Si entra nel vivo a pochi giorni dall’inizio della stagione 2026 di F1 con il GP Australia, ma prima andiamo a vedere le quote antepost con le scommesse stagionali che abbiamo scelto. Tanta aspettativa sulla Ferrari, ma vediamo meglio la Mercedes che ha un vantaggio con la sua power unit. Anteprima F1 2026.

Anteprima F1 2026: tutti i team, i piloti e le novità del regolamento

Dopo aver visto il programma completo di tutti i GP della stagione 2026 di Formula 1, e le quote dopo i primi test, è ora di entrare nel vivo con analisi e scommesse stagionali sulla Formula 1, una stagione con una vera e propria rivoluzione tecnica e del regolamento che dovrebbe rimescolare le carte, inoltre ci saranno 22 piloti, vista la new entry della Cadillac, e un solo rookie al primo anno, dopo i tanti debuttanti del 2025.

Il 2026 ci regalerà altre 24 gare di altissimo livello con la novità che i team saranno 11 e non più 10. Lando Norris parte da campione del mondo assieme alla sua McLaren che ha dominato nei costruttori. Ecco i protagonisti al via:

McLaren Mastercard F1 Team – Lando Norris (GBR) e Oscar Piastri (AUS)

Mercedes-AMG Petronas F1 Team – George Russell (GBR) e Andrea Kimi Antonelli (ITA)

Red Bull Oracle Racing – Max Verstappen (OLA) e Isack Hadjar (FRA)

Ferrari – Charles Leclerc (MON) e Lewis Hamilton (GBR)

Williams F1 Team – Carlos Sainz (SPA) e Alexander Albon (THA)

Aston Martin Aramco F1 Team – Fernando Alonso (SPA) e Lance Stroll (CAN)

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team – Arvid Lindblad (GBR) e Liam Lawson (NZE)

Haas F1 Team – Esteban Ocon (FRA) e Olivear Bearman (GBR)

Audi Revolut F1 Team – Nico Hulkenberg (GER) e Gabriel Bortoleto (BRA)

Alpine BWT F1 Team – Pierre Gasly (FRA) e Franco Colapinto (ARG)

Cadillac Formula 1 Team – Valtteri Bottas (FIN) e Sergio Perez (MES)

Da sottolineare il cambio di regolamento che inaugura una stagione tecnica destinata a riscrivere gerarchie, filosofie progettuali e modelli industriali. Si riparte, di fatto, da zero. Le monoposto saranno più compatte, più leggere, più efficienti e soprattutto profondamente diverse nella gestione dell’energia. Una rivoluzione che investe power unit, aerodinamica e telaio, con un obiettivo chiaro: spettacolo in pista e sostenibilità fuori.

Il cuore della trasformazione è la nuova power unit, il cambiamento più significativo dall’introduzione dei motori ibridi nel 2014. La FIA ha scelto una semplificazione tecnologica mirata, anche in chiave industriale, per rendere la categoria più attrattiva per nuovi costruttori come Audi e Ford, pronti a entrare o rientrare ufficialmente nel Circus.

La potenza complessiva sarà equamente suddivisa tra il motore endotermico e la componente elettrica. Il V6 turbo da 1.6 litri resta l’architettura di riferimento. Scompare l’MGU-H, il complesso sistema di recupero dell’energia dai gas di scarico. La sua eliminazione riduce costi, complessità e barriere d’ingresso tecnologiche. Il turbo resta, ma senza il sofisticato generatore collegato all’albero della turbina. Una scelta che semplifica l’ingegneria e rende il powertrain meno oneroso da sviluppare e produrre.

Al contrario, l’MGU-K – il motogeneratore collegato all’albero motore e deputato al recupero dell’energia in frenata – viene profondamente potenziato. La sua capacità passa da 120 kW a 350 kW, equivalenti a circa 475 cavalli. È un incremento imponente, che trasforma l’energia elettrica in protagonista assoluta delle fasi di accelerazione e attacco. Dal 2026 le monoposto utilizzeranno esclusivamente carburanti sostenibili: biocarburanti avanzati o e-fuel sintetici.

La rivoluzione non si limita ai motori. Le vetture saranno sensibilmente ridimensionate per migliorare maneggevolezza e qualità dei duelli ruota a ruota. Il peso minimo scende di 30 chili, attestandosi a 768 kg. Un alleggerimento significativo, considerata la crescente complessità ibrida. Sarà una sfida progettuale notevole, soprattutto in termini di distribuzione delle masse e robustezza strutturale. Il passo viene ridotto di 200 mm, passando da 3600 mm a 3400 mm. La larghezza massima scende da 2000 mm a 1900 mm. Restano i cerchi da 18 pollici, ma gli pneumatici saranno più stretti: 25 mm in meno all’anteriore e 30 mm al posteriore.

Il tradizionale DRS va in pensione. Al suo posto debutta un sistema di aerodinamica mobile più sofisticato e integrato nella filosofia della vettura. Le ali anteriore e posteriore saranno mobili e capaci di modificare l’incidenza in modo coordinato: X-Mode (configurazione a bassa resistenza per i rettilinei, riduce il drag e massimizza la velocità di punta) e Z-Mode (configurazione ad alto carico aerodinamico per le curve, garantisce stabilità e aderenza).

La nostra classifica piloti di F1 2026

Si inizia domenica 8 marzo, come sempre da Melbourne che è la cornice nella quale solitamente iniziano le stagioni F1 negli ultimi anni, col Gran Premio d’Australia, ma vediamo dopo tutti i test quale sarà secondo noi la classifica finale, ed anticiperemo cosi un pò le nostre scommesse che trovate in fondo a questo articolo. Favoriamo George Russell, più esperto rispetto al compagno di scuderia, Antonelli. Mettiamo Leclerc come primo avversario dell’inglese, e il giovane bolognese al 3° posto, davanti al campione del mondo in carica, Norris, e a Verstappen solo 5°.

1. George Russell

2. Charles Leclerc

3. Kimi Antonelli

4. Lando Norris

5. Max Verstappen

6. Oscar Piastri

7. Lewis Hamilton

8. Isack Hadjar

9. Oliver Bearman

10. Pierre Gasly

11. Esteban Ocon

12. Carlos Sainz

13. Alex Albon

14. Franco Colapinto

15. Liam Lawson

16. Arvid Lindbrad

17. Nico Hulkenberg

18. Gabriel Bortoleto

19. Fernando Alonso

20. Lance Stroll

21. Valtteri Bottas

22. Sergio Perez

La nostra previsione sulla classifica costruttori

Vediamo anche i costruttori. La tanto discussa Power Unit della Mercedes spinge la scuderia tedesca come grande favorita, e anche le sue motorizzate potrebbero andare bene, ad iniziare da Alpine attesa al riscatto dopo un annata patetica, mentre Williams è si motorizzata Mercedes, ma non ha praticamente girato nei test, e ha una monoposto 30 kg più pesante di quanto dovrebbe, insomma, c’è tanto da lavorare per Williams che potrebbe faticare, specialmente all’inizio, e nonostante il power up del motore.

La Ferrari potrebbe giocarsela come seconda forza del mondiale con i campioni in carica della McLaren, e in seconda fascia la motorizzazione di Maranello potrebbe portarsi dietro una stagione positiva anche per Haas. Sul fondo Cadillac che è appena entrata nel mondiale, e poi la grande delusione, Aston Martin, che doveva essere una macchina competitiva con l’arrivo di Newey, ma la motorizzazione Honda è un disastro e la stagione apre sotto pessimi auspici, tanto da mettere Stroll ed Alonso dietro anche ad un altra nuova scuderia (che in realtà prende il posto di Sauber), ovvero Audi.

1. Mercedes

2. McLaren

3. Ferrari

4. Red Bull

5. Haas

6. Alpine

7. VCarb

8. Williams

9. Audi

10. Aston Martin

11. Cadillac

Scommesse Antepost: sarà l’anno della Mercedes?

Vediamo le scommesse antepost, mentre del primo GP della stagione ce ne occupiamo come sempre al giovedì con analisi, quote e previsioni, anche se sui primi Gran Premi partiremo con calma, visto anche il nuovo regolamento e le tante incognite al via. Quest’anno diamo ragione ai bookmakers andando sui favoriti, perchè i test hanno riportato una power unit Mercedes che fa davvero la differenza come detto. Il tandem formato da George Russell e il nostro Kimi Antonelli potrebbe portare a casa il mondiale costruttori, ma anche per i piloti ci aspettiamo una vittoria dalle frecce d’argento, quindi anche Antonelli ha delle possibilità, ma rimane un pilota al secondo anno, e Russell ha più esperienza e sarà il pilota di punta per Mercedes.

Vittoria Mondiale Costruttori: MERCEDES @2.50

Vittoria Mondiali Piloti: RUSSELL @3.00

Come sempre se non volete perdervi nulla dei contenuti e delle giocate di Panda sui Motori, ma anche degli altri tipsters su tutti gli altri sport, entrate nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

