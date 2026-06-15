Secondo i bookmakers Lewis Hamilton entra in lotta per il titolo mondiale piloti di Formula 1, dopo il primo successo con la Ferrari al Gran Premio Barcellona-Catalogna 2026, dove diventa anche il più vincente. Complice il ritiro di Kimi Antonelli, la quota antepost dell’inglese della Ferrari cala tantissimo. Risultati F1 GP Barcellona 2026.

Risultati F1 GP Barcellona 2026: primo storico successo di Hamilton con Ferrari

Finalmente una grande gioia a Maranello. Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari e riapre anche il campionato. Nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna 2026, il britannico approfitta della Virtual Safety Car a metà gara per ripartire davanti alle Mercedes con un pit stop in più e trionfare in solitaria. Successo numero 106 della sua carriera, che riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio dopo 34 gran premi: l’ultimo successo è infatti stato di Carlos Sainz, ottenuto nel 2024 nel Gp del Messico.

Negli ultimi 20 giri il pilota britannico va in fuga, arrivando a guadagnare un secondo a giro sulle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Negli ultimi quattro giri, poi, succede di tutto: Antonelli sorpassa Russell ma poi la sua monoposto si ferma clamorosamente. Destino analogo anche per Charles Leclerc che era sesto dietro a Max Verstappen per tutta la gara, ma che è vittima di un problema allo sterzo ed è costretto al ritiro. Mentre Hamilton è al settimo cielo, Leclerc è in un incubo, con due muri centrati in due settimane consecutive, prima nella sua Montecarlo, e poi nelle classifiche in Catalogna che pregiudicano la sua gara.

Hamilton può festeggiare il ritorno alla vittoria e riaprire un Mondiale che, dopo cinque successi consecutivi di Antonelli, sembrava già chiuso. Sul podio tutto britannico finiscono anche Russell e Lando Norris. Quarto posto per Verstappen, davanti ad Oscar Piastri e ad Isack Hadjar. A chiudere la top ten Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson ed Arvid Lindblad.

ORDINE D’ARRIVO F1 GP BARCELLONA 2026

1. Lewis Hamilton Ferrari

2. George Russell Mercedes +19.561

3. Lando Norris McLaren +23.719

4. Max Verstappen Red Bull Racing +40.497

5. Oscar Piastri McLaren +58.793

6. Isack Hadjar Red Bull Racing 1 giro

7. Pierre Gasly Alpine 1 giro

8. Franco Colapinto Alpine 1 giro

9. Liam Lawson Racing Bulls 1 giro

10. Arvid Lindblad Racing Bulls 1 giro

11. Gabriel Bortoleto Audi 2 giri

12. Carlos Sainz Williams 2 giri

13. Esteban Ocon Haas F1 Team 2 giri

14. Sergio Perez Cadillac 3 giri

RITIRATI

Charles Leclerc

Kimi Antonelli

Oliver Bearman

Fernando Alonso

Alexander Albon

Nico Hulkenberg

Valtteri Bottas

Lance Stroll

Classifiche Formula 1. Hamilton si avvicina a Kimi

Formula 1, classifica piloti

1. Antonelli (Ita) punti 156

2. Hamilton (GB) 115

3. Russell (GB) 106

4. Leclerc (Mon) 75

5. Norris (GB) 73

6. Piastri (Aus) 68

7. Verstappen (Ola) 55

8. Gasly (Fra) 41

9. Hadjar (Fra) 34

10. Lawson (Nzl) 26

11. Colapinto (Arg) 19

12. Bearman (GB) 18

13. Lindblad (GB) 12

14. Sainz (Spa) 6

15. Albon (Tha) 5

16. Ocon (Fra) 3

17. Bortoleto (Bra) 2

18. Alonso (Spa) 1

Formula 1, classifica costruttori

Mercedes 264 Ferrari 190 McLaren 141 Red Bull 89 Alpine 60 Racing Bulls 38 Haas 21 Williams 11 Audi 2 Aston Martin 1

Quote Antepost F1 e prossimo GP in Austria

Dopo due Gran Premi consecutivi la Formula 1 va in sosta per una settimana, e tornerà il 28 giugno a Spielberg, per il GP d’Austria 2026, casa della RedBull che però non sta brillando con Max neanche quest’anno. Verstappen è quotato @15 per il successo del prossimo GP, molto indietro su Kimi Antonelli @2.75 che torna favorito su George Russell @3.75, poi arriva Lewis Hamilton @5.00 che ora fa paura, e si torna a mettere alle spalle Charles Leclerc @7.00. Continua la stagione faticosa della McLaren, col campione in carica Lando Norris @13.00 per la vittoria a Spielberg.

Se guardiamo alle quote antepost, l’ottavo mondiale di Sir Lewis (sarebbe record assoluto nella storia della Formula 1) è sceso tantissimo e ora il successo finale di Lewis Hamilton si gioca a 4,50 su Goldbet, a 5,00 su William Hill e a 6 su Sisal. Quote crollate rispetto al 25,00 della scorsa settimana.

L’italiano Kimi Antonelli, forte di 41 punti di vantaggio sull’inglese in classifica generale, resta comunque il favorito, in lavagna, a 1,40, in leggera risalita rispetto all’1,20 di venerdì.

Il secondo posto di domenica rilancia anche le ambizioni dell’altra Mercedes di George Russell che passa da 6,00 a 4,50. Molto più indietro, a 21,00 l’altra Ferrari di Charles Leclerc, reduce da due ritiri consecutivi che, con più fortuna e attenzione, avrebbero potuto essere due podi. Si sale invece a 31,00 per trovare il quinto sigillo della Red Bull di Max Verstappen mentre la conferma del campione del mondo Lando Norris, su McLaren, vale 41,00 volte la posta.

I risultati del Montmelò non scalfisco invece il dominio Mercedes nelle quote per il titolo costruttori, offerto a 1,07. La Ferrari passa invece da 15,00 a 8,00 e sorpassa, in lavagna, la McLaren campione in carica, proposta a 13,00.

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