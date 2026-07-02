La Ferrari esce ridimensionata dall’Austria dove è tornato alla vittoria George Russel su Mercedes, ma ora la Formula 1 si prepara dal Gran Premio di Gran Bretagna 2026 da Silvertsone, casa di Lewis Hamilton che proverà a riportare al successo la Ferrari. Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2026.

Pronostici F1 GP Gran Bretagna 2026: i protagonisti a Silverstone

Archiviato il Gran Premio d’Austria, con la vittoria di George Russell davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso il circuito di Silverstone dove questo weekend si disputerà il Gran Premio di Gran Bretagna 2026. Salgono a sette successi delle Frecce d’Argento in otto gare: cinque per Kimi Antonelli e due per George Russell che a Spielberg è tornato a sorridere dopo una lunga astinenza. Mercedes ha dominato su ogni terreno e, difficilmente, il risultato cambierà nel GP d’Inghilterra. Silverstone è infatti una pista dotata di rettilinei importanti e molto tecnica, ottima per esaltare le caratteristiche delle W19; bisognerà capire se l’italiano Kimi riuscirà ad imporsi sul padrone di casa Russell tornato alla vittoria.

Passo in avanti della Red Bull che nella sua gara di casa in Austria ha riconquistato il podio con Max Verstappen mentre torna a calare la Ferrari che dopo i fasti di Barcellona, fa un enorme passo indietro con un 5° e un 8° posto a Spielberg per Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La Red Bull però potrebbe tornare a calare a Silverstone, visto che la monoposto austriaca ha spesso faticato nei circuiti tecnici e con curve veloci, dunque potrebbe non essere tra le assolute protagoniste.Stessi problemi in cui potrebbero incorrere le Ferrari in un circuito poco adatto alla Rossa. Chiamata al riscatto la McLaren, opaca nelle ultime uscite con Oscar Piastri (in uscita) e Lando Norris lontani dal podio. Anche per McLaren e Norris questa è la gara di casa.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Gran Bretagna 2026?

Il weekend di Silverstone segue il format Sprint: al venerdì si disputano un’unica sessione di prove libere e le qualifiche della Sprint, mentre il sabato spazio alla Sprint Race e alle qualifiche che definiscono la griglia della gara di domenica. L’intero fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), oltre che in streaming su NOW e Sky Go.

In chiaro, TV8 (canale 8 del digitale terrestre) proporrà in diretta le qualifiche Sprint, la Sprint Race e le qualifiche, mentre il Gran Premio sarà trasmesso in differita domenica sera alle 19:00. Di seguito il programma con gli orari italiani.

Venerdì 3 luglio

Ore 13:30-14:30: Prove Libere 1

Ore 17:30: Qualifiche Sprint

Sabato 4 luglio

Ore 13:00: Sprint Race

Ore 17:00-18:00: Qualifiche

Domenica 5 luglio

Ore 16:00: GRAN PREMIO

Gran Premio di Gran Bretagna: circuito, record, meteo, pneumatici

Circuito. Come la maggior parte dei circuiti in Gran Bretagna, Silverstone nacque dall’unione di tre piste di un aeroporto militare. Nel corso degli anni il tracciato ha subito molte modifiche, e dalla forma triangolare originale è passata ad avere curve differenti, conservando comunque il layout di un circuito molto veloce e insidioso. L’ultima modifica risale al 2010, quando è stato ridisegnato il tratto successivo alla curva Abbey e il rettilineo di partenza è stato spostato dopo la curva Club.

Record. Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (9). Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (7). Maggior numero di podi: 15 (9-3-3) – HAMILTON Lewis. Team con più vittorie: FERRARI (18). Team con più pole position: FERRARI (16). In 22 occasioni (36,7%) su 60 GP disputati il vincitore è partito dalla pole position a Silverstone; in 40 occasioni (66,7%) il vincitore è scattato dalla prima fila.

Meteo. Il GP di Gran Bretagna sarà caratterizzato da un meteo prevalentemente asciutto, nuvoloso e con temperature calde. Al momento, il rischio di pioggia per le sessioni ufficiali è estremamente basso anche sue a Silverstone mai dire mai.

Pneumatici. I tecnici Pirelli hanno selezionato per le squadre le tre mescole più dure ed energeticamente resistenti dell’intera gamma stagionale, contrassegnate dalle sigle C1 per la specifica Hard, C2 per la Medium e C3 per la Soft. Sebbene l’asfalto del tracciato inglese presenti una rugosità superficiale contenuta e non sia classificato come altamente abrasivo, il manto stradale offre comunque un elevato livello di aderenza naturale, dovuto all’utilizzo intensivo e continuativo della pista durante tutto l’anno da parte di competizioni sia motociclistiche sia automobilistiche.