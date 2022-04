Pronostici Golf Masters 2022. L’attesa è finita, siamo al primo slam dell’anno per il Golf, dalla mitica Augusta dove i migliori giocatori al mondo si daranno battaglia per la mitica Green Jackets. Torna in campo anche il mitico Tiger Woods.

Pronostici Golf Masters 2022: primo slam dell’anno da Augusta

La settimana scorsa J.J. Spaun ha vinto il Valero Texas Open ma questa settimana si fa sul serio col primo major dell’anno 2022 di Golf, il Masters di Augusta. Ovviamente il Field ha richiamato i migliori giocatori al mondo, come il numero 1 del ranking, Scottie Scheffler, il vincitore del Players Championship Cameron Smith, Rory McIlroy che cerca di completare il grand slam di major ma anche Jon Rahm che cerca di diventare il 4° spagnolo ad indossare la giacca verde.

Ci saranno altri giovani rampanti che cercano la vittoria al primo major: Cantlay, Hovland, Schauffele, Berger e Zalatoris. Cercheranno invece di migliorare il loro record e di mettere un altro major in bacheca Brooks Koepka e Collin Morikawa e ci sono anche i vincitori delle ultime 2 edizioni ad Augusta: Hideki Matsuyama e Dustin Johnson.

In verità ci sono gli ultimi 3 vincitori perché la grande notizia che si è mangiata tutte le altre e che sta catalizzando l’attenzione mondiale da giorni è il ritorno di Tiger Woods che ha vinto qui nel 2019 e torna 21 anni dopo la sua prima green Jacket!

Sarà invece Francesco Molinari il porta colori azzurro anche se è molto indietro in quota @201 per la vittoria del Masters ma attenzione perchè Chicco non è nuovo a colpi importanti anche dall’altra parte dell’oceano.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Hideki Matsuyama (-10); 2020: Dustin Johnson (-20); 2019: Tiger Woods (-13); 2018: Patrick Reed (-15); 2017: Sergio Garcia (-9); 2016: Danny Willett (-5); 2015: Jordan Spieth (-18); 2014: Bubba Watson (-8); 2013: Adam Scott (-9); 2012: Bubba Watson (-10); 2011: Charl Schwartzel (-14); 2010: Phil Mickelson (-16).

Pronostici Golf Masters 2022: il tracciato e le statistiche

Quante volte anche su queste pagine nelle analisi in passato abbiamo parlato del tracciato del Augusta National GC in Georgia. A volte abbiamo analizzato tutto il tracciato buca per buca, in altre analisi ci siamo concentrati più su altri aspetti specifici. Questa volta cerchiamo di fare una sintesi, iniziando col dire che si tratta di un Par-72 da 7.510 yards con greens in A1 Penn Bentgrass.

Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Strokes Gained: Par 4, Around the Green, Putting. Facendo una media di queste statistiche i migliori giocatori del Field sono: Cameron Smith, Justin Thomas, Daniel Berger, Tom Hoge e Xander Schauffele.

Le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per il Masters ho scelto 9 possibili vincitori come sempre divisi in Favoriti, Value bet e Longshot, ma anche diversi piazzamenti top-10 e top-20 e anche 3 giocate speciali, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito gioco Justin Thomas @13.00 che come abbiamo visto è il 2° migliore del Field nella media statistica, specialmente negli ultimi 2 mesi in cui è stato eccellente in: Off the Tee, Approach, Around the Green e Tee to Green. JT cerca la prima vittoria al Masters dove ha chiuso 12° nel 2019, 4° l’anno dopo e T21 anche nella passata edizione e qui ha sempre superato il taglio in 6 prestazioni. Non dimentichiamo poi un aspetto poco citato, il caddies. Jim ‘Bones’ Mackay conosce Augusta come pochi, è stato il caddy di Phil Mickelson che ha vinto 3 volte con altre 8 top-5.

Quota di valore su Brooks Koepka @21.00 che quando si parla di major è sempre da prendere in considerazione. Koepka sembra tornato al 100% fisicamente e negli ultimi tornei giocati ha fatto un ottima impressione, mettendosi in mostra nelle statistiche di ee to Green, Off the Tee e Greens in Regulation al Valspar. Ha già sfiorato la vittoria al Masters nel 2019 quando ha chiuso come runner-up dietro a Tiger, oltre al T11 del 2017 e al 7° posto anche nel 2020.

Quota alta su Shane Lowry @50.00 che di recente è stato consistente con il 2° posto al Honda Classic, il T13 al Players Championship e il T12 Valspar Championship, serie di risultati che lo hanno fatto salire al numero 35 del ranking mondiale. L’irlandese ha chiuso 25° qui nel 2020. Negli ultimi 2 mesi è stato tra i migliori nelle statistiche di Off the Tee, Approach, Tee to Green e Putting, numeri che potrà far valere a Magnolia Lane.

Pronostici Golf Masters 2022: torna Tiger Woods!

Chiudo con una giocata speciale, Tiger Woods SUPERA IL TAGLIO @2.00. Stake ridotto perchè tornare dopo una lunga assenza ad Augusta non è facile per nessuno, e Tiger avrà un grande peso anche mediatico sulle spalle, ma qui ha vinto anche di recente nel 2019 e che ha indossato la green jacket 5 volte in carriera.

Questa è una stagione particolare col rientro ma in 7 apparizioni ad Augusta dal 2010 ad oggi Tiger ha chiuso 4 volte in top-5. Per trovare l’ultima volta che Woods ha mancato un taglio al Masters bisogna tornare indietro nel tempo, nemmeno in questo millennio visto che l’ultimo taglio non superato è del 1996. Negli allenamenti dei giorni scorsi è stato ottimo dal tee. Non lo vincerà come nel 2019 ma il taglio può sempre superarlo e con quota SNAI alla pari che vale un raddoppio pieno mi sento in dovere di provarlo.

