Pronostici Genesis Invitational 2023 per il PGA Tour, ma in questa settimana di Golf si gioca anche il Thailand Classic 2023 per il DP World Tour. Riflettori comunque puntati sul PGA dove torna in gioco il mitico Tiger Woods.

Pronostici Genesis Invitational 2023: Field, Tracciato e Statistiche

La settimana scorsa al PGA Tour è tornato a battere un colpo Scottie Scheffler, che torna anche numero 1 al mondo. Questa settimana si gioca il Genesis Invitational che ha un Field davvero d’élite con giocatori del calibro di: Rory McIlroy, Jon Rahm, il già citato Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Collin Morikawa, Will Zalatoris Justin Thomas e Matt Fitzpatrick, solo per citare i principali.

Il nome più atteso è però un altro. Questo torneo è organizzato dalla TGR Live di Tiger Woods che per l’occasione torna in campo. Tiger si gioca @110.00 volte la posta per la vittoria, quindi le chance sono poche, ma è sempre un piacere rivederlo con una mazza in mano. I book non credono nemmeno che Tigers superà il taglio, un opzione offerta @3.50.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Joaquin Niemann (-19); 2021: Max Homa (-12); 2020: Adam Scott (-11); 2019: J.B. Holmes (-14); 2018: Bubba Watson (-12); 2017: Dustin Johnson (-17); 2016: Bubba Watson (-15); 2015: James Hahn (-6); 2014: Bubba Watson (-15); 2013: John Merrick (-11); 2012: Bill Haas (-7); 2011: Aaron Baddeley (-12); 2010: Steve Stricker (-16).

Si gioca a Los Angeles, California, nel mitico tracciato del Riviera Country Club, disegnato da Neville e Thomas nel lontano 1926 e “rinfrescato” da Fazio nel 2008. Si tratta di un tracciato classico come tipologia e caratteristiche base; un par-71 da 7,332 yard con Fairways in Kikuyugrass; Rough in Kikuyugrass e Greens Poa Annua. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Ball Striking, Off the Tee, Putting, Around the Green.

Pronostici Genesis Invitational 2023: le nostre scommesse sul Golf PGA Tour

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Proprio alle statistiche mi affido per la prima selezione su uno dei favoriti per la vittoria finale, Xander Schauffele @19.00. Nella media delle statistiche citate prima, Xander è il migliore in assoluto di tutto il Field. Parliamo di un giocatore di prima categoria, che precedentemente al problema di Kapalua aveva messo in fila ottimi risultati (T3, T13 e T10) e che ha sempre superato il taglio in 5 prestazioni qui al Riviera, senza mai andare peggio di un T23. Davvero un martello.

Come seconda puntata torno a dare fiducia a Collin Morikawa @23.00 che ho preso anche la settimana scorsa a Phoenix, dove non ha superato il taglio. Perché prenderlo anche qui? Perchè il torneo è di alto livello, e lui è comunque nella top 10 del ranking mondiale, quindi mi aspetto un ritorno ad alti livello da Morikawa, che qui potrà contare anche sulle sue ottime statistiche di Off the Tee e Approach (nelle ultime settimane è stato tra i migliori del Tour). Non dimentichiamo che lo scorso anno ha chiuso al 2° posto qui, dietro al solo Joaquin Niemann. Morikawa ama tracciati classici come questo (non per niente ha già vinto a Muirfield Village e ad Harding Park in passato) e si trova a proprio agio sui green in Poa Annua. Questo è anche il torneo di casa di Collin, nativo di LA.

DP World Tour: scommesse Thailand Classic 2023

Dopo la settimana scorsa a Singapore, il DP World Tour rimane in zona e fa rotta in Tailandia per una nuova tappa dello swing asiatico col Thailand Classic 2023 che vedrà in campo un Field di 132 giocatori, comandati da Jordan Smith, Nicolai Hojgaard e Robert MacIntyr, ma in seconda battuta ci sono anche Antoine Rozner, Richard Mansell e Thorbjorn Olesen. In rappresentanza azzurra abbiamo Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari.

Su questo tracciato si è giocato solo l’Asian Tour. Ecco gli ultimi vincitori. Asian Tour – Thailand Golf Championship: 2015: Jamie Donaldson (-21); 2014: Lee Westwood (-8); 2013: Sergio Garcia (-22); 2012: Charl Schwartzel (-25); 2011: Lee Westwood (-22).

Il tracciato del Amata Spring è un par-72 lungo da 7,505 yards, situato a metà strada tra Bangkok e Pattaya. Ci sono alcuni bunker difficili e la superficie è in Paspalum. Qui sono importanti le statistiche di tee-to-green e putting su tutte, con Greens in Regulation in seconda battuta.

Come FREE PICK per questa settimana ho scelto Antoine Rozner @26.00 che proprio delle statistiche di GIR fa un vanto ed è uno dei migliori del Field (3° in tutta la stagione 2022 su GIR). Il francese sta offrendo prove da alti e bassi, come la vittoria alle Mauritius, ma anche alcune prestazioni mediocre a Leopard Creek, Abu Dhabi e Dubai. La settimana scorsa però l’ho visto bene a Singapore dove ha chiuso 6° e dove è stato un contender per quello che sarebbe il suo 4° titolo DP in carriera. Rozner è stato tra i migliori del Field in Off the Tee, Tee to Green ma anche in Driving Accuracy ed ovviamente GIR sette giorni fa, un trend che possa continuare anche in Thailandia. Non parliamo quindi di uno sconosciuto, e lo giochiamo volentieri a questa quota di valore offerta da Eurobet.