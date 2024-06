Risultati GP Canada 2024. Un passo indietro netto, una grande delusione per la Ferrari che dopo Montecarlo si presentava con grande ottimismo all’appuntamento di Montreal dove invece torna a vincere Max Verstappen che è nettamente favorito anche per il prossimo GP Spagna che si correrà il 23 giugno.

Risultati GP Canada 2024: delusione Ferrari a Montreal

La Red Bull di Max Verstappen torna al successo nel Gp del Canada di Formula 1 sul circuito cittadino di Montreal, dove trionfa per la terza volta consecutiva. Una gara complicata per via delle condizioni atmosferiche che l’olandese ha gestito al meglio precedendo sul traguardo la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Ai piedi del podio l’altra Mercedes di Lewis Hamilton che nel finale realizza anche il giro veloce.

Disastro Ferrari con i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz costretti al ritiro dopo vari problemi nel weekend e in gara. Leclerc abbandona al 44° giro per un problema al motore, dal trionfo di Monaco all’incubo di Montreal. Il pilota, che aveva lamentato subito problemi al motore, ha dovuto arrendersi e portare la sua vettura ai box. Un contatto tra Sainz e Albon costringe al ritiro per danni entrambi i piloti al 55°. Lo spagnolo finito in testacoda dopo un errore, sfortunatamente viene colpito da Alexander Albon.

Ritiro anche per Sergio Perez sempre più criticato e deludente, nonostante arrivasse dal rinnovo biennale con la Red Bull, mentre la McLaren di Oscar Piatri chiude quinta davanti alle due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Ottavo posto per Daniel Ricciardo mentre chiudono la top ten le due Alpine di Gasly e Ocon.

F1, GP Canada 2024: ordine di arrivo

Max VERSTAPPEN Red Bull Racing

Lando NORRIS McLaren+3.879 2

George RUSSELL Mercedes+4.317 3

Lewis HAMILTON Mercedes+4.915 3

Oscar PIASTRI McLaren+10.199 2

Fernando ALONSO Aston Martin+17.510 2

Lance STROLL Aston Martin+23.625 2

Daniel RICCIARDO RB+28.672 2

Pierre GASLY Alpine+30.021 2

Esteban OCON Alpine+30.397 1

Nico HULKENBERG Haas F1 Team+30.898 3

Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+31.377 4

Valtteri BOTTAS Kick Sauber+39.638 1

Yuki TSUNODA RB+52.336 1

Guanyu ZHOU Kick Sauber1 L 3

Rit. Carlos SAINZ Ferrari

Rit. Alexander ALBON Williams

Rit. Sergio PEREZ Red Bull Racing

Rit. Charles LECLERC Ferrari

Rit. Logan SARGEANT Williams

Risultati GP Canada 2024: classifiche

Formula 1, classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 194

Charles Leclerc (Ferrari) 138

Lando Norris (McLaren) 131

Carlos Sainz (Ferrari) 108

Sergio Perez (Red Bull) 107

Oscar Piastri (McLaren) 81

George Russell (Mercedes) 69

Lewis Hamilton (Mercedes) 55

Fernando Alonso (Aston Martin) 41

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19

Lance Stroll (Aston Martin) 17

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 9

Oliver Bearman (Ferrari) 6

Nico Hulkenberg (Haas) 6

Pierre Gasly (Alpine) 3

Alexander Albon (Williams) 2

Esteban Ocon (Alpine) 2

Kevin Magnussen (Haas) 1

Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0

Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

Formula 1, classifica costruttori

Red Bull 301

Ferrari 252

McLaren 212

Mercedes 124

Aston Martin 58

Racing Bulls 28

Haas 7

Alpine 5

Williams 2

Quote Antepost e prossimo GP Spagna

Il passo indietro netto della Ferrari, e lo 0 preso in Canada, col ritorno alla vittoria di Max Verstappen, ricacciano indietro la scuderia di Maranello sia nelle quote antepost tra i piloti dove continua a dominare l’olandese, e soprattutto tra i costruttori dove la Ferrari aveva timidamente alzato la testa dopo Montecarlo, ma torna ad abbassarla (con conseguente aumento di quota) dopo Montreal, passando da 5 a @8 volte la posta.

Ora il circus della F1 va in pausa per una settimana, ma tornerà il 23 giugno col Gran Premio di Spagna dove torna a dettare legge Max Verstappen vincente @1.50 in una delle piste più complete della stagione, vera cartina torna sole del potenziale che hanno raggiunto le varie monoposto. Sembra bocciata la Ferrari che con Charles Leclerc si trova dietro alla McLaren di Lando Norris, per non parlare di Carlos Sainz che troviamo dietro anche alle seconde guide RedBull e McLaren, ovvero Sergio Perez ed Oscar Piastri, e alla pari con i piloti di una Mercedes apparsa in ripresa in Canada con George Russell e Lewis Hamilton.

