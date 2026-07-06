Tanto da dire dopo Siverstone, il GP della Gran Bretagna 2026 di Formula 1 che doveva essere una debacle per la Rossa sulla carta, e invece la Ferrari si riscopre competitiva e Charles Leclerc rinasce con la vittoria. Podio anche per Lewis Hamilton nella gara di casa mentre George Russell accorcia in classifica e in quota su Kimi Antonelli. Risultati GP Gran Bretagna 2026.

Risultati GP Gran Bretagna 2026: vittoria della Ferrari a Silverstone

Ben pochi analisti avrebbero dato la vittoria della Ferrari a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Formula 1. Noi per fortuna abbiamo giocato su altro, ovvero sul testa a testa interno alla McLaren, con Lando Norris, nella sua gara di casa e da campione qui nel 2025, che sta davanti al compagno Oscar Piastri, con l’australiano che ha subito un problema al via che penalizzerà tutta la sua gara passata nelle retrovie.

Tornando alla gara, Charles Leclerc sale sul gradino più alto del podio per la prima volta dal GP degli Stati Uniti 2024. A quasi due anni di distanza dall’ultimo trionfo, quindi, il monegasco ha tagliato per primo il traguardo in un gran premio che si conclude sotto regime di Safety Car, dopo l’incidente occorso a Max Verstappen. Alle spalle di Leclerc, seconda posizione per George Russell (costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta), mentre sul gradino più basso del podio c’è l’altro ferrarista, Lewis Hamilton, penalizzato di cinque secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via e sotto inchiesta per un’infrazione in regime di bandiere gialle.

Ad agevolare il trionfo di Leclerc, un problema tecnico a dieci giri dalla bandiera a scacchi (scudo ruota danneggiato causa passaggio duro sul cordolo di curva nove) per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all’inseguimento del leader della corsa. Il pilota italiano riesce a proseguire stoicamente fino alla bandiera a scacchi, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo (fuori dai punti iridati) dopo aver tagliato inizialmente il traguardo in nona posizione. Esce di scena, invece, a sei giri dal termine Max Verstappen, in quel momento terzo all’inseguimento di Hamilton. Per Leclerc è la nona vittoria in carriera, tutte ottenute con la Ferrari, la seconda quest’anno per la scuderia di Maranello dopo quella di Lewis Hamilton tre settimane fa a Barcellona. Quella di Silverstone è anche la vittoria numero 250 della Ferrari.

F1, GP Gran Bretagna: ordine di arrivo

Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) +0.427 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.772 Lando Norris (McLaren) +1.149 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.598 Liam Lawson (Racing Bulls) +2.023 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.214 Gabriel Bortoleto (Audi) +2.413 Franco Colapinto (Alpine) +3.229 Pierre Gasly (Alpine) +3.445 Oscar Piastri (McLaren) +4.014 Carlos Sainz (Williams) +4.391 Oliver Bearman (Haas) +5.245 Esteban Ocon (Haas) +5.512 Sergio Perez (Cadillac) +7.403 Kimi Antonelli (Mercedes) +8.005* Valtteri Bottas (Cadillac) +8.162 Fernando Alonso (Aston Martin) +1 giro Lance Stroll (Aston Martin) +1 giro

Max Verstappen (Red Bull Racing) ritirato

Alexander Albon (Williams) ritirato

Nico Hulkenberg (Audi) ritirato

*5 secondi di penalità per track limits

Classifiche Formula 1

Vediamo le classifiche aggiornate della stagione di Formula 1 per i piloti e per il campionato costruttori.

CLASSIFICA PILOTI F1

Kimi Antonelli (Mercedes) 179 punti George Russell (Mercedes) 154 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 147 punti Charles Leclerc (Ferrari) 108 punti Lando Norris (McLaren) 97 punti Oscar Piastri (McLaren) 82 punti Max Verstappen (Red Bull) 76 punti Isack Hadjar (Red Bull) 52 punti Pierre Gasly (Alpine) 42 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 39 punti Arvid Lindblad (Racing Bulls) 20 punti Oliver Bearman (Haas) 18 punti Franco Colapinto (Alpine) 18 punti Carlos Sainz (Williams) 6 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 6 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Esteban Ocon (Haas) 3 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 1 punto Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti Valtteri Bottas (Cadillac) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1

Mercedes 333 punti Ferrari 255 punti McLaren 179 punti Red Bull 128 punti Alpine 60 punti Racing Bulls 59 punti Haas 21 punti Williams 11 punti Audi 6 punti Aston Martin 1 punto Cadillac 0 punti

Quote antepost aggiornate e prossimo GP

Dopo due GP consecutivi tra Spielberg e Silverstone, la Formula 1 va in pausa per una settimana, e tornerà dal 19 luglio dalla mitica Spa-Francorchamps per il GP del Belgio dove Kimi Antonelli @2.62 torna favorito su George Russell @3.75, poi arriva Lewis Hamilton @4.50 che continua a tenersi alle spalle il compagno Charles Leclerc @6.50, anche se il monegasco è tornato alla vittoria sbloccandosi dopo un periodo difficile. Con Max Verstappen @12.00 si sale in doppia cifra, poi arrivano le McLaren di Lando Norris @26.00 ed Oscar Piastri @41.00 che stanno faticando dopo il dominio dello scorso anno.

Vediamo proprio le quote antepost aggiornate con Kimi Antonelli @1.53 favorito per il titolo piloti, anche se George Russell @4.00 dopo Silverstone. Rimane vivo il sogno di Lewis Hamilton @7.00 mentre Charles Leclerc sale @34.00. Quasi fuori dai giochi anche Max Verstappen @41.00 per non parlare di Lando Norris @101.00 ed Oscar Piastri @201.00.

Per quanto riguarda le quote antepost per il campionato costruttori F1 le cose rimangono più marcate con Mercedes @1.10 che domina su Ferrari @6.50, poi arriva la McLaren @34.00, con Red Bull @67.00 volte la posta.

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