Pronostici Golf 3M Open 2023 del PGA Tour, unico torneo in gioco questa settimana, dopo il The Open, ultimo major stagionale in cui purtroppo non siamo riusciti a completare il poker di vincitori.

Dopo le previsioni vincenti a The Masters, PGA Championship ed US Open, al British Open non riusciamo a prendere il vincitore, Brian Harman, che ha dominato il The Open dal primo giorno, ma si tratta di una sorpresa quotata @175. Ci difendiamo comunque bene incassando le 3 giocate speciali su piazzamenti e testa a testa (due delle quali in free pick), riuscendo in questo modo a chiudere anche con un pò di profitto grazie a:

Max Homa v Wyndham Clark: HOMA @2.00✅

Tom Kim v Justin Rose: KIM @1.90✅

Tommy Fleetwood TOP 20 @2.00✅

Pronostici Golf 3M Open 2023: Field, tracciato e statistiche

Questa settimana i riflettori del golf sono tutti puntati a Blaine, in Minnesota, visto che c’è un solo torneo del PGA Tour in programma dopo il major dello The Open, ovvero questo 3M Open 2023. Molti dei big non saranno presenti, ad iniziare dal numero uno al mondo Scheffler, ma anche Rahm e McIlroy non prenderanno parte a questo torneo dove apre da favorito del Field il campione in carica Tony Finau, assieme a Cameron Young e ad Hideki Matsuyama. Poco più indietro Sungjae Im e poi un Justin Thomas irriconoscibile negli ultimi mesi (pessimo anche la settimana scorsa al The Open), e che proverà a rifarsi in un torneo che potrebbe essere alla sua portata.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Tony Finau (-17); 2021: Cameron Champ (-15); 2020: Michael Thompson (-19); 2019: Matthew Wolff (-21).

Il tracciato del TPC Twin Cities è un par-71 da 7,431 yards con Fairways in Bentgrass; Rough in Bluegrass con fescue e Greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono: Approach, Off the Tee, Approach Proximity (125-200 yards), Total Driving, Bogey Avoidance, Putting (Bentgrass).

Le nostre scommesse sul 3M Open 2023

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

La giocata principale e a stake maggiore (anche nel VIP) è un Testa a Testa che trovate su Eurobet, con quota di valore (su altri bookmakers la stessa giocata si prende @1.70 o anche più bassa @1.66), e parliamo del TaT 72 Buche Sepp Straka v Beau Hossler: STRAKA @1.90. Per me l’austriaco può essere un contender per giocarsi la vittoria finale, quindi lo prendo volentieri meglio di Hossler, avversario alla portata. Straka è in un momento di forma e sta giocando un golf brillante e lo abbiamo visto anche col fantastico 2° posto al The Open della scorsa settimana. Subito prima aveva vinto il John Deere Classic. Ha fatto T7 anche al major del PGA Championship, in una stagione iniziata molto bene con un 2° posto al Sanderson Farms Championship dove ha perso ai playoffs. Nel 2020 qui ha chiuso con un onorevole T18. Beau Hossler di recente non ha giocato il major, ma il Barracuda, e prima aveva chiuso 26° al John Deere Classic (prima doppio taglio non superato).

Come vincitore vado su Cameron Champ @16.00 che qui ha trionfato nel 2021 e che di recente ha chiuso al 6° posto anche al John Deere Classic, seguito da un altra bella prova al The Open con un 8° posto finale. Champ ha ottime statistiche, in particolare di tee to green e di putting su questa superficie di greens.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.