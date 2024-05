Pronostici F1 GP Monaco 2024. Dopo Imola il circus della Formula 1 si sposta nel principato per il mitico fine settimana di Montecarlo. La McLaren ha dimostrato di aver diminuito il gap con la Red Bull, saprà confermarsi tra le stradine di Monaco? E la Ferrari? Come andrà la gara di casa di Charles Leclerc? Come sempre tante domande a cui cercheremo di dare risposta per le migliori scommesse sulla F1.

Pronostici F1 GP Monaco 2024: i protagonisti a Montec Carlo

Archiviato il Gran Premio dell’Emilia Romagna con la vittoria di Max Verstappen davanti a Lando Norris e Charles Leclerc, il circus della Formula 1 si sposta verso il Principato, per il Gran Premio di Monaco 2024, l’iconica Monte Carlo dove sarà Max contro Charles Leclerc con Lando Norris come terzo incomodo grazie ad una McLaren in crescita che sembra essersi avvicinata alla Red Bull e che sembra essersi lasciata alle spalle la Ferrari.

Max Verstappen, vincitore in due delle ultime tre edizioni (l’altra è andata a Perez per una tripletta Red Bull), è favorito per calare il tris sui tornanti di Montecarlo. L’Olandese volante, per gli esperti Sisal, è dato primo sotto la bandiera a scacchi @2,00 mentre la pole, lui che in stagione è sempre partito al palo, è offerta @2,25. Intanto Max getta acqua sul fuoco, abbassa le attese e forse si nasconde un pò, dichiarando: “Non sarà il nostro miglior weekend. McLaren e Ferrari saranno vicine”.

Infatti lo vediamo anche dalle quote, perché vicinissimo al tre volte iridato c’è proprio Charles Leclerc il quale, con la Ferrari numero 16, vuole abbattere il tabù della gara di casa dove non solo non ha mai vinto, ma non è nemmeno salito sul podio, anche per colpa delle strategie scellerate. La vittoria di Leclerc si gioca @3,50 mentre una pole è in quota @3,00. La Rossa di Maranello non taglia il traguardo per prima da sette anni quando a imporsi fu Sebastian Vettel nel 2017. Gli aggiornamenti ad Imola hanno fatto fare passi in avanti alla sua monoposto, ma non abbastanza, manca ancora il fondo, anche se a Monaco, vista l’ascesa notevole della McLaren, probabilmente la scuderia di Maranello anticiperà quello che aveva pensato di introdurre in Ungheria e la Rossa potrà contare su una nuova specifica di ala posteriore da alto carico, che dovrebbe aiutare la monoposto tra le tortuose vie del Principato, e su un dispositivo DRS rivisitato con l’intento di aumentarne l’efficacia. Charles ci crede, lo vediamo anche dalle sue prime dichiarazioni: “Weekend speciale per me a Monaco. Se sabato non fossi in lotta per la pole sarei sorpreso”.

Se Senna rimane il pilota ad aver collezionato più successi nel Principato, ecco che la McLaren (qui con livrea speciale proprio in onore del pilota brasiliano), con 15 vittorie, rimane la scuderia più vincente. La casa inglese però è a secco dal 2008, quando a portarla al successo fu Lewis Hamilton, e oggi sogna giustamente di interrompere questa striscia negativa grazie a Lando Norris in grande spolvero dopo essersi sbloccato in Florida e dopo aver battagliato anche ad Imola con una monoposto in netta crescita come detto. Il pilota britannico, in trionfo @5,00, va a caccia del secondo successo stagionale dopo essersi imposto a Miami.

Indietro sulla griglia di partenza le seconde guide, il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, offerto @7,50 e anche Carlos Sainz, sulla seconda Ferrari, in quota @12. I vecchi leoni Fernando Alonso, Aston Martin, e Lewis Hamilton, Mercedes, partono alla pari: il successo di uno dei due pagherebbe @50 volte la posta. I due piloti pagano anche le proprie monoposto in affanno. Aston Martin non riesce a cambiare passo e sembra in grande calo rispetto allo scorso anno; gli aggiornamenti non sono bastati per la AMR24 e Krack è in bilico. Anche Mercedes ha portato aggiornamenti che non sembrano essere bastati ad Imola, nonostante Toto Wolff abbiamo valutato “incoraggianti” i passi in avanti della propria monoposto. Contento lui…

Qui anche i team minori e più in difficoltà possono ambire a sorprendere. Si sono già espressi in questo senso i piloti Williams, Alexander Albon e Logan Sargeant, ma anche quelli Sauber, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Potrebbero giocarsi la top-10 le Haas di Niko Hulkenberg e Kevin Magnussen, ma anche le Racing Bulls con Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo che qui ha trionfato nel 2018. Piccoli passi in avanti da Alpine, ma Esteban Ocon e Pierre Gasly non sembrano avere ancora una monoposto adeguata per battagliare per la top-10, anche se a Montecarlo, come abbiamo già detto, tutto può succedere.

Pronostici F1 GP Monaco 2024: programma completo e guida tv

Il GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro le differite delle qualifiche e della gara, ma non delle prove libere coperte esclusivamente da Sky Sport.

Venerdì 24 maggio

Ore 13.30-14.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 17.00-18.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Sabato 25 maggio

Ore 12.30-13.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Domenica 26 maggio

Ore 15.00, F1 Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici F1 GP Monaco 2024: Circuito, meteo, pneumatici

Circuito. Montecarlo è il circuito cittadino per eccellenza. Il tracciato venne utilizzato per le competizioni sportive per la prima volta nel 1929. Negli anni è stato ampiamente modificato senza però variarne il disegno originale. Distanza a giro: 3,337 km. Numero di curve: 19, dieci a destra, nove a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico Aerodinamico: Alto. Velocità massima: 292 km/h. Possibilità di safety car: 80%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 28 su 63 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: quattordicesimo (Panis 1996). Freni: Hard. Numero di frenate: 13. Tempo speso in frenata: 26% del giro. Frenata più impegnativa: l’ottava staccata alla curva 10.

Note speciali. Su una pista del genere è praticamente inevitabile l’intervento della safety-car (77% di probabilità, in media quasi due volte per gara) ma l’edizione scorsa è, curiosamente, filata via liscia. Un suo ingresso domenica si gioca a 1,14 su William Hill, mentre è alta la quota di una gara senza ritiri, proposta a 11. Tra i piloti che potrebbero rientrare per primi ai box per ritiro è lotta a due tra Logan Sargeant e Guanyu Zhou, entrambi a 13 volte la posta.

Pneumatici. Come tradizione, la scelta della Pirelli per quanto riguarda le mescole delle gomme slick è caduta sul tris più morbido a disposizione quest’anno, vale a dire quello composto dalla C3 come Hard, dalla C4 come Medium e dalla C5 come Soft. La gara di Monaco è quella dove le forze cui sono sottoposti i pneumatici sono fra le più basse di tutta la stagione perché la velocità media con cui vengono completati i 3,337 metri di lunghezza del tracciato è molto ridotta, con curve che vengono affrontate anche a meno di 50 km/h e soltanto per circa il 30% del giro viene percorso in pieno.

Meteo. Al momento le previsioni escludono precipitazioni su Montecarlo per tutto il weekend. Ci sarà sempre sereno e circa 20°, condizioni ideali per correre.

Quote Gran Premio di Monaco 2024

Ecco tutte le principali quote per il weekend di Montecarlo.

FREE PICK GP Montecarlo 2024

Parliamoci chiaro, non è un segreto, lo sanno tutti, anche chi non segue assiduamente la F1: a Montecarlo è quasi impossibile superare, le qualifiche sono determinanti, e anche lo spettacolo è al sabato che si concentra, con le gare che spesso sono noiose. A Monaco è sempre difficile fare pronostici, le monoposto hanno assetti molto simili e velocità di punta che non fanno la differenza. La strategia ai box (vero Ferrari!!!!), oltre al pilota che deve evitare anche ogni minimo errore, qui fanno la differenza, ma ovviamente se non si parte bene al sabato è inutile. Quest’anno sarà ancora più difficile perché il cambio di calendario ci penalizza. Di solito Monaco arrivava dopo Barcellona, e il terzo settore di Barcellona era importante per avere un riferimento sulla tipologia di curve a Montecarlo, quindi ci andremo più cauti del solito. La pole potrebbe farla Verstappen, ha la macchina e ovviamente anche le qualità, inoltre la motivazione non gli manca per abbattere un altro record, quello di 9 GP, ma per stessa ammissione di Hellmuth Marko, le McLaren e le Ferrari sono quanto mai vicine sul giro secco su cui tutti i team porranno l’attenzione maggiore.

Anche noi nelle scommesse ci concentriamo sul sabato con: TaT Qualifica Daniel Ricciardo v Nico Hulkenberg: RICCIARDO @2.00. In un weekend del genere, e dopo le differenze tra le principali monoposto che si sembrano essere ristrette, ci teniamo lontani anche dai big e dalle prime piazze. Sia Nico che Daniel sono esperti, ma qui l’australiano ha vinto in passato (2018). Anche il potenziale delle monoposto è simile, anzi, forse la Racing Bulls qui può avere anche qualcosa in più rispetto ad Haas. Ritenendola una giocata da 50-50 prendiamo per valore Ricciardo che inoltre ha chiuso davanti ad Hulkenberg anche la settimana scorsa ad Imola (9° contro 10°). In questa stagione Ricciardo ha già fatto qualche exploit importante, speriamo possa farlo anche questo sabato nella mitica cornice di Montecarlo.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB