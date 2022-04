Pronostici Golf RBC Heritage 2022, dopo il Masters di Augusta vinto dal numero uno al mondo, Scottie Scheffler, il PGA Tour torna con l’RBC Heritage 2022 in South Carolina dove c’è comunque un ottimo Field. Ancora fermo l’European Tour che tornerà la prossima settimana.

Pronostici Golf RBC Heritage 2022: Field, tracciato e statistiche

Le emozioni del Masters sono andate in archivio con Scheffler che avevamo consigliato in top-10, anche se preferivamo le vittorie di Cameron Smith o Shane Lowry che avevamo selezionato in quota alta. Questa settimana si torna per l’RBC Heritage 2022 che nonostante arrivi dopo i fasti di Augusta ha un Field di prim’ordine con giocatori del calibro di: Daniel Berger, Matt Fitzpatrick, Dustin Johnson, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Webb Simpson, Cameron Smith, Jordan Spieth e Justin Thomas.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Stewart Cink (-19); 2020: Webb Simpson (-22); 2019: C.T. Pan (-12); 2018: Satoshi Kodaira (-12); 2017: Wesley Bryan (-13); 2016: Branden Grace (-9); 2015: Jim Furyk (-18); 2014: Matt Kuchar (-11); 2013: Graeme McDowell (-9); 2012: Carl Pettersson (-14); 2011: Brandt Snedeker (-12); 2010: Jim Furyk (-13).

Il tracciato di Harbour Town Golf Links disegnato da Pete Dye è un par-71 da 7,121 yards con Greens in TifEagle Bermudagrass ricoperto in Poa Trivialis. Qui le statistiche principali per fare bene sono quelle di: Approach, Fairways Gained, Greens in Regulation e Putting.

Le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per il PGA Tour ho scelto 7 possibili vincitori come sempre divisi in Favoriti, Value bet e Longshot, ma anche diversi piazzamenti top-20 e anche 1 giocata speciale, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito ho giocato Shane Lowry @23.00 che in passato ha chiuso T3 (2019) e T9 (2021) qui ad Harbour Town e si presenta come uno tra i migliori nella media delle statistiche più importanti (6° per la precisione, in una classifica che vede Adam Hadwin al comando su Russell Henley e Daniel Berger). Lowry ha giocato bene anche al Masters dove è stato tra i migliori e in questo momento sembra in ottima forma.

Approposito di Daniel Berger @34.00, 3° nella media delle statistiche come abbiamo detto, ve lo segnalo come quota di valore per un altro giocatore che qui ha fatto bene nelle ultime 2 edizioni del RBC (T3 e T13). Specialista degli short game, ottimi numeri in Tee to Green e un buon rendimento anche su questa superficie di Greens.

Quota alta su Kevin Na @46.00 che al WGC Match Play ha battuto giocatori come Henley e Niemann e ha pareggiato con McNealy. Ottimo sui tracciati di Pete Dye e sui greens in Tifeagle Bermudagrass Poa Trivialis. La settimana scorsa al The Masters è stato tra i migliori in Greens in Regulation, Total Accuracy, Ball Striking, Approach e Tee to Green. Qui ad Harbour Town ha giocato tante volte, conosce molto bene il tracciato e ha portato a casa diversi risultati positivi in carriera dal tracciato del South Carolina: 11° (2004), 4° (2007), 17th (2008), 9° (2011), 8° (2012), 4° (2016) e 10° (2019). Tutte e 5 le vittorie di Na al PGA sono arrivate su par-70 e par-71 dove da il suo meglio. A questa quota è da provare.

