Pronostici Golf PGA Tour: analisi, quote e free pick sul Valero Texas Open 2022

Valero Texas Open 2022, siamo ad una settimana dal Masters di Augusta, e il PGA Tour ha in programma questo torneo da San Antonio. Fermo il DP World Tour, andiamo a vedere le migliori scommesse sul Golf.

PGA Tour: Valero Texas Open 2022

La settimana scorsa la vittoria al WGC Dell Match Play è valso anche il numero 1 al mondo per Scottie Scheffler che non sarà presente a questo evento in Texas che anticipa di una settimana il primo slam stagionale, il mitico Masters di Augusta. Non mancano però giocatori importanti nel Field del Valero Texas Open, su tutti il favorito Rory McIlroy oltre al campione in carica, la stella di casa Jordan Spieth e ad Hideki Matsuyama.

Il tracciato è il The Oaks course del TPC San Antonio, un par-72 da 7,435 yards disegnato da Greg Norman con greens in Champion Bermudagrass. Qui le statistiche per fare bene sono quelle di: Approach, Off-the-Tee, Ball-Striking, Putting (Bermudagrass).

Vincitori ultime edizioni. 2021: Jordan Spieth (-18); 2019: Corey Conners (-20); 2018: Andrew Landry (-17); 2017: Kevin Chappell (-12); 2016: Charley Hoffman (-12); 2015: Jimmy Walker (-11); 2014: Steven Bowditch (-8); 2013: Martin Laird (-14); 2012: Ben Curtis (-9); 2011: Brendan Steele (-8); 2010: Adam Scott (-14).

Le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti.

Come favorito vado su Corey Conners @21.00 che ha vinto 2 edizioni fa questo torneo, nel 2019, oltre ad arrivare da una grande prova al WGC Match Play della settimana scorsa dove è arrivato in semifinale. Qui al Valero ha tenuto una media eccezionale di 69.5 colpi negli ultimi 12 round. Conners è nella top-3 della media sulle statistiche più importanti che vi ho citato prima.

Quota di valore su un altro che ha vinto questo torneo in passato (2016), Chris Kirk @31.00, al 4° posto del Field nella media delle statistiche principali per fare bene su un tracciato che si adatta alle sue corde. Qui ha giocato 7 volte, superando il taglio in 5 occasioni e incassando 3 top-10 e una top-15. Si presenta in forma dopo una serie di ottimi risultati: WM Phoenix (T14), Honda (T7) ed Arnold Palmer Invitational (T5), in cui ha dimostrato di poter vincere. In un torneo dal Field un pò più leggero la quota @31 è da provare. Nelle ultime settimane è stato tra i migliori del tour nelle statistiche di: Off the Tee, Approach e Tee to Green.

Longshot su Jhonattan Vegas @56.00 che avevo provato da favorito anche la settimana scorsa a Corales dove si è giocato il torneo come mi aspettavo, anche se alla fine non ha portato a casa il successo. Vegas è il 5° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti, e in questa stagione sta facendo molto bene anche in Total Driving e Greens in Regulation che male non fanno.

