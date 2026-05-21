Dopo Miami torna la F1 che a Montreal correrà il Gran Premio del Canada 2026 in programma tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Si riaccendono i motori del circus della Formula 1 con i piloti a caccia del giovane italiano Kimi Antonelli, che sta guidando la classifica piloti con la Mercedes. Pronostici F1 GP Canada 2026.

Pronostici F1 GP Canada 2026: i protagonisti a Montreal

Il Mondiale di Formula 1 2026 torna in pista dopo tre weekend di pausa successivi al GP di Miami, con il Gran Premio del Canada 2026, tappa storica della F1 al suo quinto appuntamento stagionale. Sul tracciato dedicato a Gilles Villeneuve i team porteranno ulteriori aggiornamenti tecnici dopo quelli introdotti in Florida, in un fine settimana che si correrà con il format Sprint.

Si riprende con la caccia a Kimi Antonelli, il giovane talento italiano che sta facendo sognare la Mercedes con cui sta guidando la classifica piloti, grazie a pole e vittoria per tre gare consecutive, allungando sul compagno di scuderia, George Russell, che al momento sembra inerme di fronte all’esuberanza di Kimi, in una lotta tutta interna alle Mercedes, mentre McLaren si sta avvicinando e Ferrari resta la terza forza del Mondiale, nonostante i tanti aggiornamenti portati nello scorso GP. Questa volta gli aggiornamenti dovrebbero essere limitati alle Mercedes, dunque potrebbe esserci un nuovo allungo delle Frecce d’Argento in una pista che privilegia il motore e l’aerodinamica. Finora ha sempre vinto la Mercedes, e al momento Kimi guida con 100 punti e un ottimo +20 su Russell.

Russell ha però faticato nell’ultimo GP, dove sono riemerse le McLaren col doppio podio del campione in carica, Lando Norris e del suo team mate australiano, Oscar Piastri. La scuderia britannica spera di ripetersi in Canada, ma Mercedes resta ampiamente favorita per la potenza del suo motore. Il 1° giugno potrebbero infatti arrivare dei cambiamenti riguardo al rapporto di compressione, ma fino ad allora il vantaggio delle Frecce d’Argento è enorme ed evidente. La Mercedes ha scelto deliberatamente di attendere la tappa canadese per svelare le proprie carte. A Miami, nonostante l’assenza di novità sostanziali e un vantaggio che appariva ridotto rispetto alle gare inaugurali, Antonelli ha vinto lo stesso.

La stessa McLaren però non sta a guardare, è in crescita e lotterà per vincere anche a Montreal, dove Andrea Stella e i suoi completeranno il pacchetto di sviluppo, già integrato al 60% a Miami, e ora debutterà il restante 40%, incentrato su una nuova ala anteriore progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica nei tratti veloci del circuito canadese, mentre Ferrari resta un’incognita: le Rosse hanno sempre lottato, al massimo, per il secondo o il terzo posto senza riuscire ad effettuare mai lo step decisivo verso la vittoria. Il gap con Mercedes rimane e, dopo la penalizzazione di Miami, Charles Leclerc (59) e Lewis Hamilton (51) sono lontanissimi dalla vetta del Mondiale.

Situazione ancor più difficile per Max Verstappen, che non è mai salito sul podio e ha ottenuto solo 26 punti sin qui. Reduce da un’agrodolce 24h del Nurburgring, col dominio assoluto nella notte e il ritiro nella prima mattinata per la rottura della trasmissione, l’olandese sembra stanco della F1, ma cercherà di dare una svolta alla stagione nonostante la sua monoposto, la Red Bull, sembra ancora lontanissima dalle principali scuderie.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Canada 2026?

Il Gran Premio del Canada 2026 si disputa con format Sprint. Il weekend si apre venerdì 22 maggio con l’unica sessione di Prove libere e con le Qualifiche Sprint. Il Gran Premio del Canada 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Possibile seguire il weekend anche in streaming tramite Sky Go e NOW per gli abbonati. TV8 trasmetterà in diretta la Qualifica Sprint del venerdì, la Sprint Race e le Qualifiche del sabato, mentre la gara sarà proposta soltanto in differita in chiaro.

Venerdì 22 maggio

Prove libere: ore 18:30 – 19:30

Sprint Qualifying: ore 22:30

Sabato 23 maggio

Sprint Race: ore 18:00

Qualifiche: ore 22:00

Domenica 24 maggio

Gara: ore 22:00

Gran Premio del Canada 2026: circuito, record, meteo, pneumatici

Circuito. Il tracciato Gilles Villeneuve di Montreal misura 4,361 chilometri ed è presente stabilmente nel calendario iridato dal 1978, e proprio in quell’anno arrivò il primo successo Ferrari del canadese. Il circuito alterna lunghi rettilinei e chicane molto tecniche, imponendo alle monoposto un compromesso delicato tra velocità di punta e stabilità in frenata. I punti di sorpasso non mancano, soprattutto alla staccata dell’ultima variante, celebre per il “Muro dei Campioni”. Le forti frenate e le continue accelerazioni mettono inoltre sotto pressione impianto frenante e gestione delle gomme, elementi spesso decisivi nell’economia della gara. Quella del 2026 sarà la 45esima edizione iridata disputata a Montréal.

Statistiche. I piloti più vincenti sul tracciato canadese sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi capaci di conquistare sette successi. Tra i costruttori guida invece la McLaren con 13 vittorie, davanti alla Ferrari a quota 12. L’ultima edizione, disputata nel 2025, è stata vinta da George Russell al volante della Mercedes.

Meteo. Al venerdì non dovrebbe esserci pioggia durante la giornata e con un termometro che oscillerà intorno ai 18°C nel momento in cui le vetture saranno in pista per la prima giornata di attività. La situazione dovrebbe essere piuttosto simile durante la giornata di sabato. Le temperature saranno costantemente sui diciassette gradi. Potrebbero esserci delle nuvole a far da cornice anche se non sono previste precipitazioni durante la giornata. Saranno circa dodici i gradi nel momento in cui le vetture saranno in pista domenica per quella che sarà la quinta gara della stagione 2026 e qui qualche precipitazione non è da escludere.

Pneumatici. Per il weekend canadese, Pirelli porterà la selezione più morbida della propria gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Una scelta che si lega alle caratteristiche di un tracciato poco abrasivo e completamente riasfaltato nel 2024