Le nuove monoposto sono scese in pista per i primi test invernali, e si avvicina l’inizio della stagione 2026 di Formula 1 che prenderà il via a marzo a Melbourne, con tante novità, andiamo a vedere quali, oltre a tutti i Gran Premi che ci attendono col calendario completo, e anche gli aggiornamenti delle quote antepost dopo le prime uscite delle scuderie. Calendario F1 2026.

I risultati dei test invernali. Come sono andate le scuderie?

Vediamo come sono andati i test invernali della Formula 1 al Montmelò dove c’era grande attesa per vedere i primi giri delle nuove monoposto F1, in una stagione col nuovo regolamento, e quindi nuove macchine, ma anche novità tra i costruttori e le scuderie, oltre che tra piloti e team, insomma, sarà una stagione nel segno della novità, e non sarà facile da prevedere, dopo il successo di Lando Norris e della McLaren che invece abbiamo centrato lo scorso anno sia nel mondiale piloti che nel mondiale costruttori con le nostre scommesse pre-stagionali.

E’ ancora presto per parlare di scommesse anche perchè abbiamo avuto solo un assaggio visto che dal 11 al 13 febbraio si torna in pista per un altra tornata di test, questa volta in Bahrain. A questa sessione, ne seguirà poi un’altra dal 18 al 20 febbraio in modo da permettere ai piloti di prendere una conoscenza completa delle nuove monoposto.

Da Barcellona arrivano segnali positivi dalla Ferrari che ha ottenuto il miglior tempo assoluto dell’intera settimana proprio nell’ultima sessione con Lewis Hamilton che con la SF-26, ha siglato il giro più veloce in 1’16″348 anche se la Mercedes si è distinta per l’affidabilità e il chilometraggio, risultando il team con più giri percorsi (seguita da Ferrari con oltre 440 giri) e sulla carta anche il team col la power unit migliore. Sulla carta la scuderia tedesca parte come monoposto da battere, e lo abbiamo visto anche dalle quote antepost che sono calate e ora danno la Mercedes davanti a tutti nel campionato costruttori.

Red Bull e McLaren sono apparse leggermente più prudenti o in ritardo, con i campioni in carica che hanno saltato i primi giorni debuttando solo il mercoledì, ma è ancora presto per trarre delle conclusioni. Disastro Williams, il team guidato da James Vowles non è riuscito a portare in pista la nuova FW48 in Spagna a causa di gravi ritardi nella produzione e nell’assemblaggio della monoposto che è stata presentata solo da pochi giorni. Oltre ai ritardi industriali, sono emersi rapporti su difficoltà nel superare alcuni crash test obbligatori della FIA. Saltando la sessione di shakedown, la Williams ha perso circa 2.000 km di dati e test in pista rispetto ai diretti concorrenti, un handicap significativo con i nuovi regolamenti 2026. Quando si dice partire col piede sbagliato.

Nonostante sia un team completamente nuovo, la Cadillac è riuscita a scendere in pista regolarmente, a differenza della Williams, anche se con tempi ancora distanti dai leader. Il team statunitense (che monta power unit Ferrari) ha completato 164 giri totali con i due piloti esperti e di rientro, Valtteri Bottas e Sergio Perez. C’è grande attesa per l’Aston Martin con la AMR26, la prima interamente progettata sotto la supervisione di Adrian Newey.

Calendario F1 2026: tutti i Gran Premi della nuova stagione

La settantasettesima edizione del mondiale di F1 prevede ben 24 Gran Premi (come negli scorsi due anni). Ci sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento (Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino.

Sei Gran Premi saranno arricchiti dalla Sprint race. Il numero è il medesimo del 2025, ma cambieranno i palcoscenici. Confermate solo Shanghai e Miami, per il resto le mini-gare traslocheranno a Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore.

01 – GP AUSTRALIA (Melbourne, 8 marzo)

02 – GP CINA (Shanghai, 16 marzo) + Sprint

03 – GP GIAPPONE (Suzuka, 29 marzo)

04 – GP BAHRAIN (Sakhir, 12 aprile)

05 – GP ARABIA SAUDITA (Jeddah, 19 aprile)

06 – GP MIAMI (Miami, 3 maggio) + Sprint

07 – GP CANADA (Montreal, 24 maggio) + Sprint

08 – GP MONACO (Montecarlo, 7 giugno)

09 – GP CATALOGNA (Barcellona, 14 giugno)

10 – GP AUSTRIA (Spielberg, 28 giugno)

11 – GP GRAN BRETAGNA (Silverstone, 5 luglio) + Sprint

12 – GP BELGIO (Spa-Francorchamps, 19 luglio)

13 – GP UNGHERIA (Budapest, 26 luglio)

14 – GP OLANDA (Zandvoort, 23 agosto) + Sprint

15 – GP ITALIA (Monza, 6 settembre)

16 – GP SPAGNA (Madrid, 13 settembre)

17 – GP AZERBAIGIAN (Baku, 26 settembre) *

18 – GP SINGAPORE (Singapore, 11 ottobre) + Sprint

19 – GP USA (Austin, 25 ottobre)

20 – GP MESSICO (Città del Messico, 1 novembre)

21 – GP SAN PAOLO (Interlagos, 8 novembre)

22 – GP LAS VEGAS (Las Vegas, 21 novembre) **

23 – GP QATAR (Lusail, 29 novembre)

24 – GP ABU DHABI (Yas Marina, 6 dicembre)

*La gara di Baku si correrà al sabato per volontà degli organizzatori. Il 27 settembre è un giorno in cui, in Azerbaigian, cade una ricorrenza legata ai caduti di un conflitto.

**La gara di Las Vegas si disputerà nella serata di sabato 21 novembre in Nevada, ma in virtù del fuso orario, avrà luogo nella primissima mattinata di domenica 22 novembre in Europa.

Quote Antepost: ultimi aggiornamenti sulla Formula 1 stagione 2026

I primi segnali dal Montmelò cambiano le lavagne delle quote antepost per la stagione 2026 di Formula 1, sia tra piloti che scuderie. George Russell appena finita la scorsa stagione apriva favorito, ma a 4.33 assieme a Lando Norris e a Max Verstappen, ora l’inglese della Mercedes è sceso @2.75, staccando tutti, con il campione olandese che rimane il principale avversario @4.50, mentre il campione del mondo in carica, Norris, si stacca @8.00, agganciato perfino da Fernando Alonso.

Buona la prima per Ferrari, e lo vediamo anche dalle quote tagliate sui due piloti. L’8 dicembre Charles Leclerc si giocava a 34, con Lewis Hamilton a 51, ma dopo i primi test ora troviamo il monegasco @15 e il Re Nero @17, sempre indietro rispetto ai grandi favoriti, ma più a contatto.

Non cambiano invece le quote per il titolo mondiale costruttori, con Ferrari che due mesi fa si giocava @7.00, e anche oggi si gioca alla stessa quota. A cambiare anche qui è Mercedes che cala @2 e stacca McLaren @3. Il problema seconda guida verrà risolto da Red Bull con Isaak Hadjar? Se così fosse la quota per la Red Bull @11 ha grande valore, ma i bookmakers non ci credono, altrimenti avrebbero fatto crollare questa stima, visto che dall’altra parte Max garantisce sempre tanti punti, e come abbiamo visto per le quote piloti, è lui uno dei grandi favoriti per tornare al titolo.

Prima gara a Melbourne, le quote per il GP Australia

Dovremo aspettare ancora un mese prima di Melbourne con il Gran Premio d’Australia 2026, un appuntamento che ormai come di consueto apre la nuova stagione di F1. Andiamo anche qui a vedere le quote principali.

Le scommesse antepost sulla stagione 2026 di F1

Come sempre seguiremo la stagione GP dopo GP, e nelle prossime settimane, dopo le altre tornate di test in Bahrain, uscirà anche il nostro power ranking e le analisi con le scommesse stagionali antepost su questa nuova stagione di Formula 1. Non sarà facile completare il tris dello scorso anno, viste anche le incognite del nuovo regolamento, ma ci proviamo.

RISULTATI F1 ANTEPOST 2025

🔸Mondiale Piloti 2025: NORRIS @2.75 (stake 0.5)✅✅

🔸Mondiale Piloti 2025: LECLERC @5.50 (stake 0.25)❌

🔸Mondiale Costruttori 2025: MCLAREN @2.00 (stake 0.5)✅✅

🔸Costruttori Senza McLaren: MERCEDES @2.37 (stake 1)✅✅✅

