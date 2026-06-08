A Montecarlo arriva la 5° vittoria consecutiva di un Kimi Antonelli straordinario e sempre più leader del mondiale di Formula 1 dopo il Gran Premio di Monaco 2026. Delusione per Charles Leclerc a muro nella gara di casa, e anche per George Russell che perde terreno sul compagno di scuderia in Mercedes, in vista di Barcellona. Risultati GP Monaco 2026.

Risultati GP Monaco 2026: cinque in fila per Kimi Antonelli

Il nuovo re di Montecarlo è Kimi Antonelli che, con il successo nella gara odierna, diventa il più giovane della storia della Formula 1 a vincere nel Principato. Il bolognese allunga ancora in vetta al Mondiale centrando nel Gran Premio di Monaco la sua quinta vittoria consecutiva in stagione. Un ennesimo record per il pilota italiano della Mercedes che, scattato dalla inattesa pole position del sabato, domina per intero i settantotto giri della 6° tappa del mondiale 2026 di Formula 1. Antonelli mette a segno il terzo successo italiano a Montecarlo, dopo quelli di Riccardo Patrese nel 1982 con la Brabham e quella di Jarno Trulli con la Renault nel 2004: ventidue anni tra la vittoria del padovano e quello dell’abruzzese, altrettanti tra quest’ultimo e Antonelli.

Lewis Hamilton, secondo all’arrivo per il secondo gran premio di fila dopo il Canada, sale sul podio nonostante la penalità di cinque secondi da scontare durante il pit-stop, sanzionato per aver superato i limiti di velocità in pit lane. Decisamente amara, invece, la domenica del padrone di casa, Charles Leclerc, che a quindici giri dalla fine del Gp (quando si trovava in terza posizione) ha visto succedere di tutto: prima le incomprensioni ai box in fase di doppio pit-stop con Safety Car per le due Ferrari, che hanno rallentato la rincorsa del monegasco verso la seconda posizione, e poi il pilota finisce a muro a una decina di giri dalla fine alla ripartenza post safety-car.

Domenica da dimenticare anche per George Russell, che, come Hamilton e molti altri piloti della griglia, in una domenica costellata di penalità, ha dovuto scontare cinque secondi di stop per aver superato i limiti di velocità in pit lane. Il britannico non ha però scontato – per un errore del team – la penalità durante il pit-stop e per questo è stato nuovamente sanzionato con un drive through che, alla ripartenza dopo la bandiera rossa per l’incidente di Leclerc, lo ha costretto a rientrare, finendo fuori dalla zona punti e lasciando così Montecarlo con un pesantissimo zero in classifica. Il pilota della Mercedes viene scavalcato in classifica generale da Hamilton, scivolando in terza posizione.

Uscito di scena subito in avvio Max Verstappen, che affiancava Antonelli sul lato esterno della prima fila. Allo spegnimento del semaforo, l’olandese si muove solo di pochi metri, poi si arresta (per fortuna evitato da tutti) per un problema alla power unit, riparte in coda al gruppo ma riporta la sua Red Bull ai box alla fine del primo giro per ritirarsi. Fuori anche Lando Norris: il campione in carica, vincitore a Montecarlo nella scorsa stagione, alza bandiera bianca al 45° giro per problemi al motore.

ORDINE D’ARRIVO GP MONACO 2026

1. Antonelli (Mercedes)

2. Hamilton (Ferrari) a 6″271

3. Hadjar (Red Bull) a 23″394

4. Piastri (McLaren) a 24″261

5. Lawson (Racing Bulls) a 26″553

6. Lindblad (Racing Bulls) a 29″010

7. Gasly (Alpine) a 30″369

8. Albon (Williams) a 33″413

9. Ocon (Haas) a 37″140

10. Perez (Cadillac) a 39″153

11. Alonso (Aston Martin) a 41″899

12. Bortoleto (Audi) a 42″748

13. Russell (Mercedes) a 43″353

14. Hülkenberg (Audi) a 44″102

15. Colapinto (Alpine) a 48″964

Classifiche aggiornate F1

Vediamo gli aggiornamenti delle classifiche piloti e costruttori del mondiale di Formula 1, dolce-amaro per l’Italia che si gode un talento e un leader del mondiale come Antonelli, ma continua a vedere una Ferrari che non vince, nemmeno nel Principato, casa di Leclerc, e dove la Mercedes doveva avere meno vantaggio rispetto agli avversari, la Rossa in primis.

Formula 1, classifica piloti

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 156 punti

2. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 90

3. George Russell (Gbr) Mercedes 88

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 75

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren 60

6. Lando Norris (Gbr) McLaren 58

7. Max Verstappen (Ned) Red Bull 43

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 29

9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 26

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 26

11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 18

12. Franco Colapinto (Arg) Alpine 15

13. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 13

14. Carlos Sainz (Esp) Williams 6

15. Alexander Albon (Tha) Williams 5

16. Esteban Ocon (Fra) Haas 3

17. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 2

18. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1

Formula 1, classifica costruttori

Mercedes 244 Ferrari 165 McLaren 118 Red Bull 72 Alpine 41 Racing Bulls 39 Haas 21 Williams 11 Audi 2 Cadillac 1

Quote Antepost Formula 1: Antonelli prende il largo. Prossimo GP a Barcellona

Kimi Antonelli è sempre più la rivelazione del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota italiano della Mercedes alla sua seconda stagione tra i “grandi” si sta rivelando un vero e proprio talento, tanto che i book hanno abbassato ulteriormente la quota antepost per la sua vittoria @1.20. Il successo nel GP di Monaco in cui il compagno di squadra George Russell e il rivale della Ferrari Charles Leclerc sono andati piuttosto male, hanno fatto elevare i consensi nei suoi confronti.

Antonelli è primo nella classifica generale con un largo vantaggio sul ferrarista Lewis Hamilton attualmente secondo ma snobbato in quota @31.00, così che il principale rivale del bolognese rimane il suo team mate in Mercedes, George Russell che però sale @6.00 volte la posta (attualmente l’inglese è terzo nella classifica mondiale). Al terzo gradino del podio ci sono Max Verstappen e Charles Leclerc. Indietro @36.00 il campione in carica Lando Norris della McLaren e @51.00 c’è il suo compagno di scuderia Oscar Piastri.

La Formula 1 non si ferma, e la prossima settimana si corre il GP Catalogna 2026 a Barcellona, occasione di riscatto per la monoposto di Maranello, ma anche qui è Kimi Antonelli il favorito su Russell, poi arriva Verstappen desideroso di riscatto che si tiene alle spalle le McLaren di Norris e Piastri, poi arrivano i ferraristi, solo 4° forza, e per la prima volta Hamilton è davanti a Leclerc.

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