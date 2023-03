Pronostici Golf Arnold Palmer Invitational 2023 e Puerto Rico Open 2023, questa settimana spazio solo al PGA Tour, col DP World Tour e il LIV Golf fermi. Si gioca un torneo storico con Field limitato e ad invito, l’Arnold Palmer, come evento principale, ma si gioca anche in Puerto Rico con un Field decisamente più soft.

Pronostici Golf Arnold Palmer Invitational 2023: Field tracciato e Statistiche

La scorsa settimana non ci aspettavamo la vittoria di Chris Kirk al PGA Tour, anche se la sfortuna maggiore l’abbiamo avuta al DP World Tour dove avevamo puntato con fiducia su Yannik Paul e poco altro. Il tedesco ha comandato il torneo fino alle battute finali, quando si è arreso al connazionale Siem (che almeno siamo riusciti un po a coprire in live). Questa settimana il PGA Tour ha in programma il mitico Arnold Palmer Invitational 2023, con Field ad invito e di altissimo livello con molti big che si preparano in vista del Player Championship della prossima settimana. Fanno parte del torneo: Scottie Scheffler, Jon Rahm, Rory McIlroy, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Will Zalatoris, Max Homa, Justin Thomas, Collin Morikawa, Tony Finau.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Scottie Scheffler (-5); 2021: Bryson DeChambeau (-11); 2020: Tyrrell Hatton (-5); 2019: Francesco Molinari (-12); 2018: Rory McIlroy (-18); 2017: Marc Leishman (-11); 2016: Jason Day (-17); 2015: Matt Every (-19); 2014: Matt Every (-13); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Tiger Woods (-13); 2011: Martin Laird (-8); 2010: Ernie Els (-11).

Il tracciato di Bay Hill ha caratteristiche classiche come layout e specifiche. Si tratta di un par-72 da 7,466 yard con Fairways e Rough in Celebration Bermuda coperta da Perennial Rye e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti per giocarsela sono quelle di: Approach, Off the Tee, Putting (Bermuda and Lightning), Ball Striking, Strokes Gained: Par 5.

Pronostici Golf Arnold Palmer Invitational 2023: le nostre scommesse

Per questo torneo abbiamo scelto alcuni vincitori e giocate su piazzamenti e testa a testa. Trovate tutti i contenuti nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. Qui vi giro un paio di Free Pick.

Inizio da uno dei favoriti, il campione in carica Scottie Scheffler @11.00 che potrà difendere il titolo vinto qui a Bay Hill lo scorso anno. Appena 3 settimane fa è tornato a vincere a Phoenix anche se ha perso la #1 nel ranking mondiale, una motivazione aggiuntiva per l’americano che nell’ultima prestazione al Riviera ha tenuto grandissimi numeri statistici in Total Driving, Total Accuracy, Greens in Regulation, Ball Striking, Off the Tee e Tee to Green che saranno importanti anche qui.

A quota più alta e di valore vi consiglio Will Zalatoris @21.00 che è stabile nella top-10 del field se facciamo la media delle statistiche più importanti per questo torneo. Non vince dallo scorso agosto (FedEx St Jude Championship) e nel 2023 sta facendo alti e bassi, anche se arriva dalla sua miglior prestazione, una convincente prova al Riviera dove ha chiuso al 4° posto. Il prodotto di Wake Forest si trova bene su greens in TifEagle Bermudagrass e nel 2021 ha debuttato con un convincente 10° posto qui.

PGA Tour; le scommesse sul Puerto Rico Open 2023

Vediamo velocemente anche il torneo minore di questa settimana, il Puerto Rico Open 2023 dove abbiamo un field leggero in cui in molti cercheranno di mettersi in mostra. Qui in passato hanno vinto giocatori che da allora hanno preso il volo con le loro carriere, ed ora sono noti in tutto il mondo e nel circuito principale.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Ryan Brehm (-20); 2021: Branden Grace (-19); 2020: Viktor Hovland (-20); 2019: Martin Trainer (-15); 2017: D.A. Points (-20); 2016: Tony Finau (-12); 2015: Alex Cejka (-7); 2014: Chesson Hadley (-21); 2013: Scott Brown (-20); 2012: George McNeill (-16); 2011: Michael Bradley (-16); 2010: Derek Lamely (-19).

Si gioca sul tracciato del Grand Reserve Country Club in Rio Grande, un par-72 da 7,506 yards; disegnato da Tom Kite. Si tratta di un classico tracciato costiero. I Fairways e Rough sono in Salam Paspalum, i Greens in Sea Dwarf Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Driving Distance: Driving Accuracy: Greens in Regulation: Scrambling e Putting Average.

Noi siamo andati a caccia di quote alte. Ve ne segnalo una su tutte: Brice Garnett @51.00 che ama giocare su greens in Paspalum e tracciati con climi tropicali, basta vedere i suoi rendimenti a Corales e Mayakoba, ma anche allo stesso Puerto Rico Open dove conta un T20 nel 202, un T5 nel 2021 e un T7 lo scorso anno. Lo vediamo spesso anche nei tornei principali; per esempio di recente ha fatto 21° al Sony Open (55° la settimana scorsa al Honda Classic).