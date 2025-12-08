Andiamo a vedere tutti i 24 GP della prossima stagione 2026 di Formula 1, che sarà già in pista a gennaio con test quanto mai importanti visto la rivoluzione del regolamento FIA per il prossimo anno. Già disponibili le prime quote, con Verstappen che torna favorito su Norris e Russell. Non c’è ottimismo nemmeno per il prossimo anno sulla Ferrari. GP e quote F1 2026.

La Formula 1 torna subito a gennaio con i test

Abbiamo appena celebrato Lando Norris nuovo campione del mondo di Formula 1, che è già tempo di guardare al futuro, alla stagione 2026 di Formula 1 che sarà una vera rivoluzione tecnica. Il Mondiale 2026 di F1 comincerà all’inizio di marzo dall’Australia come al solito, ma prima i test.

Le nuove monoposto potranno assaggiare l’asfalto in una sessione di prove private al Montmelò, in Spagna, dal 26 al 30 gennaio. Dopodiché, si terranno due test collettivi a Sakhir, in Bahrain, dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio. A seguire si partirà per Melbourne, dove il primo Gran Premio è programmato dal 6 all’8 marzo.

Prima sessione : 26-30 gennaio, Barcellona (Spagna)

Seconda sessione : 11-13 febbraio, Sakhir (Bahrain)

Terza sessione : 18-20 febbraio, Sakhir (Bahrain)

GP e quote F1 2026: il calendario dei 24 Gran Premi

Saranno 24 i GP della prossima stagione 2026 di Formula 1. Per quanto concerne il calendario, l’unico cambiamento concreto rispetto al 2025 è rappresentato dall’ingresso di Madrid, che ospiterà il Gran Premio di Spagna, e dall’uscita di Imola. Pertanto, avremo una sola gara in Italia (quella di Monza, il 4-6 settembre).

L’evento organizzato dal Montmelò cambierà denominazione, diventato GP di Catalogna. Un’altra modifica di cui tener conto è l’anticipo al sabato del Gran Premio dell’Azerbaigian. Difatti, il 27 settembre è una giornata di commemorazione nel Paese situato sulle coste del Mar Caspio, dunque l’organizzazione ha chiesto (e ottenuto) di non gareggiare in quella data.

Sei dei ventiquattro weekend saranno arricchito dalle Sprint, nessuna delle quali si disputerà però nella parte finale dell’annata. Difatti l’ultima mini-gara andrà in scena a Singapore, con l’ultimo quarto di stagione privo di competizioni extra.

01 – GP AUSTRALIA (Melbourne, 8 marzo)

02 – GP CINA (Shanghai, 16 marzo) + Sprint

03 – GP GIAPPONE (Suzuka, 29 marzo)

04 – GP BAHRAIN (Sakhir, 12 aprile)

05 – GP ARABIA SAUDITA (Jeddah, 19 aprile)

06 – GP MIAMI (Miami, 3 maggio) + Sprint

07 – GP CANADA (Montreal, 24 maggio) + Sprint

08 – GP MONACO (Montecarlo, 7 giugno)

09 – GP CATALOGNA (Barcellona, 14 giugno)

10 – GP AUSTRIA (Spielberg, 28 giugno)

11 – GP GRAN BRETAGNA (Silverstone, 5 luglio) + Sprint

12 – GP BELGIO (Spa-Francorchamps, 19 luglio)

13 – GP UNGHERIA (Budapest, 26 luglio)

14 – GP OLANDA (Zandvoort, 23 agosto) + Sprint

15 – GP ITALIA (Monza, 6 settembre)

16 – GP SPAGNA (Madrid, 13 settembre)

17 – GP AZERBAIGIAN (Baku, 26 settembre)

18 – GP SINGAPORE (Singapore, 11 ottobre) + Sprint

19 – GP USA (Austin, 25 ottobre)

20 – GP MESSICO (Città del Messico, 1 novembre)

21 – GP SAN PAOLO (Interlagos, 8 novembre)

22 – GP LAS VEGAS (Las Vegas, 21 novembre) *

23 – GP QATAR (Lusail, 29 novembre)

24 – GP ABU DHABI (Yas Marina, 6 dicembre)

Quote Antepost: Verstappen e la Red Bull tornano favoriti

Dopo 4 anni il re olandese è stato spodestato e le novità di regolamento della F1 2026 rendono difficili le previsioni quando ancora non abbiamo visto che monoposto nuove in pista. I bookmakers però si sbilanciano subito tornando su Max Verstappen @3.50 favorito per tornare ad essere campione del mondo tra i piloti, ma Lando Norris @3.75 è vicinissimo, e non solo lui, attenzione alla rinascita Mercerdes con George Russell @4.

Più lontane le seconda guide come Oscar Piastri @6.50 e Kimi Antonelli @11 per la vittoria al secondo anno in F1. La nuova Aston Martin con Newey sembra avere grande potenziale e il 44enne Fernando Alonso @17 si lascia dietro le Ferrari di Charles Leclerc @34 e di Lewis Hamilton @51 volte la posta.

Interessante la situazione per il mondiale costruttori con McLaren e Mercedes che aprono alla pari @3.27 su Ferrari @7 mentre la Red Bull si gioca @13, nonostante abbia Max favorito tra i piloti, ma si rischia di avere il solito problema sulla seconda guida “inutile”, anche se ci sarà da vedere come andrà il nuovo arrivato, Isack Hadjar. Attenzione come già detto alla Aston Martin @15 e alla nuova Audi @21 mentre l’Alpine @41 (senza più motorizzazione Renault che abbandona la F1 doppianti anni) è alla pari con la Williams @41. Chiudono Haas e Racing Bulls @101 e un altra novità, Cadillac @201.

Vediamo anche le prime quote del primo GP che come sempre apre la stagione a Melbourne, il Gran Premio d’Australia 2026 e anche qui troviamo la Mercedes alla ribalta con George Russell @4.33 che apre favorito alla pari con Lando Norris e Max Verstappen. Più indietro Piastri @6 ed Antonelli @11, con Leclerc @19 alla pari con Alonso. Hamilton @26 è dietro alla alla nuova seconda guida Red Bull, Hadjar @21.