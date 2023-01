Pronostici Sentry Tournament of Champions 2023. Il 2023 del Golf viene aperto dal PGA Tour che a Maui (Hawaii) ha in programma questo torneo a Field ristretto (39 giocatori), ma di grande qualità visto che possono parteciparvi solo i campioni.

Risultati Pronostici Golf

Il Golf rimane uno sport snobbato dagli scommettitori, ma non dai noi. Anche il 2022 ci ha portato grandi profitti tra PGA Tour e DP World Tour (ex European Tour), e abbiamo inserito anche il nuovo LIV Golf.

Pronostici Sentry Tournament of Champions 2023: Field, tracciato e statistiche

17 dei primi 20 giocatori del Official World Golf Ranking sono presenti a questo torneo del PGA Tour che apre la stagione 2023 di Golf dopo una lunga pausa a dicembre. Il Sentry Tournament of Champions gioca a Maui, Hawaii, con un Field a numero chiuso di soli 39 giocatori, tanti campionissimi, ad iniziare dai favoriti, Jon Rahm, Scottie Scheffler, Justin Thomas, Xander Schauffele e Patrick Cantlay. Fanno il loro debutto Matt Fitzpatrick, Tom Kim, Sahith Theegala, Cameron Young e Will Zalatoris.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Cameron Smith 28/1; 2021: Harris English 33/1; 2020: Justin Thomas 11/2; 2019: Xander Schauffele 22/1; 2018: Dustin Johnson 15/2; 2017: Justin Thomas 22/1; 2016: Spieth 5/1; 2015: Reed 22/1; 2014: Zach Johnson 14/1; 2013: Dustin Johnson 14/1; 2012: Stricker 17/2; 2011: Byrd 50/1; 2010: Ogilvy 9/1. Past 9 Renewals Average: 18/1; Overall Average: 19/1.

Il tracciato del The Plantation Course a Kapalua, disegnato nel 1991 da Coore & Crenshaw e rinnovato nel 2019, è un apr-73 da 7,596 yard con Fairways e Rough in Celebration Bermudagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Va subito detto che un Par-73 è unicum per i tracciati PGA, e qui le statistiche più importanti per giocarsela sono quelle di: Approach, Off the Tee, Proximity, Strokes Gained: Par 5, Driving Accuracy, Greens in Regulation e Putting (Bermudagrass).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Sentry Tournament of Champions 2023: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

La giocata che mi piace maggiormente non è un vincitore, e nemmeno un piazzamento o un testa a testa, ma è un Migliore del Gruppo, giocata che trovate su diversi bookmakers, ad iniziare da BET365 e SNAI che sono tra quelli che usiamo maggiormente per le scommesse su questo sport (e in seconda battuta Eurobet e Unibet che come vedremo ha qualche abbinamento diciamo unico sui testa a testa.

Top Pick: Sungjae Im miglior coreano

Iniziamo con Sungjae Im che si può giocare anche la vittoria del torneo, quindi mi aspetto che potrà essere il MIGLIOR COREANO @2.15 su SNAI. E’ il favorito in quota, e con giusta ragione. Ha chiuso la scorsa stagione con un tris di runner up e spero possa riprendere con lo stesso piglio anche con questo primo torneo nel 2023. Ha esordito bene a Kapalua nel 2021 con un T5, e ha replicato anche l’anno scorso con un T8 finale, trovandosi subito bene su un tracciato dove tiene una strepitosa media di 67,3 colpi.

Nella media nelle statistiche più importanti che abbiamo segnalato prima, Im è il 5° migliore di tutto il Field, mentre Joe-hyung Kim è un paio di posizioni sotto e Kyoung-hoon Lee non è nemmeno in top-10. In effetti Kim è l’avversario più accreditato e potrebbe infastidire Im che però ha più esperienza su questo tracciato (Kim è al debutto).

Vincitore: Tony Finau

Tony Finau @17.000 su EUROBET è la quota di valore che vi segnalo per la vittoria di questo torneo. Qui non ha mai brillato visto che dopo il T9 al debutto nel 2017, Finau non ha più raggiunto nemmeno una top-15, ma arriva da una stagione memorabile in cui sembra aver cambiato definitivamente passo con 3 vittorie negli ultimi 7 tornei del 2022, compreso il suo più recente giocato a Houston a novembre.

Ho seguito molto Finau e mi ha impressionato nella seconda parte dell’anno, spero possa riprendere così anche nel 2023 visto che si presenta anche come 3° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti, in particolare Greens in Regulation (e Putting, oltre al Tee to Green che male non fa). Qui è quasi di casa (madre e moglie sono nate alle Hawaii). Andiamo Tony!

Testa a Testa: Seamus Power v Mackenzie Hughes

Vi avevo detto che UNIBET aveva una bella offerta nelle lavagne dei testa a testa, e qualche abbinamento particolare e sbagliato a nostro avviso. Proviamo a sfruttare il TaT 72 Buche Seamus Power v Mackenzie Hughes: POWER @1.88. Quasi tutti danno Harman come avversario di Power, ed è un altro discorso rispetto a Hughes che in 2 precedenti prestazioni a Kapalua non ha mai centrato nemmeno la top-25. In ogni caso Power qui può stare davanti ad entrambi, ma a mio avviso meglio Hughes (quotato @101 per la vittoria su Bet365, rispetto ad Harman che sta @49 e Power @51 per capire le forze attese su altri book).

Power è entrato nella top-30 del ranking mondiale. Nelle ultime 3 prestazioni del 2022 oltre alla vittoria al Bermuda ha fatto seguire un 3° posto a Mayakoba e un 5° a Sea Island nella stagione della consacrazione che lo ha visto giocare bene anche in tornei del calibro di WGC Dell Matchplay (Quarti di finale), PGA Championship (T9) e U.S. Open (T12). 8 delle 15 top-10 in carriera di Power al PGA Tour sono arrivate su tracciati costieri simili a questo, e lo scorso anno ha chiuso 15° al suo debutto. L’irlandese è motivato in un 2023 in cui Luke Donald potrebbe chiamarlo nel team europeo della Ryder Cup.