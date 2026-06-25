Dopo la splendida vittoria a Barcellona, la prima di Lewis Hamilton con Ferrari, la scuderia di Maranello sogna il bis anche a Spielberg, gara di casa della Red Bull, anche se al Gran Premio d’Austria di Formula 1 sono le Mercedes che tornano ad essere le monoposto da battere. Pronostici F1 GP Austria 2026.

Pronostici F1 GP Austria 2026: i protagonisti a Spielberg

Archiviato il Gran Premio di Barcellona, la Formula 1 non si ferma e nel weekend del 26-28 giugno fa tappa al Red Bull Ring di Spielberg, per l’ottavo appuntamento della stagione, col Gran Premio d’Austria 2026.

Il grande protagonista di questo avvio di stagione è Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes, appena diciannovenne, guida il Mondiale con 156 punti dopo una serie impressionante di vittorie (Cina, Giappone, Florida, Canada e Monaco) che lo hanno lanciato in testa alla classifica. A Barcellona, però, è arrivata una battuta d’arresto: un problema di affidabilità lo ha costretto al ritiro mentre era in lotta per il podio, riaprendo parzialmente i giochi. L’affidabilità inizia a spaventare la Mercedes, e proprio di questo aspetto parleremo ancora anche per le nostre scommesse del weekend di F1.

Ad approfittarne è stata soprattutto la Ferrari di Lewis Hamilton, che proprio in Catalogna ha conquistato la sua prima, attesissima vittoria in rosso, precedendo George Russell e Lando Norris, per un podio tutto di piloti britannici. Il sette volte campione del mondo è ora secondo a 41 lunghezze da Antonelli e arriva in Austria con il morale alle stelle, anche perché la Rossa potrebbe portare a Spielberg importanti aggiornamenti al motore ADUO (ma anche Mercedes porta aggiornamenti alla W17 per contrastare la rimonta del Cavallino). Se da una parte Lewis è raggiante, dall’altra Charles Leclerc è sprofondato nell’oblio, visto che è reduce da due ritiri consecutivi tra Monaco e Barcellona e ha bisogno di un weekend pulito e convincente in Stiria.

Occhio anche alle McLaren (che porteranno l’ala rotante in Austria) del già citato Norris, campione del mondo in carica e vincitore lo scorso anno in Austria, e del suo compagno Oscar Piastri, sempre in agguato, e soprattutto a un Max Verstappen che proprio sul Red Bull Ring corre in casa e vanta un feeling speciale: il campione olandese, per ora solo settimo in classifica, cercherà il riscatto davanti al pubblico Red Bull.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Austria 2026?

L’intero fine settimana del GP d’Austria sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. In chiaro, TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre) proporrà qualifiche e gara in differita.

Venerdì 26 giugno

Ore 13:30-14:30: Prove Libere 1

Ore 17:00-18:00: Prove Libere 2

Sabato 27 giugno

Ore 12:30-13:30: Prove Libere 3

Ore 16:00-17:00: Qualifiche

Domenica 28 giugno

Ore 15:00: GRAN PREMIO

Gran Premio Austria: circuito, record, meteo, pneumatici

Circuito. Incastonato tra le colline della Stiria, il Red Bull Ring è uno dei tracciati più amati dai piloti e dai tifosi. Il giro misura 4.326 metri ed è caratterizzato da poche curve ma da forti dislivelli e da diversi lunghi rettilinei, che insieme alle zone DRS favoriscono i sorpassi e rendono spesso la gara spettacolare e imprevedibile. La pista nella sua configurazione attuale debuttò nel 1997, con il successo di Jacques Villeneuve su Williams, e nel corso degli anni ha cambiato più volte nome, da A1 Ring a Red Bull Ring. Quella del 2026 sarà la 22ª edizione iridata ospitata su questo impianto.

Record. L’albo d’oro recente parla soprattutto olandese: il pilota più vincente di sempre su questa pista è infatti Max Verstappen, capace di imporsi in ben cinque occasioni (dal primo successo del 2018 all’ultimo del 2023). Tra i costruttori comanda invece la Mercedes con sette affermazioni, davanti alla Red Bull (cinque) e alla Ferrari (quattro).

Ultimo GP Austria. Nell’ultima edizione, quella del 2025, a trionfare era stato Lando Norris al volante della McLaren, che ha resistito per tutta la gara agli attacchi del compagno di squadra Oscar Piastri, completando una doppietta per il team di Woking. Sul terzo gradino del podio è salito Charles Leclerc con la Ferrari. Verstappen ha visto la propria gara terminare già al primo giro dopo un contatto con Antonelli.

Meteo. Le previsioni meteo per il fine settimana del Red Bull Ring indicano infatti temperature particolarmente elevate sulla regione della Stiria.

Pneumatici. Per questa ottava prova del mondiale, la Pirelli ha scelto di portare in pista le mescole C3, C4 e C5, vale a dire la configurazione più soffice della propria gamma.