Lando Norris è il nuovo campione del mondo piloti di Formula 1 in questo 2025, anche se pure a Yas Marina vince Max Verstappen, ma non basta e l’olandese abdica dopo 4 titoli consecutivi. Noi chiudiamo facendo il pieno con le casse sulle giocate stagionali in antepost. Risultati GP Abu Dhabi 2025.

Risultati GP Abu Dhabi 2025: Verstappen vince ancora, ma Lando è campione del mondo

La Formula 1 ha un nuovo re. Sotto le luci artificiali di Yas Marina, al termine di uno dei finali di stagione più tesi e avvincenti della storia recente, Lando Norris ha conquistato il suo primo titolo di Campione del Mondo. Il britannico della McLaren ha chiuso il Gran Premio di Abu Dhabi al terzo posto, un piazzamento sufficiente per difendere il primato in classifica per sole due lunghezze su un arrembante Max Verstappen, vincitore della gara ma detronizzato dopo quattro anni di dominio assoluto.

L’epilogo del campionato 2025 consegna alla storia un verdetto sul filo di lana: 423 punti per Norris contro i 421 di Verstappen. Un margine impercettibile, costruito gara dopo gara, che riporta il titolo piloti a Woking diciassette anni dopo il primo alloro di Lewis Hamilton nel 2008. Per la McLaren è festa totale, avendo sigillato anche il Campionato Costruttori con 833 punti.

Il dopo gara ha offerto immagini potenti. Lando Norris, visibilmente commosso, è stato accolto dalle urla di gioia del CEO Zak Brown via radio: “Lando, this is Zak. Is this the world champion hotline? You did it!”. Il ventiseienne di Bristol ha celebrato abbracciando la madre Cisca e la fidanzata Margarida Corceiro, ammettendo che la pressione delle ultime settimane è stata schiacciante. “È surreale,” ha dichiarato Norris. “Ho sognato questo momento per molto, molto tempo. La seconda metà della stagione, quando ero in difficoltà, è stata quella in cui ho tirato fuori le mie prestazioni migliori“.

Per la Scuderia Ferrari, il Gran Premio di Abu Dhabi è stato lo specchio di una stagione complicata, conclusa al quarto posto nel Campionato Costruttori (398 punti), il peggior risultato dal 2020. Charles Leclerc, quarto al traguardo, ha massimizzato il potenziale della SF-25, ma non ha mai avuto il passo per impensierire le McLaren per il podio.

Ancora più amaro il bilancio per Lewis Hamilton. Alla sua ultima gara della stagione d’esordio con il Cavallino, il sette volte iridato ha vissuto un weekend da incubo: eliminato in Q1 per la quarta volta consecutiva e solo ottavo al traguardo, doppiato dai leader. “Non vedo l’ora che arrivi la pausa,” ha confessato Hamilton, che ha chiuso il campionato al sesto posto con 156 punti, ben lontano dai 242 del compagno di squadra. Il Team Principal Fred Vasseur non ha cercato scuse, ammettendo che la squadra ha fatto “un lavoro peggiore degli altri” nell’adattamento della vettura e che l’attenzione è già totalmente rivolta al progetto 2026.

Classifiche Finali Formula 1 2025

Classifica Piloti 2025

Lando Norris (McLaren) – 423 punti Max Verstappen (Red Bull) – 421 punti Oscar Piastri (McLaren) – 410 punti George Russell (Mercedes) – 319 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 242 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti Alex Albon (Williams) – 73 punti Carlos Sainz (Williams) – 64 punti Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 punti Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 51 punti Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti Oliver Bearman (Haas) – 41 punti Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti Esteban Ocon (Haas) – 38 punti Lance Stroll (Aston Martin) – 33 punti Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti Jack Doohan (Alpine) – 0 punti

Classifica Costruttori 2025

McLaren – 833 punti Mercedes – 469 punti Red Bull Racing – 451 punti Ferrari – 398 punti Williams – 137 punti Racing Bulls – 92 punti Aston Martin – 89 punti Haas F1 Team – 79 punti Kick Sauber – 70 punti Alpine – 22 punti

Risultati scommesse stagionali F1

Sono andate molto bene le scommesse stagionali di Formula 1 che avevamo dato prima dell’inizio della stagione nel caso di McLaren e Norris (e anche il tentativo su Leclerc) ma anche l’aggiunta sulla Mercedes 2° nel momento in cui le Frecce d’Argento erano ancora in un testa a testa alla pari con la Ferrari.

🏎F1 ANTEPOST

🔸Mondiale Piloti: LANDO NORRIS @2.75 (stake 0.5)✅✅

🔸Mondiale Piloti: CHARLES LECLERC @5.50 (stake 0.25)❌

🔸Mondiale Costruttori: MCLAREN @2.00 (stake 0.5)✅✅

🔸Costruttori Senza McLaren: MERCEDES @2.37 (stake 1)✅✅✅

