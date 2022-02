Pronostici Golf PGA Tour: analisi, quote e free pick sul Genesis Invitational 2022

Genesis Invitational 2022 al via dal 17 febbraio per questa settimana di PGA Tour. Non si gioca l’European Tour, concentriamoci quindi sul torneo del Riviera, una settimana dopo aver incassato l’ottima quota @28 di Scottie Scheffler vincente a Phoenix, a cui aggiungere anche Talor Gooch su Abraham Ancer nel testa a testa dove abbiamo incassato anche Adri Arnaus su Thomas Detry al Ras Classic dove portiamo a casa pure la quota @3.20 di Daniel van Tonder in top-20.

PGA Tour: Genesis Invitational 2022

Questa settimana il PGA Tour ha in programma il The Genesis Invitational con un Field di primissimo livello visto che ci sarà il numero 1 al mondo, Jon Rahm, ma anche Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Viktor Hovland, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Xander Schauffele, Justin Thomas, Scottie Scheffler, Hideki Matsuyama e Cameron Smith.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Max Homa (-12); 2020: Adam Scott (-11); 2019: J.B. Holmes (-14); 2018: Bubba Watson (-12); 2017: Dustin Johnson (-17); 2016: Bubba Watson (-15); 2015: James Hahn (-6); 2014: Bubba Watson (-15); 2013: John Merrick (-11); 2012: Bill Haas (-7); 2011: Aaron Baddeley (-12); 2010: Steve Stricker (-16).

Si gioca dal mitico tracciato del Riviera Country Club, un par-71 da 7,322 yard. Trovare i fairways qui è davvero molto difficile. I greens sono in superficie Poa Annua e le statistiche più importanti per fare bene qui sono quelle di: Ball Striking, Off the Tee, Around the Green e Putting.

Le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti.

Iniziamo dal mio favorito, Patrick Cantlay @13.00 che al Riviera ha grandi rendimenti in passato e si presenta come migliore in assoluto del Field nella media delle statistiche più importanti che vi ho riportato sopra.

Trovo una quota di grande valore anche per Xander Schauffele @23.00 che in forma dopo un altro podio a Phoenix dove è stato il migliore nelle statistiche di GIR e Tee to green ma è stato eccelso anche in Total Accuracy, Ball Striking e Total Driving che su questo tracciato sono importanti. Qui al Riviera ha sempre superato il taglio in 4 partecipazioni con 4 top-25 (T9 come miglior piazzamento), quindi una grande costanza qui.

Vi segnalo infine un testa a testa, il TaT 72 Buche Corey Conners v Abraham Ancer: CONNERS @1.90. Conners non ha grandi trascorsi al Riviera ma la settimana scorsa ha tenuto ottimi numeri statistici che potrebbero permettergli di fare bene qui, e di chiudere sopra ad Ancer che non ha caratteristiche personali adatte a questo tracciato e che non è nemmeno in un buon momento di forma visto che non fa una top-35 dal novembre scorso al Mayakoba.

Tutti i pronostici completi di Guru sul Golf