Tra le stradine del Principato torna la Formula 1 con un appuntamento storico ed iconico, quello di Montecarlo con Gran Premio di Monaco dove la Ferrari spera di avere un occasione per tornare a vincere, specialmente con Charles Leclerc che qui corre in casa ed è perfino favorito dalle quote. Pronostici F1 GP Monaco 2026.

Pronostici F1 GP Monaco 2026: i protagonisti a Montecarlo

Continua la stagione di Formula 1 sotto il segno della Mercedes e dell’italiano Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti F1 dopo quattro vittorie consecutive nelle prime cinque gare, allungando sul compagno di scuderia, George Russell. Il circus sbarca in Europa con un appuntamento iconico come il Gran Premio di Monaco 2026, dalle stradine del Principato, a Montecarlo, il circuito cittadino per eccellenza, dove è difficile (se non impossibile) superare, quindi le qualifiche saranno come sempre determinanti, ma ogni minimo errore qui può essere fatale.

Questa è la gara di casa di Charles Leclerc che ha un opportunità da non perdere per la Ferrari (con cui ha appena firmato un rinnovo contrattuale fino al 2027), che ha mostrato segnali di crescita nell’ultima gara a Montreal, con Lewis Hamilton che ha chiuso sul podio in Canada, mostrando un feeling rinato con la SF-26. La scuderia di Maranello scende in pista a Monaco con l’obiettivo di centrare la prima vittoria della stagione, aspettando il tanto atteso ADUO.

Anche la McLaren cercherà di dire la sua, col campione del mondo in carica, Lando Norris, che ha anche vinto l’ultima edizione di Montecarlo, su Leclerc e sul compagno Oscar Piastri, dopo che l’inglese aveva portato a casa anche la pole al sabato. Continua la stagione anonima di Max Verstappen su Red Bull.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Monaco 2026?

Il Gran Premio di Monaco, sesto round del Mondiale 2026 di Formula 1, verrà trasmesso per intero dalle prove libere alla gara in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere in differita qualifiche e gara. In streaming su NOW e Sky GO.

Venerdì 5 giugno

Prove libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 6 giugno

Prove libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00

Domenica 7 giugno

Gara: ore 15:00

Gran Premio di Monaco 2026: circuito, record, meteo, pneumatici

Circuito. Lunghezza: 3,337 km. Curve: 19 (12 destra, 7 sinistra). Numero giri: 78. Primo GP: 1929. GP disputati: 83 (validi per il Mondiale F1: 71). Per questa specifica tappa del mondiale, la FIA ha modificato le regole di utilizzo dei sistemi elettronici, dell’erogazione della potenza elettrica e dell’areodinamica attiva per la sicurezza.

Record. Pilota con più pole position: Ayrton SENNA (5). Pilota con più vittorie: Ayrton SENNA (6). Pilota in attività con più pole position LECLERC Charles 3 (2021, 2022, 2024). Piloti in attività con più vittorie HAMILTON Lewis 3 (2008, 2016, 2019). Pilota in attività con più podi: HAMILTON Lewis 7. Team con più vittorie: MCLAREN (16). Team con più pole position: FERRARI (13). Giro veloce: 1:13.078 (Valtteri Bottas, 2019).

Risultato ultimo GP Monaco (2025): 1° Norris (McLaren), 2° Leclerc (Ferrari), 3° Piastri (McLaren). Pole position: Norris (McLaren).

Meteo. Venerdì: coperto, umido e fresco con temperatura massima di 19°C. Al sabato sole e asciutto con temperature in crescita fino a 27°C. Infine la gara di domenica, dove ci sarà un clima caldo, soleggiato e sereno, con temperature tra i 20° e i 25°. E’ quindi prevista una gara asciutta e senza sorprese dal lato metereologico.

Pneumatici. La Pirelli ha selezionato per il Gran Premio di Monaco le tre mescole più morbide della propria gamma per assicurare il massimo livello di aderenza meccanica sul manto stradale cittadino. Il fenomeno del graining potrebbe verificarsi durante le prime sessioni di prove libere a causa del nuovo asfalto, ma non condizionerà l’equilibrio della gara.