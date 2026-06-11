Dopo Montecarlo, e un altra strepitosa vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale 2026 di Formula 1, il circus non si ferma a si sposta verso la Catalogna, in Spagna, per il GP Barcellona dal Montmelò dove anche la Ferrari di Leclerc cerca di riprendersi dopo la delusione nella gara di casa nel Principato. Pronostici F1 GP Barcellona 2026.

Pronostici F1 GP Barcellona 2026: i protagonisti al Montmelò

Settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 col Gran Premio Barcellona-Catalogna 2026, nuova denominazione di un GP che conosciamo bene, in programma nel weekend dal 12 al 14 giugno sul circuito di Montmelò, uno dei più completi del calendario grazie a un mix di curve ad alta, media e bassa velocità e al lungo rettilineo principale, ed è ben conosciuto da team e piloti, rappresentando un banco di prova importante anche per le monoposto 2026, già testate qui nello shakedown collettivo di inizio stagione.

Si riparte nel segno della Mercedes di Kimi Antonelli reduce da una prestazione monumentale che lo ha incornato a Monaco e lo vede sempre più in fuga nel mondiale visto che il compagno di squadra George Russell cerca una scossa dopo gli ultimi ”zero” pesanti accusati tra Canada e Monte-Carlo

La Ferrari, arriva in Spagna dopo segnali incoraggianti mostrati nelle ultime gare e affronterà il fine settimana con Dino Beganovic al volante nella prima sessione di prove libere del venerdì al posto di Lewis Hamilton. La Scuderia di Maranello porterà a Barcellona diversi aggiornamenti: c’è grande attesa per il fondo e per l’ala anteriore che debutteranno al Montmelò, come annunciato anche da Hamilton nei giorni scorsi. Proprio Hamilton (sei volte vincitore a Barcellona, primatista di successi al pari di Michael Schumacher) ha finalmente trovato il feeling con la Rossa salendo al secondo posto in classifica piloti mentre Charles Leclerc deve archiviare subito il pessimo weekend di casa nel Principato, dove partiva da favorito, ma è finito a muro.

Anche la Red Bull arriva da un weekend dolce-amaro, con Isack Hadjar che è riuscito a centrare il podio a Montecarlo, ma Max Verstappen, dopo un ottimo lavoro al sabato, è uscito subito al via, dove partiva dal 2° posto in griglia.

Sulla McLaren nelle FP1 ci sarà il debutto di un altro giovane italiano in F1, Leonardo Fornaroli, anche se poi per il resto del weekend ovviamente le attese e le speranze saranno tutte per il campione del mondo in carica, Lando Norris, e il compagno australiano Oscar Piastri (che qui in Catalogna ha vinto lo scorso anno, proprio davanti a Norris), anche se la MCL40 continua a lamentare problemi con la power unit fornita da Mercedes.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Barcellona-Catalogna 2026?

Il Gran Premio di Barcellona-Catalunya, settimo round del Mondiale 2026 di Formula 1, verrà trasmesso per intero dalle prove libere alla gara in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere in differita qualifiche e gara. In streaming su Sky GO e NOW.

Venerdì 12 giugno

Prove libere 1: ore 13:30 – 14:3

Prove libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 13 giugno

Prove libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00

Domenica 14 giugno

Gara: ore 15:00

Gran Premio Barcellona-Catalogna: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. Lunghezza: 4,657 km. Curve: 14 (7 destra, 7 sinistra). Numero giri: 66. Il Circuit de Barcelona-Catalunya presenta una lunghezza complessiva di 4,657 chilometri ed è considerato uno dei banchi di prova più completi dell’intero mondiale per via della sua varietà. Il disegno del tracciato include 14 curve totali che le vetture affrontano a velocità medio-alte, generando severi carichi laterali sulle coperture.

Record. Giro veloce: 1:15.743 (Oscar Piastri, 2025). Piloti più vincenti Barcellona: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (6).

Risultato 2025: 1° Piastri (McLaren), 2° Norris (McLaren), 3° Leclerc (Ferrari). Pole position: Piastri (McLaren).

Meteo. Il settimo weekend della stagione vedrà la presenza del format classico. I team avranno a disposizione due sessioni di prove libere al venerdì e il meteo dovrebbe essere favorevole. Non dovrebbe infatti esserci pioggia durante la giornata di venerdì e con un termometro che oscillerà intorno ai 26°C nel momento in cui le vetture saranno in pista per la prima giornata di attività. La situazione dovrebbe essere molto simile durante la giornata di sabato. Saranno circa ventidue i gradi nel momento in cui le vetture saranno in pista per quella che sarà la settima gara della stagione 2026. Non dovrebbero esserci precipitazioni nel momento in cui le vetture saranno in pista per il Gran Premio di Barcellona, con una Ferrari che spera di portare a casa il primo successo del 2026.

Pneumatici. Per questa edizione della corsa, la Pirelli ha deliberato l’utilizzo delle mescole C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft. Si tratta di una selezione più morbida di uno step rispetto alle storiche allocazioni decise per l’autodromo catalano. La scelta del fornitore unico punta ad aumentare il numero di soste ai box e a forzare l’inserimento della mescola più dura all’interno delle strategie di gara, diversificando le opzioni a disposizione dei muretti box.