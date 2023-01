Pronostici Golf Sony Open 2023. Ancora fermo il DP World Tour, anche questa settimana ci concentriamo sul PGA Tour che ha in programma il Sony Open.

La settimana scorsa, al primo torneo del 2023, abbiamo pizzicato la vittoria del favorito Jon Rahm @7.75 di quota, con grande rimonta per lo spagnolo. Purtroppo non sono andate altrettanto bene le free pick che avevamo consigliato qui nell’articolo sul Sentry.

Pronostici Golf Sony Open 2023: Field, tracciato e statistiche

Il PGA Tour si muove alle Hawaii per il Sony Open 2023 che tradizionalmente è il primo torneo full field dell’anno solare. Il 2023 non cambia e ritroveremo tanti big in gioco, ad iniziare dal campione in carica Hideki Matsuyama, ma ci sono anche i coreani in rampa di lancio e favoriti assoluti: Tom Kim e Sungjae Im.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Hideki Matsuyama (-23); 2021: Kevin Na (-21); 2020: Cameron Smith (-11); 2019: Matt Kuchar (-22); 2018: Patton Kizzire (-17); 2017: Justin Thomas (-27); 2016: Fabian Gomez (-20); 2015: Jimmy Walker (-23); 2014: Jimmy Walker (-17); 2013: Russell Henley (-24); 2012: Johnson Wagner (-13); 2011: Mark Wilson (-16); 2010: Ryan Palmer (-15).

Il tracciato del Waialae Country Club è un classico tracciato costiero, un par-70 da 7,044 yards con Fairways in Bermudagrass; Rough in Bermudagrass e Greens in TifDwarf Bermudagrass. Qui le statistiche già importanti per primeggiare sono quelle di: Approach, Birdie or Better, Driving accuracy e Putting.

Pronostici Golf Sony Open 2023: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Come favorito questa volta andiamo su Tom Kim @13.00 che ci ha fregato la settimana scorsa al debutto a Kapalua, giocando un grande torneo, molto meglio di Im. Kim è in forma ed è giustamente tra i grandi favoriti per la vittoria, anche perchè nella media delle statistiche più importanti per fare bene qui, è il migliore in assoluto di tutto il field.

Come quota di valore vi segnalo Corey Conners @26.00 che è 7° del field nella media statistiche più importanti. A Kapalua ha chiuso al 18° posto e questa settimana gioca a Waialae dove ha sempre superato il taglio in 4 presenze qui alle Hawaii dove conta anche un T3 nell’edizione del 2019 a cui aggiunge altre 3 top-15 per una media fantastica di 67.06 colpi.

L’ultima giocata che vi propongo è Cameron Davis Miglior Australiano @2.30, quota SNAI. Ci sono 4 Aussie in gioco questa settimana: Adam Scott, Cameron Davis, Aaron Baddeley ed Harrison Endycott. Gli ultimi 2 non mi spaventano molto, Baddeley ha 6 tagli non superati e ha solo 3 top-35 negli ultimi 12 tornei PGA Tour giocati, Endycott ha 3 tagli non superati in 6 tornei giocati al PGA da quando è stato promosso dal Korn Ferry Tour (i suoi migliori risultati sono arrivati in tornei PGA con field deboli come Bermuda e Fortinet). Scott invece potrebbe essere più pericoloso, lo abbiamo giocato in TaT la settimana scorsa andando in cassa anche se non ha brillato con un T29 finale in un field da soli 38 giocatori, chiudendo sotto i 70 colpi del par solo in 2 giorni su 4. Scott non ha mai brillato al Sony Open con T41, taglio non superato e T56 negli ultimi 3 tornei giocati qui dove di fatto non gioca bene dal lontano 2014.