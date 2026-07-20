Kimi Antonelli vince a Spa, dopo la pole del sabato, George Russell si ritira e il bolognese della Mercedes allunga in classifica e domina le lavagne delle quote antepost in vista del GP d’Ungheria della prossima settimana, ultima tappa prima della pausa estiva della Formula 1. Risultati GP Belgio 2026.

Risultati GP Belgio 2026: vittoria di Kimi Antonelli, ritiro di Russell

Kimi Antonelli vince il GP del Belgio 2026 di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen (che ci manda in cassa con la free pick che dava l’olandese in top-4), ritrovando un successo che mancava da Monaco e piazzando l’allungo più pesante della stagione: il contatto al primo giro tra Lewis Hamilton e George Russell ha tolto di mezzo il suo rivale diretto, che ora precipita a -50 in classifica. La Ferrari sorride a metà, con Leclerc di nuovo sul podio e Hamilton quarto ma nuovo vicecampione virtuale, nonostante i 5 secondi di penalità.

Alle loro spalle Oscar Piastri ha preceduto l’ottimo Isaak Hadjar e un Lando Norris in rimonta dalla tredicesima casella, in una domenica complicata per il campione in carica. Punti pesanti in coda alla top ten per Gabriel Bortoleto, per il rookie Arvid Lindblad e per Franco Colapinto, mentre oltre a Russell si sono ritirati Lance Stroll e Sergio Perez.

ORDINE D’ARRIVO GP BELGIO 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1h24’42”

2. Charles Leclerc (Ferrari) +1″952

3. Max Verstappen (Red Bull) +11″586

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +17″245

5. Oscar Piastri (McLaren) +18″988

6. Isack Hadjar (Red Bull) +23″555

7. Lando Norris (McLaren) +24″208

8. Gabriel Bortoleto (Audi) +48″400

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +50″225

10. Franco Colapinto (Alpine) +1’15″617

Classifiche Formula 1, gli aggiornamenti sul mondiale

La vittoria ottenuta in Belgio ha consolidato ulteriormente la leadership di Kimi Antonelli nel Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota della Mercedes ha ora 45 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e 50 sul compagno di squadra George Russell.

CLASSIFICA PILOTI

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 204

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 159

3. George Russell (Mercedes) 154

4. Charles Leclerc (Ferrari) 126

5. Lando Norris (McLaren) 103

6. Oscar Piastri (McLaren) 92

7. Max Verstappen (Red Bull) 91

8. Isack Hadjar (Red Bull) 60

9. Pierre Gasly (Alpine) 42

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 39

CLASSIFICA COSTRUTTORI

McLaren 516 punti Ferrari 248 Mercedes 220 Red Bull 192 Williams 70

Quote Antepost: Antonelli in fuga anche per i bookmakers

Kimi Antonelli vince e va in fuga, con quota @1.20 per la vittoria del mondiale piloti di F1. Dietro di lui c’è George Russell a 5.00, mentre Lewis Hamilton, secondo nella classifica generale, è più staccato a 9.00. L’altro ferrarista Charles Leclerc è invece a 25.00. Max Verstappen è listato a 40.00, Lando Norris a 100.00 e Oscar Piastri a 200.00. Un divario netto, ancora più marcato con tutti gli altri piloti in gara bancati a 500.00.

Per quanto riguarda il Mondiale costruttori, il duello è tutto tra Mercedes e Ferrari, con la prima nettamente avanti a 1.06 e la seconda a 7.00. La McLaren a 40.00 e la Red Bull a 65.00 sono le uniche due che non sono schizzate oltre le 500 volte la posta.

Prossimo GP: si corre in Ungheria prima della sosta estiva

Il Mondiale di Formula 1 torna subito in pista: settimana prossima GP Ungheria, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. All’Hungaroring si riprende con Kimi Antonelli @2.75 favorito per un altra vittoria in gara sulle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrambi @5, ed entrambi si lasciano alle spalle George Russell @7.00. Più difficili le vittorie della McLaren con Lando Norris @10 e Oscar Piastri @17.

Le cose cambiano di poco per la pole position, anche nelle qualifiche del sabato l’uomo da battere è Antonelli @2.25 e qui si avvicina Leclerc @3.50 che stacca il compagno Hamilton @4.50 sul giro secco. Scende un pò la quota di Russell @5.50 per il giro veloce al sabato ma anche Verstappen @6.50 potrà giocarsi le sue chance e la Red Bull si lascia alle spalle Norris @9 e Piastri @12 volte la posta per la pole.

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