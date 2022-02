Pronostici Golf PGA Tour: analisi, quote e free pick sul Honda Classic 2022

Honda Classic 2022, torna in campo il Golf e i nostri pronostici, una settimana dopo aver preso l’ennesimo runner up, Collin Morikawa che ha chiuso 2° al Genesis Invitational, torneo vinto da Joaquin Niemann, anche se nel complesso abbiamo fatto quasi tutte selezioni interessanti che però non ci hanno ripagato. Cerchiamo di andare in cassa questa settimana con l’Honda Classic dal PGA National.

PGA Tour: Honda Classic 2022

L’Honda Classic 2022 apre la serie di tornei in Florida visto che per i prossimi 4 eventi il PGA Tour rimarrà nel Sunshine State. Il Field è interessante ma non è certamente di primo livello. Il favorito è Sungjae Im che ha già vinto qui in passato ma ci sono anche Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Russell Henley, Brooks Koepka, Shane Lowry, Joaquin Niemann, Ian Poulter e anche il campione in carica Matt Jones.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Matt Jones (-12); 2020: Sungjae Im (-6); 2019: Keith Mitchell (-9); 2018: Justin Thomas (-8); 2017: Rickie Fowler (-12); 2016: Adam Scott (-9); 2015: Padraig Harrington (-6); 2014: Russell Henley (-8); 2013: Michael Thompson (-9); 2012: Rory McIlroy (-12); 2011: Rory Sabbatini (-9); 2010: Camilo Villegas (-13).

Il tracciato è il Champions Course del PGA National, un test importante per tutti, a poche miglia dalla costa atlantica, le condizioni meteo e del vento sono da tenere in considerazione, andando su giocatori che lavorano bene in condizioni difficili. Il tracciato è un Par: 70 da 7,125 yards con greens in TifEagle Bermudagrass. Qui sono fondamentali le statistiche di: Approach, Strokes Gained: Par 4, Ball Striking, Par 3 Scoring, Tee To Green.

Le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per il PGA Tour ho scelto 4 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

La mia giocata preferita è Sungjae Im MIGLIOR ASIATICO @2.10, un Im che è anche il favorito per la vittoria @13 di quota (sempre su Bet365) e che potete valutare anche in questa tipologia. Io preferisco alzare l’investimento andando su questa giocata sul gruppo asiatico. Im ha vinto nel 2020 qui al PGA National. KH Lee e CT Pan saranno i suoi avversari principali ma attenzione anche a Sung Kang anche se alla fine ho scelto Im che è il 2° migliore nella media delle statistiche più importanti, dietro al solo Russell Knox @61.00 che vi segnaliamo come quota alta per la vittoria finale, una quota di valore su cui punto volentieri il mio caffè.

Mi aspetto una bella prova anche da Keith Mitchell @34.00 che è un altro ottimo giocatore in Tee-to-green. Caldissimo negli ultimi 5 tornei: 12° al RSM Classic, 7° al Sony Open, 12° al AT&T Pebble Beach e 10° al WM Phoenix Open. Il suo meglio lo da su greens in TifEagle Bermudagrass e qui ha vinto nel 2019 non per caso.

Chiudo con Tommy Fleetwood TOP 10 @3.70. L’inglese non è ancora riuscito a sbloccarsi al PGA Tour. La motivazione non gli mancherà e con un Field un pò più leggero rispetto al solito qui potrà fare bene come ha già fatto nel 2018 con un T4 e nel 2020 con un T3. Ottime statistiche di Total Driving, Greens in Regulation e Ball Striking.

Tutti i pronostici completi di Guru sul Golf li trovi in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Contattaci per informazioni su come accedere e intanto entra nel canale FREE, completamente gratuito.