club, Monte Argentario, Italia

3-6 luglio – BMW International Open – Golfclub Mьnchen Eichenried, Monaco, Germania

10-13 luglio – Genesis Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Scozia

10-13 luglio – ISCO Championship – Hurstbourne Country Club, Louisville, Kentucky, USA

17-20 luglio – 153th Open Championship – Royal Portrush Golf Club, Portrush, County Antrim, Irlanda del Nord

17-20 luglio – Barracuda Championship – Tahoe Mt. Club, Truckee, California, USA

7-10 agosto – D+D Real Czech Masters – Luogo da definire, Cechia

14-17 agosto – Danish Golf Championship – Furesш Golf Klub, Copenaghen, Danimarca

21-24 agosto – Betfred British Masters – The Belfry, Sutton Coldfield, Inghilterra

28-31 agosto– Omega European Masters – Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Svizzera

4-7 settembre – Amgen Irish Open – The K Club, Straffan, Co. Kildare, Irlanda

11-14 settembre – BMW PGA Championship – Wentworth Golf Club, Virginia Water, Surrey, Inghilterra

18-21 settembre – FedEx Open de France – Golf de Saint-Nom-La-Bretиche, Parigi, Francia

26-28 settembre – Ryder Cup 2025 – Bethpage Black Golf Club, Farmingdale, New York, USA

2-5 ottobre – Alfred Dunhill Links Championship – Old Course St. Andrews, Carnoustie Golf Links & Kingsbarns Golf Links, Scozia

9-12 ottobre – acciona Open de Espaсa presented by Madrid – Club Campo de Villa de Madrid, Madrid, Spagna

16-19 ottobre Evento Back 9 da comunicare

23-26 ottobre – Genesis Champioship – Luogo da definire, Corea del Sud

DP WORLD TOUR PLAYOFFS

6-9 novembre – Abu Dhabi HSBC Championship – Yas Links, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

13-16 novembre – DP World Tour Championship, Dubai – Jumeirah Golf Estates, Earth Course, Dubai, Emirati Arabi Uniti

