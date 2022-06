Pronostici US Open 2022, si gioca al The Country Club di Brookline l’atteso major americano del grande golf PGA Tour, Andiamo a vedere le analisi con le specifiche del tracciato, i protagonisti, gli ultimi vincitori, le statistiche più importanti e le migliori scommesse sul golf.

Pronostici US Open 2022: Field, tracciato e statistiche

I riflettori sono tutti puntati sul major americano dellò US Open 2022, torneo storico giunto alla 122° edizione, tra i più importanti (e ricchi) dell’anno. Ovviamente il Field vede in gioco tutti i migliori al mondo, ad iniziare da Rory McIlory, tornato alla ribalta con la vittoria della settimana scorsa in Canada, dove però si sono messi in mostra anche Tony Finau, Justin Thomas e Sam Burns che potrebbero mettersi in mostra ancora. Tra i favoriti c’è però il campione in carica, Jon Rahm, e non scordiamo il numero uno al mondo, Scottie Scheffler.

Vincitori ultime edizioni. 2021: John Rahm (-6); 2020: Bryson DeChambeau (-6); 2019: Gary Woodland (-13); 2018: Brooks Koepka (+1); 2017: Brooks Koepka (-16); 2016: Dustin Johnson (-4); 2015: Jordan Spieth (-5); 2014: Martin Kaymer (-9); 2013: Justin Rose (+1); 2012: Webb Simpson (+1); 2011: Rory McIlroy (-16); 2010: Graeme McDowell (E); 2009: Lucas Glover (-4).

Il tracciato è quello del The Country Club a Brookline, nei sobborghi di Boston. Questo tracciato ha ospitato la Ryder Cup del 1999 ma anche 3 US OPEN (1913, 1963 e 1988), oltre al 2013 U.S. Amateur vinto da Matt Fitzpatrick. Si tratta di un par-70 lungo da 7,264 yards, disegnato da Willie Campbell e Rees Jones nel fine del ‘800, e diciamo “restaurato” nel 2009 da Gil Hanse. Si tratta di un disegno classico, con greens mix di Poa Annua (75%) e Bentgrass (25%). Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Green in Regulation, Strokes Gained: Total.

Pronostici US Open 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito gioco su Justin Thomas @17.00 che ha acceso una grande sfida con Rory la settimana scorsa all’Open canadese, un ottimo riscaldamento in visto del major di casa che manca nel palmares del campione americano. Sulla carta il tracciato di Brookline si adatta benissimo al gioco di JT che la settimana scorsa a St George’s ha rispolverato ottime statistiche di Total Driving, Strokes Gained Off the Tee, Greens in Regulation, Ball Striking, All-Round, che potrebbero rivelarsi utili anche in questo importante weekend.

Quota di valore su Will Zalatoris @31.00 che ormai è un giocatore di punta, fisso tra i contender dei migliori tornei, ed è ora del test del major, il più difficile. Zalatoris si presenta come l’8° migliore dell’intero Field nella media delle statistiche più importanti che vi ho citato prima (in particolare su Approach dove è il migliore del PGA Tour), e 2° al 2021 Masters, 6° al 2022 Masters e 2° al 2022 PGA Championship dove ha perso contro JT ai playoffs.

Quota alta su Shane Lowry @36.00 che ha tutte le caratteristiche per vincere, ad iniziare dal 2° posto assoluto in tutto il Field nella media delle statistiche più importanti (dietro solo a McIlory). Lowry sta giocando il suo miglior golf in carriera e si presenta tra i migliori del tour nelle statistiche di proximity, scrambling, bogey avoidance ed adjusted scoring.

Piazzamento top 20 su Snai, attenzione a Fitzpatrick

Per lo US Open vi lascio anche con un piazzamento che potete giocare su SNAI, Matthew Fitzpatrick TOP 20 @2.25. L’inglese può giocarsi anche il major, io lo vedo comodo almeno in top-20. Parliamo del 10° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti, e che ha già calcato questo tracciato vincendo nel 2013, anche se era lo U.S. Amateur, non certo lo US Open. Fitzpatrick si presenta in ottima forma per questo torneo, lo abbiamo visto anche la settimana scorsa dove è stato tra i migliori in Canada.

Tutte le quote sul major americano

Le giocate sul GOLF (e tanto altro) le trovate come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram.