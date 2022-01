Pronostici Golf PGA Tour: quote, analisi e scommesse sul Sony Open 2022

Sony Open 2022, siamo al secondo appuntamento della nuova stagione del PGA Tour. Vediamo i nostri consigli per le scommesse sul Golf dal Waialae Country Club alle Hawaii. Cerchiamo di andare in cassa dopo aver aperto il 2022 subito con un runner up, il 2° posto di Jon Rahm al Sentry Championship vinto da Cameron Smith.

Sony Open 2022: field e ultimi vincitori

Il PGA Tour torna in campo per il 2° evento dell’anno, il Sony Open dalle Hawaii che si presenta con un field decisamente interessante. Il favorito per la doppietta in apertura d’anno è Cameron Smith (che ha già vinto qui nel 2020), ma proveranno a rompergli le uova nel paniere in molti, ad iniziare da Webb Simpson, Sungjae Im, Hideki Matsuyama e Marc Leishman su tutti ma c’è anche il campione in carica Kevin Na.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Kevin Na (-21); 2020: Cameron Smith (-11); 2019: Matt Kuchar (-22); 2018: Patton Kizzire (-17); 2017: Justin Thomas (-27); 2016: Fabian Gomez (-20); 2015: Jimmy Walker (-23); 2014: Jimmy Walker (-17); 2013: Russell Henley (-24); 2012: Johnson Wagner (-13); 2011: Mark Wilson (-16); 2010: Ryan Palmer (-15).

Sony Open 2022: tracciato e statistiche

Il tracciato del Waialae Country Club disegnato nel 1927 da Seth Raynor dovrebbe premiare gli specialisti degli short games e per i giocatori molto accurati. Si tratta di un par-70 da 7,044 yards con greens in TifDwarf Bermudagrass.

Qui le statistiche essenziali per fare bene sono quelle di Approach, Total Drives, Birdie or Better. Facendo la media di queste statistiche troviamo Talor Gooch @36.00 come migliore, e proprio Gooch è una delle nostre selezioni per la vittoria finale.

Sony Open 2022: tutte le quote

Vediamo le quote SNAI per la vittoria finale del torneo PGA Tour di questa settimana.

Sony Open In Hawaii 2022

Smith, Cameron 11

Simpson, Webb 16

Im, Sung-jae 18

Leishman, Marc 20

Matsuyama, Hideki 20

Conners, Corey 25

Ancer, Abraham 30

Gooch, Talor 30

Na, Kevin 30

Henley, Russell 30

Kisner, Kevin 35

English, Harris 40

Horschel, Billy 50

Mcnealy, Maverick 50

Kokrak, Jason 50

Jones, Matthew 50

Power, Seamus 50

Howell Iii, Charles 55

Davis, Cameron 60

Kim, Si-woo 60

Dahmen, Joel 65

Bezuidenhout, Christ 65

Steele, Brendan 75

Van Rooyen, Erik 75

Harman, Brian 80

Mccarthy, Denny 80

Kirk, Chris 80

Mitchell, Keith 80

Palmer, Ryan 80

Todd, Brendon 80

Rai, Aaron 90

Hoge, Tom 90

Lee, Kyoung-hoon 90

Cink, Stewart 90

Kuchar, Matt 90

Long, Adam 100

Kanaya, Takumi 100

Bradley, Keegan 100

Knox, Russell 100

Grace, Branden 100

Kizzire, Patton 100

Grillo, Emiliano 125

Johnson, Zach 125

Buckley, Hayden 150

Norlander, Henrik 150

Huh, John 150

Hickok, Kramer 150

Altro 3,00

Le nostre pick sul Golf PGA Tour

Per il PGA Tour ho scelto 9 possibili vincitori e 1 special bet sui Testa a Testa nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Vi ho già accennato di Gooch ma vi segnalo anche quella che forse è la quota “qualità/prezzo” (diciamo così) che preferisco in assoluto è quella di Marc Leishman @21.00. Dopo Smith vincente a Kapalua questa settimana potrebbe toccare ad un altro australiano vincere alle Hawaii e Leishman è certamente il nome a cui penso. Non ha mai vinto qui, ma ci ha giocato 12 volte superando sempre il taglio e incassando 4 top-10 e 7 top-20. La settimana scorsa è apparso in forma al Sentry con un T10 finale. Leishman è inoltre il 3° migliore del field facendo la media delle statistiche più importanti che vi ho segnalato prima.

Vi lascio con un Testa a Testa e vi consiglio TaT 72 Buche Corey Conners v Abraham Ancer: CONNERS @1.90. A mio avviso il gioco di Conners è perfetto per questo tracciato dove non ha mai vinto, ma ha sempre superato il taglio in 3 partecipazioni ed è arrivato 3° nel 2019, seguito da un altra bella prova (T12) nel 2020. Conners si presenta a questa sfida con ottimi nuemeri statistici (7° migliore del field), decisamente migliori alla media di Ancer che non ho visto benissimo a Kapalua (T35) e che lo scorso anno non ha giocato male qui alle Hawaii, ma non ha concretizzato, tanto da non superare nemmeno il taglio.

