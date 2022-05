Pronostici Golf PGA Championship 2022, negli States tutto pronto per il secondo major stagionale dopo il Masters. Vediamo analisi, quote, statistiche e scommesse sui possibili vincitori del PGA Championship 2022.

Pronostici Golf PGA Championship 2022: tracciato e statistiche

La settimana scorsa il Byron Nelson, con vittoria di K.H. Lee che era quotato @150 e che ha difeso il titolo su Spieth che avevamo tra le nostre selezioni e ha chiuso da runner up, ha fatto da antipasto al 2° major stagionale. Dopo il Masters questa settimana si gioca il PGA Championship 2022 alla 104° edizione, la 5° al Champions Course di Southern Hills Country Club.

Il tracciato (che in tutto ha ospitato 7 major) è un par-70 da 7,365 yards con greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per provare a vincere sono quelle di: Approach, Around The Green, Strokes Gained Total, Putting (Bentgrass).

Vincitori ultime edizioni. 2021: Phil Mickelson (-6); 2020: Collin Morikawa (-13); 2019: Brooks Koepka (-8); 2018: Brooks Koepka (-16); 2017: Justin Thomas (-8); 2016: Jimmy Walker (-14); 2015: Jason Day (-20); 2014: Rory McIlroy (-16); 2013: Jason Dufner (-10); 2012: Rory McIlroy (-13); 2011: Keegan Bradley (-8); 2010: Martin Kaymer (-11); 2009: Y.E. Yang (-8).

Pronostici Golf PGA Championship 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 5 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Vi segnalo subito Jordan Spieth @17.00 che avevamo preso anche la settimana scorsa in cui ha dimostrato di essere tornato in forma e nel suo Texas ha giocato un grande golf. Spieth è tra i migliori 10 del Field nella media delle statistiche più importanti.

Giochiamo anche un Testa a Testa, il TaT 72 Buche Scottie Scheffler v Jon Rahm: SCHEFFLER @1.85. Sfida tra l’attuale numero 1 al mondo e l’ex numero 1. Lo spagnolo qui non mi convince, preferisco Scheffler che se la gioca anche qui, e non a caso è il favorito assoluto dalle quote per la vittoria finale. In questo 2022 Scheffler è esploso con i successi a Phoenix, Bay Hill, Austin Country Club e anche al Masters dall’Augusta National. Negli ultimi 2 mesi è stato tra i migliori del Tour nelle statistiche di Approach e Tee to Green che ha mantenuto ottime anche la settimana scorsa al Byron Nelson dove è stato tra i migliori del Field anche in Greens in Regulation e Ball Striking.

Chiudo con un piazzamento in Top-20 che per il major è giocabile su SNAI e vi segnalo Max Homa TOP 20 @3,50 che è in un momento positivo, ha statistiche e un tipo di gioco che si sposa bene su questo tracciato e in stagione ha già vinto al TPC Potomac di Avenel Farm. Potrebbe essere uno dei contender a sorpresa per la vittoria finale, io rischio meno e lo prendo tra i primi 20. Anche se siamo ad un major, Homa ha dimostrato di avere ormai la maturità, la qualità e anche il momento positivo per piazzarsi bene e perchè no, magari per provare a vincere.

Tutti i pronostici completi di Guru sul Golf li trovi in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Contattaci per informazioni su come accedere e intanto entra nel canale FREE, completamente gratuito.