Pronostici Formula 1: risultati Siverstone, la Ferrari c’è, Leclerc rinasce. Russell accorcia su Antonelli in classifica e nelle quote

Risultati GP Gran Bretagna 2026
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6 Luglio 2026

Tanto da dire dopo Siverstone, il GP della Gran Bretagna 2026 di Formula 1 che doveva essere una debacle per la Rossa sulla carta, e invece la Ferrari si riscopre competitiva e Charles Leclerc rinasce con la vittoria. Podio anche per Lewis Hamilton nella gara di casa mentre George Russell accorcia in classifica e in quota su Kimi Antonelli. Risultati GP Gran Bretagna 2026.

Risultati GP Gran Bretagna 2026: vittoria della Ferrari a Silverstone

Ben pochi analisti avrebbero dato la vittoria della Ferrari a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Formula 1.  Noi per fortuna abbiamo giocato su altro, ovvero sul testa a testa interno alla McLaren, con Lando Norris, nella sua gara di casa e da campione qui nel 2025, che sta davanti al compagno Oscar Piastri, con l’australiano che ha subito un problema al via che penalizzerà tutta la sua gara passata nelle retrovie.

Tornando alla gara, Charles Leclerc sale sul gradino più alto del podio per la prima volta dal GP degli Stati Uniti 2024. A quasi due anni di distanza dall’ultimo trionfo, quindi, il monegasco ha tagliato per primo il traguardo in un gran premio che si conclude sotto regime di Safety Car, dopo l’incidente occorso a Max Verstappen. Alle spalle di Leclerc, seconda posizione per George Russell (costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta), mentre sul gradino più basso del podio c’è l’altro ferrarista, Lewis Hamilton, penalizzato di cinque secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via e sotto inchiesta per un’infrazione in regime di bandiere gialle.

Ad agevolare il trionfo di Leclerc, un problema tecnico a dieci giri dalla bandiera a scacchi (scudo ruota danneggiato causa passaggio duro sul cordolo di curva nove) per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all’inseguimento del leader della corsa. Il pilota italiano riesce a proseguire stoicamente fino alla bandiera a scacchi, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo (fuori dai punti iridati) dopo aver tagliato inizialmente il traguardo in nona posizione. Esce di scena, invece, a sei giri dal termine Max Verstappen, in quel momento terzo all’inseguimento di Hamilton. Per Leclerc è la nona vittoria in carriera, tutte ottenute con la Ferrari, la seconda quest’anno per la scuderia di Maranello dopo quella di Lewis Hamilton tre settimane fa a Barcellona. Quella di Silverstone è anche la vittoria numero 250 della Ferrari.

F1, GP Gran Bretagna: ordine di arrivo

  1. Charles Leclerc (Ferrari)
  2. George Russell (Mercedes) +0.427
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.772
  4. Lando Norris (McLaren) +1.149
  5. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.598
  6. Liam Lawson (Racing Bulls) +2.023
  7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.214
  8. Gabriel Bortoleto (Audi) +2.413
  9. Franco Colapinto (Alpine) +3.229
  10. Pierre Gasly (Alpine) +3.445
  11. Oscar Piastri (McLaren) +4.014
  12. Carlos Sainz (Williams) +4.391
  13. Oliver Bearman (Haas) +5.245
  14. Esteban Ocon (Haas) +5.512
  15. Sergio Perez (Cadillac) +7.403
  16. Kimi Antonelli (Mercedes) +8.005*
  17. Valtteri Bottas (Cadillac) +8.162
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 giro
  19. Lance Stroll (Aston Martin) +1 giro
    Max Verstappen (Red Bull Racing) ritirato
    Alexander Albon (Williams) ritirato
    Nico Hulkenberg (Audi) ritirato
    *5 secondi di penalità per track limits
Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2026

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2026

Classifiche Formula 1

Vediamo le classifiche aggiornate della stagione di Formula 1 per i piloti e per il campionato costruttori.

CLASSIFICA PILOTI F1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 179 punti
  2. George Russell (Mercedes) 154 punti
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) 147 punti
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 108 punti
  5. Lando Norris (McLaren) 97 punti
  6. Oscar Piastri (McLaren) 82 punti
  7. Max Verstappen (Red Bull) 76 punti
  8. Isack Hadjar (Red Bull) 52 punti
  9. Pierre Gasly (Alpine) 42 punti
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) 39 punti
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 20 punti
  12. Oliver Bearman (Haas) 18 punti
  13. Franco Colapinto (Alpine) 18 punti
  14. Carlos Sainz (Williams) 6 punti
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) 6 punti
  16. Alexander Albon (Williams) 5 punti
  17. Esteban Ocon (Haas) 3 punti
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) 1 punto
  19. Sergio Perez (Cadillac) 0 punti
  20. Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) 0 punti
  22. Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1

  1. Mercedes 333 punti
  2. Ferrari 255 punti
  3. McLaren 179 punti
  4. Red Bull 128 punti
  5. Alpine 60 punti
  6. Racing Bulls 59 punti
  7. Haas 21 punti
  8. Williams 11 punti
  9. Audi 6 punti
  10. Aston Martin 1 punto
  11. Cadillac 0 punti
Risultati GP Gran Bretagna 2026

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Quote antepost aggiornate e prossimo GP

Dopo due GP consecutivi tra Spielberg e Silverstone, la Formula 1 va in pausa per una settimana, e tornerà dal 19 luglio dalla mitica Spa-Francorchamps per il GP del Belgio dove Kimi Antonelli @2.62 torna favorito su George Russell @3.75, poi arriva Lewis Hamilton @4.50 che continua a tenersi alle spalle il compagno Charles Leclerc @6.50, anche se il monegasco è tornato alla vittoria sbloccandosi dopo un periodo difficile. Con Max Verstappen @12.00 si sale in doppia cifra, poi arrivano le McLaren di Lando Norris @26.00 ed Oscar Piastri @41.00 che stanno faticando dopo il dominio dello scorso anno.

Vediamo proprio le quote antepost aggiornate con Kimi Antonelli @1.53 favorito per il titolo piloti, anche se George Russell @4.00 dopo Silverstone. Rimane vivo il sogno di Lewis Hamilton @7.00 mentre Charles Leclerc sale @34.00. Quasi fuori dai giochi anche Max Verstappen @41.00 per non parlare di Lando Norris @101.00 ed Oscar Piastri @201.00.

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Per quanto riguarda le quote antepost per il campionato costruttori F1 le cose rimangono più marcate con Mercedes @1.10 che domina su Ferrari @6.50, poi arriva la McLaren @34.00, con Red Bull @67.00 volte la posta.

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