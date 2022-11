Pronostici WWT Championship Mayakoba 2022. Un solo torneo di Golf questa settimana; si gioca solo il PGA Tour che ha in programma il World Wide Technology Championship At Mayakoba in Messico.

La settimana scorsa non siamo stati ripagati dal sempre difficile torneo del Bermuda Championship che per la cronaca è stato vinto da Seamus Power. Del resto non si può andare sempre in cassa, specialmente in uno sport a quota alta come il Golf che comunque nel mese di ottobre ci ha visto chiudere con profitto di +23,93 unità.

Pronostici WWT Championship Mayakoba 2022: Field, tracciato e statistiche

Questa settimana tutto il mondo del Golf è concentrato sul PGA Tour che fa tappa in Messico, ad El Camaleon per il World Wide Technology Championship At Mayakoba 2022. Field interessante visto che troviamo il numero 2 al mondo, Scottie Scheffler, ma ci sono altri giocatori nella top-40 del ranking mondiale: Collin Morikawa, Viktor Hovland (che cerca la tripletta qui in Messico), Tony Finau, Billy Horschel, Sepp Straka, Tom Hoge, K.H. Lee, Aaron Wise e Brian Harman. Gioca anche il nostro Francesco Molinari.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Viktor Hovland (-23); 2020: Viktor Hovland (-20); 2019: Brendon Todd (-20); 2018: Matt Kuchar (-22); 2017: Patton Kizzire (-19); 2016: Pat Perez (-21); 2015: Graeme McDowell (-18); 2014: Charley Hoffman (-17); 2013: Harris English (-21); 2012: John Huh (-13); 2011: Johnson Wagner (-17); 2010: Cameron Beckman (-15).

Il tracciato El Camaleon è un par-71 da 7,034 yards che presenta molti bunker con Fairways, Rough e Greens tutti in Sea Isle 1 Paspalum. Qui attenzione ai giocatori migliori su questa superficie e tipo di erba mentre le statistiche più importanti in generale sono quelle di: Approach, Fairways Hit, Putting, Greens in Regulation.

Pronostici WWT Championship Mayakoba 2022: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Favorito: Billy Horschel

Come favorito vi segnalo Billy Horschel @19.00 che su questo tracciato è sempre andato alla grande. Dal 2018 ad oggi ha portato a casa: T21-T8-T5-T33 qui in Messico dove ha giocato in tutto 7 volte superando il taglio in 6. Billy si presenta dopo una serie di prove convincenti (T9-T10-T7) a dimostrare il sui ottimo stato di forma. Si tratta di un giocatore d’esperienza che conta 7 titoli PGA nella propria bacheca, compreso quello di poco più di un anno fa con una grande prova al BMW PGA Championship di Wentworth e il successo al The Memorial Tournament di giugno a coronare un grande 2022, un rendimento che gli ha permesso di rappresentare il team USA alla President’s Cup.

A 35 anni Horschel sembra al massimo della sua maturazione e nel picco della sua carriera. Benissimo anche le statistiche visto che se facciamo una media di quelle più importanti che vi ho segnalato prima, Horschel è il 2° migliore del file.

Value Bet: Emiliano Grillo

Il primo nella media statistica è Emiliano Grillo @34.00 che vi propongo come quota di valore. L’argentino è un altro che qui è sempre andato bene con 3 top-10 e un T15 in 5 presenze in cui ha sempre superato il taglio. Si presenta forte di 4 top-5 negli ultimi 10 tornei giocati, a conferma di poter essere un contender per la vittoria finale anche qui, dopo averla già sfiorata con i 2° posti al TPC Deere Run e al TPC Twin Cities.

Statistiche correnti di questa stagione e precedenti ad El Camaleon portano a puntare Grillo che a questa quota merita attenzione. Aggiungiamoci anche un rendimento buono sulle superfici in Paspalum che come abbiamo detto prima non guasta.

Longshoot: Brendon Todd

A quota alta gioco Brendon Todd @46.00 che è l’ultimo giocatore a non chiamarsi Hovland e ad aver vinto qui. Negli ultimi 12 round ad El Camaleón ha tenuto una media straordinaria di 66.92 colpi.

Todd non ha i numeri statistici di Horschel e Grillo, ma ha iniziato la stagione con una doppia top-10, con questo tracciato ha un feeling speciale e la quota è abbastanza golosa con questo curriculum ad El Camaleon.

Bonus Pick: Jason Day miglior aussie

Bonus pick visto che questa settimana parliamo solo di questo torneo, e vi propongo Jason Day: MIGLIOR AUSTRALIANO @1.72 che è anche la quota che preferisco. Su questa lavagna Day gioca contro altri due avversari Aussie: Harrison Endycott ed Aaron Baddeley, entrambi per niente a livello di Day che in passato è stato anche un numero 1 al mondo. Dopo un esordio stagionale deludente al Fortiner (CUT), Day ha cambiato passo ad ottobre con un T8 allo Shriners e un T11 alla CJ Cup.

Endycott invece aveva fatto bene proprio al Fortiner (T12) ma poi era arrivato un taglio non superato al Sanderson e un T69 allo Shriners. La settimana scorsa ha riportato un ottimo T10 da Port Royal, ma il field era di livello basso (un torneo a cui Day non ha nemmeno partecipato) e anche pesci medio-piccoli come lui si sono messi in evidenza e hanno fatto la voce grossa.

Lo stesso discorso si può fare per Baddeley che al Bermuda ha chiuso con un eccezionale T6, ma secondo me tornerà con i piedi per terra questa settimana in Messico con un field che torna a crescere e un tracciato che non si sposa troppo bene con le sue caratteristiche.