All’Hungaroring arriva la prima vittoria della stagione 2026 di Formula 1 della McLaren e del campione del mondo in carica, Lando Norris. La F1 va in pausa estiva con una Ferrari molto deludente su un Gran Premio d’Ungheria che doveva essere positiva per la SF-26 di Maranello. Allunga ancora in classifica Kimi Antonelli che fa una grande rimonta con la Mercedes, e continua a dominare nel campionato piloti. Si torna il 23 agosto a Zandvoort col GP d’Olanda. Risultati GP Ungheria 2026.

Risultati GP Ungheria 2026: il campione del mondo Norris torna alla vittoria

Lando Norris trionfa all’Hungaroring per il Gran Premio d’Ungheria 2026, al termine di una battaglia interna con Oscar Piastri, prima che l’australiano si ritiri per un problema al cambio, facendo saltare la doppietta McLaren nell’ultimo appuntamento prima della pausa estiva della Formula 1 che manda così in archivio la prima parte di stagione con un Kimi Antonelli che si conferma al top, visto che il bolognese della Mercedes firma una grande rimonta visto che, partito 7° dopo la penalità in griglia, risolleva una gara difficile grazie a una strategia conservativa e consolida ulteriormente la leadership del Mondiale 2026 di F1.

Seconda vittoria consecutiva nel GP Ungheria per Lando Norris, che infrange un piccolo tabù all’Hungaroring: per la prima volta dal 2020 chi è partito dalla pole position è riuscito a vincere la gara, non era capitato nelle precedenti cinque edizioni, nonostante quello dell’Hungaroring sia visto un pò come una Montecarlo senza barriere e muretti, ma un tracciato dove è molto difficile superare e dove le qualifiche sono determinanti.

Sul podio anche la RedBull di Max Verstappen mentre a deludere molto sono le Ferrari, date tra le favorite alla vigilia in un tracciato che sulla carta doveva essere perfetto per la SF-26, ma tra errori dei piloti e ai box, fanno rimanere le monoposto di Maranello giù dal podio, con Lewis Hamilton che prende un altra penalità (dopo quella in qualifica al sabato) e chiude al 5° posto, dietro a Charles Leclerc.

Ennesimo weekend da incubo per George Russell, che ha un problema alla partenza ed è costretto a risalire dal fondo della classifica fino al 7° posto. Chiudono la top ten Hadjar, Russell, Lawson, Hulkenberg e Lindblad. Qualche passo in avanti per Aston Martin che ha portato la versione B della monoposto che aveva fatto malissimo nei primi GP, e che sembra lasciare la Cadillac (doppio ritiro anche in Ungheria per Valtteri Bottas e Sergio Perez) sul fondo.

ORDINE D’ARRIVO GP UNGHERIA 2026

1. Norris (McLaren) 70 giri

2. Versatappen (Red Bull) a 15″080

3. Antonelli (Mercedes) a 18″728

4. Leclerc (Ferrari) a 23″840

5. Hamilton (Ferrari) a 24″540

6. Hadjar (Red Bull) a 55″488

7. Russell (Mercedes) a 57″503

8. Lawson (Racing Bulls) a 1 giro

9. Hulkenberg (Audi) a 1 giro

10. Lindblad (Racing Bulls) a 1 giro

11. Bortoleto (Audi) a 1 giro

12. Gasly (Alpine) a 1 giro

13. Stroll (Aston Martin) a 1 giro

14. Alonso (Aston Martin) a 1 giro

15. Colapinto (Alpine) a 2 giri

16. Ocon (Haas) a 2 giri

17. Albon (Williams) a 2 giri

18. Sainz (Williams) a 2 giri

19. Bearman (Haas) a 2 giri

Piastri ritirato

Perez ritirato

Bottas ritirato

Classifiche Formula 1: gli aggiornamenti sul mondiale

Il Mondiale 2026 di Formula 1 va alla pausa estiva con Kimi Antonelli leader della classifica piloti con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton che difende il suo 2° posto.

CLASSIFICA PILOTI F1 2026

1. Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) 219 2. Lewis HAMILTON (Ferrari) 169 3. George RUSSELL (Mercedes) 160 4. Charles LECLERC (Ferrari) 138 5. Lando NORRIS (McLaren) 128 6. Max VERSTAPPEN (Red Bull) 109 7. Oscar PIASTRI (McLaren) 92 8. Isack HADJAR (Red Bull) 68 9. Liam LAWSON (Racing Bulls) 43 10. Pierre GASLY (Alpine) 42 11. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) 23 12. Franco COLAPINTO (Alpine) 19 13. Oliver BEARMAN (Haas) 18 14. Gabriel BORTOLETO (Audi) 10 15. Carlos SAINZ (Williams) 6 16. Alexander ALBON (Williams) 5 17. Esteban OCON (Haas) 3 18. Nico HULKENBERG (Audi) 2 19. Fernando ALONSO (Aston Martin) 1 20. Lance STROLL (Aston Martin) 0 21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) 0 22. Sergio PEREZ (Cadillac) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2026

1. MERCEDES 379 2. FERRARI 307 3. MCLAREN 220 4. RED BULL 177 5. RACING BULLS 66 6. ALPINE 61 7. HAAS 21 8. AUDI 12 9. WILLIAMS 11 10. ASTON MARTIN 1 11. CADILLAC 0

Quote Antepost F1: Kimi fugge per il titolo piloti, più aperto il costruttori

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale del campionato piloti di Formula 1 dove continua a volare Kimi Antonelli @1.25 che stacca Lewis Hamilton @7.00, ancora il primo avversario, davanti a Charles Leclerc @21.00 volte la posta, stessa quota di un George Russell @21.00 che sprofonda. Il campione del mondo in carica, Lando Norris @26.00, ha un grande taglio di quota e si prepara per una seconda parte di stagione in cui la McLaren potrebbe tornare protagonista, più della RedBull di Max Verstappen @41.00.

Per il titolo costruttori il vantaggio della Mercedes @1.11 è ancora più ampio sia in classifica che nelle quote, ma per assurdo a nostro avviso rimane più aperto, con una Ferrari @6.00 che può ancora dire la sua (soprattutto se Russell su Mercedes continuerà a faticare in questo modo), e attenzione alla possibile rimonta della McLaren @26.00, mentre la RedBull @101.00 rimane più staccata, affidandosi quasi sempre al solo Max, con Isack Hadjar meno impattante.

Prossimo GP: pausa estiva e poi si tornerà a fine agosto in Olanda

La Formula 1 va in vacanza estiva per quasi un mese visto che si tornerà solo il 23 agosto a Zandvoort, la casa di Max Verstappen, per il GP Olanda 2026 dove tornerà anche il format con la sprint race.

Le prime quote ci danno anche in questo caso Kimi Antonelli @2.67 favorito su Lewis Hamilton @5.00, abbastanza staccato, e occhio a Lando Norris @5.50 che si lascia alle spalle anche Charles Leclerc @6.50 e l’altra Mercedes di George Russell @8.50. Per la gara di casa Max Verstappen @10.00 parte indietro con una quota in doppia cifra, migliore comunque rispetto a quella di Oscar Piastri @15.00 volte la posta.

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