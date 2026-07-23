Ultima settimana prima della pausa estiva della Formula 1 che all’Hungaroring corre l’11° atto del mondiale 2026, il GP Ungheria 2026, una pista che potrebbe favorire la Ferrari, uscita bene da Spa dove ha vinto Antonelli che allunga su Russell, in particolare per Lewis Hamilton che qui ha numeri da record inarrivabili. Pronostici F1 GP Ungheria 2026.

Pronostici F1 GP Ungheria 2026: i protagonisti all’Hungaroring

La settimana scorsa siamo tornati in cassa con i pronostici di Formula 1, non tanto col successo di Kimi Antonelli, ma col buon piazzamento a podio di Max Verstappen che vedevamo comodamente in top-4 a Spa, e così è stato. Ad una settimana di distanza la F1 torna in pista per l’11° atto del mondiale 2026, l’ultimo prima della pausa estiva, all’Hungaroring per il Gran Premio d’Ungheria 2026.

La classifica piloti aggiornata vede Kimi Antonelli saldamente al comando del Mondiale con 204 punti, grazie a una prima parte di stagione da protagonista assoluto. Il giovane talento della Mercedes ha costruito un importante margine sugli inseguitori e ha allungato dopo il ritiro con un pesante zero per il compagno di scuderia George Russell fermo a 154 punti, 50 in meno del bolognese e molto nervoso, tanto da tirare in ballo anche l’idea di non avere la stessa macchina a disposizione di Kimi.

In classifica al secondo posto troviamo la Ferrari di Lewis Hamilton con 159 punti, più staccato Charles Leclerc che occupa la quarta piazza con 126 punti, mentre il campione in carica Lando Norris segue al quinto posto con 103 punti, con una McLaren ben diversa da quella dominante del 2025. L’inglese a Spa ha anche scontato una penalità e cercherà di riprendersi su questo tracciato che potrebbe andare meglio per la sua monoposto e quella del compagno papaya, Oscar Piastri che è fermo a 92 punti in classifica.

Dopo essersi dimostrata inferiore (e non di tanto) solamente alla W17 di Kimi Antonelli sia a Silverstone che in Belgio, su due piste sulla carta sfavorevoli che dovevano esaltare le power unit più competitive, la Scuderia di Maranello è consapevole di poter contare su un pacchetto solido in grado di poter puntare al bersaglio grosso su un layout tortuoso come quello di Budapest. L’Hungaroring non presenta infatti dei lunghi rettilinei in sequenza (il deployment dell’energia è meno critico rispetto a tante altre piste) e viene considerato un circuito da medio-alto carico aerodinamico, in cui la qualità del telaio incide in maniera sostanziale sulla performance della macchina nel tempo sul giro. La SF-26 è ormai stabilmente il punto di riferimento della griglia in curva e soprattutto nel lento, quindi dovrebbe trovare in Ungheria terreno fertile per esprimersi al meglio.

Abbiamo già accennato al buon GP del Belgio di Max Verstappen che però rimane solo settimo in classifica con 91 punti protagonista di un inizio di stagione più complicato rispetto alle aspettative con RedBull. Nella seconda metà della classifica spiccano i risultati di Isack Hadjar, ottavo con 60 punti, davanti a Pierre Gasly (42).

Tra le scuderie secondarie segnaliamo la Racing Bulls a premio a Spa con un fantastico Arvid Lindblad, ma in vista dell’Ungheria attenzione anche al suo compagno, Liam Lawson. Il neozelandese ha chiuso 12° la settimana scorsa e ha perso terreno nel corso della gara a causa di problemi nella gestione dell’energia, ma per l’Hungaroring ha dichiarato che avrà il pacchetto completo di aggiornamenti.

La scuderia di Faenza rimane in piena lotta con Alpine nel Mondiale Costruttori ma è in crescita anche l’Audi a punti in Belgio con un fantastico Gabriel Bortoleto, 8° alla bandiera a scacchi mentre Nico Hulkenberg ha finito tredicesimo al traguardo dopo una gara resa difficile dalla posizione di partenza e dalla scarsa velocità sul dritto.

All’Hungaroring ci sarà parecchia curiosità intorno all’Aston Martin, che ha rinunciato a sviluppare la macchina da inizio stagione ad oggi per portarne una versione B qui. Una monoposto molto rinnovata a livello aerodinamico e presumibilmente migliorata anche nel motore Honda, cercando di dare una macchina almeno decente a Lance Stroll e Fernando Alonso che sin qui hanno vissuto un mondiale tragico, in quella che doveva essere invece una stagione speciale con l’arrivo del mago Newey.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Ungheria 2026?

Tutte le sessioni del weekend di Budapest verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

Venerdì 23 luglio

Ore 13.30 Prove libere 1 a Budapest (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Prove libere 2 a Budapest (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 24 luglio

Ore 12.30 Prove libere 3 a Budapest (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Qualifiche a Budapest (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 25 luglio

Ore 15.00 Gara a Budapest (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Gran Premio d’Ungheria: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. Negli annali, la prima gara automobilistica in Ungheria risale addirittura agli anni Trenta anche se in F1 il primo GP disputato su questo tracciato risale al 1986, ma da allora sono state davvero poche le modifiche apportate alla pista fino a oggi. Da ricordare quelle alle curva 3, alla curva 11, e l’allungamento del rettilineo principale. Tutti questi accorgimenti sono stati presi allo scopo di aumentare la spettacolarità della gara, che di solito risulta essere una delle più noiose della stagione.

Scorsa edizione (2025). Il Gran Premio d’Ungheria 2025 è stato vinto da Lando Norris. Il pilota della McLaren ha conquistato il successo all’Hungaroring al termine di una gara molto combattuta, sfruttando una strategia a una sola sosta che gli ha permesso di difendersi dall’attacco finale del compagno di squadra Oscar Piastri. George Russell ha completato il podio con la Mercedes. Per il britannico della McLaren si è trattato del primo trionfo in carriera nel GP d’Ungheria. La Ferrari, partita dalla pole position con Charles Leclerc, ha invece chiuso la gara al quarto posto dopo aver perso ritmo nella seconda parte della corsa.

Record. Maggior numero di vittorie (Pilota): Lewis Hamilton con 8 successi (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Maggior numero di Pole Position: Lewis Hamilton con 9 pole, che rappresenta il record assoluto della storia della F1 per un singolo tracciato. Maggior numero di vittorie (Costruttore): McLaren (13). Vittoria dalla posizione più arretrata: Jenson Button, capace di trionfare nel 2006 partendo dalla 14ª casella in griglia. Il record ufficiale sul giro all’Hungaroring è di 1:16.627, stabilito da Lewis Hamilton su Mercedes nel 2020. Lo stesso Hamilton detiene anche il tempo più veloce in assoluto mai registrato sul tracciato, ottenuto nelle qualifiche del 2020 con un tempo di 1:13.447.

Meteo. La possibilità di scrosci dovuti a temporali estivi da sempre conferiscono un piacevole scossone alla gara anche se le previsioni meteo per il weekend del GP d’Ungheria 2026 all’Hungaroring (24-26 luglio 2026) indicano un fine settimana caratterizzato da intervalli soleggiati e temperature molto elevate. Come da tradizione per l’appuntamento di Budapest, il caldo torrido sarà il fattore dominante, con la giornata di domenica che vedrà la colonnina di mercurio toccare una temperatura massima di 31°C.

Pneumatici. Per il weekend del GP d’Ungheria 2026 (24-26 luglio), il fornitore unico Pirelli ha selezionato il tris di mescole più morbido della sua gamma: Pirelli P Zero White Hard: Mescola C3, Pirelli P Zero Yellow Medium: Mescola C4, Pirelli P Zero Red Soft: Mescola C5.