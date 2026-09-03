Il tempio della velocità di Monza è pronto ad ospitare un nuovo atto della stagione di Formula 1, con il Gran Premio d’Italia 2026 che vede nella Mercedes la scuderia da battere, con Kimi Antonelli leader del mondiale F1, ma attenzione alla crescita della McLaren col campione in carica Lando Norris che ha vinto le ultime 2 gare, ma questa è anche la tappa di casa della Ferrari attesa ad un fine settimana da protagonista con aggiornamenti e una livrea speciale per la SF-26. Pronostici F1 GP Italia 2026.

Pronostici F1 GP Italia 2026: i protagonisti a Monza

Archiviato il Gran Premio d’Olanda con la vittoria di Lando Norris davanti a Kimi Antonelli e George Russell, il circus della Formula 1 è già in viaggio per quella che è una delle mete più attese dell’anno. Si corre a casa nostra, all’Autodromo di Monza, il tempio della velocità, con il Gran Premio d’Italia 2026. La gara, alla sua 97ª edizione, sarà la 15ª prova del Campionato Mondiale di F1.

A catalizzare l’attenzione del pubblico italiano è soprattutto Kimi Antonelli, che arriva a Monza da leader del Mondiale al volante della Mercedes. A soli 20 anni, il pilota bolognese guida la classifica con 242 punti, frutto di 6 vittorie e 10 podi, e precede il compagno di squadra George Russell di 59 punti. A Monza, tuttavia, il giovane bolognese leader del mondiale dovrà fare i conti con una penalità in griglia legata alla sostituzione di una componente della power unit. Mercedes ha scelto di montare una nuova unità motrice proprio in occasione della gara italiana, puntando sulle elevate velocità richieste dal circuito.

La Mercedes rimane la macchina più veloce e completa, ma sta crescendo la McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris che è andato alla pausa estiva sbloccandosi in Ungheria, per poi rientrare ancora vincente pure in Olanda, dove invece il padrone di casa, Max Verstappen, ha deluso uscendo subito di scena al via. Anche per Monza la RedBull ha in dubbio la presenza della seconda guida Isack Hadjar che potrebbe lasciare il sedile anche questo weekend a Liam Lawson promosso dalla Racing Bulls che tornerebbe quindi in pista con l’ex Yuki Tsunoda al fianco di Arvid Lindblad.

Grande attesa anche per la Ferrari, che affronta la gara di casa con l’obiettivo di ridurre il divario dalla Mercedes. La scuderia di Maranello è attualmente seconda nel Mondiale Costruttori con 338 punti, contro i 425 della Mercedes. Tra i piloti, Lewis Hamilton occupa il terzo posto con 183 punti, mentre Charles Leclerc è quinto con 155. La SF-26 porterà delle novità e aggiornamenti che riguardano il motore (con l’aggiornamento ADUO2), dopo le novità sul fondo delle scorse settimane, inoltre ci sarà una livrea speciale per la rossa che celebrerà la gara di casa a Monza.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP d’Italia 2026?

Si parte giovedì 3 settembre alle 13:30 con la Conferenza Stampa dei piloti. Venerdì 4 settembre alle 12:30 con il primo turno di prove libere, seguito poi nel tardo pomeriggio alle 16:00 dalle Prove Libere 2. Sabato 5 settembre, si torna in pista alle 12:30 con le Prove Libere 3 che anticipano le Qualifiche, previste per le 16:00. Domenica 6 settembre alle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Italia.

La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207) ma il Gran Premio d’Italia sarà visibile in chiaro anche su TV8.

Gran Premio d’Italia 2026: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. L’Autodromo di Monza venne costruito nel 1922 in soli 110 giorni e comprendeva un tracciato nato dalle strade già esistenti nel parco, più un anello dell’alta velocità, a formare un circuito a otto. Negli ultimi anni è stata parzialmente asfaltata anche la via di fuga della Prima variante e quella della Parabolica. Nonostante questi accorgimenti per rallentare le vetture e dare ai piloti più sicurezza, Monza rimane il tracciato più veloce del campionato, dove si toccano picchi elevatissimi, e non raramente si assiste a incidenti pericolosi anche in pieno rettilineo. Il tracciato, lungo 5,793 km e caratterizzato da 11 curve, è uno dei più veloci del Mondiale di Formula 1 grazie anche ai lunghi rettilinei che, quest’anno, rappresenteranno un’ulteriore sfida per la gestione dell’energia con le nuove power unit. Le simulazioni delle squadre prevedono infatti tempi sul giro inferiori di circa due secondi rispetto allo scorso anno.

Scorsa edizione. Nel 2025 il Gran Premio d’Italia è stato vinto da Max Verstappen, autore di una prestazione dominante davanti al pubblico di Monza. L’olandese della Red Bull, partito dalla pole position, ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Charles Leclerc ha chiuso quarto. Alle sue spalle George Russell, seguito dall’altra Ferrari di Lewis Hamilton, sesto al traguardo, mentre il beniamino di casa Kimi Antonelli ha concluso in nona posizione con la Mercedes.

Record. È la 77ª edizione del Gran Premio d’Italia, una delle gare più longeve del campionato di Formula 1, disputata sul circuito di Monza, ad eccezione di una sola edizione, quando si svolse a Imola. I piloti con il maggior numero di vittorie sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, con cinque successi ciascuno, mentre la scuderia più vincente è la Ferrari, con 20 vittorie. Hamilton detiene anche il record di pole position a Monza (7) e di giri veloci (7). Tra i piloti attualmente in gara, Pierre Gasly ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 proprio nel Tempio della Velocità, vincendo il Gran Premio d’Italia 2020 al volante dell’AlphaTauri e regalando al team il primo successo con la nuova denominazione.

Meteo. Il weekend brianzolo si apre con il formato classico e due sessioni di prove libere al venerdì. Il cielo sereno farà da cornice alle monoposto durante l’intera giornata. Il termometro dovrebbe oscillare intorno ai 30°C nel momento in cui le vetture scenderanno in pista. La situazione resterà molto simile anche nella giornata di sabato. Le temperature saliranno costantemente fino ai 32 gradi durante le qualifiche pomeridiane. La giornata della gara si preannuncia la più calda dell’intero fine settimana. Si toccheranno circa 34 gradi nel momento dell’accensione dei semafori. Un dato che metterà a dura prova la gestione degli pneumatici e delle power unit. Le previsioni escludono completamente la possibilità di pioggia durante il Gran Premio.

Pneumatici. È la gara di casa anche per Pirelli che per Monza ha scelto le tre mescole più morbide della gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft.

Quote Formula 1, GP Italia 2026

Dopo 2 vittorie consecutive Lando Norris @2.50 sembra essere tornato competitivo davvero e questa volta i bookmakers non si fanno prendere in contropiede e mettono il campione del mondo in carica come favorito per la vittoria in gara, ma anche un piazzamento a podio è quasi scontato @1.25. Ad insidiare l’inglese ci sarà il connazionale della Mercedes, George Russell @3.25, che dovrà approfittare della penalità del suo compagno Kimi Antonelli @15 che scala in lavagna anche dietro alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrambe @7.50, e dietro anche a Max Verstappen @13, ma non ad Oscar Piastri @17 che a differenza di Lando sta faticando con la McLaren, e sarà difficile anche vederlo sul podio un opzione @5.50 mentre i ferraristi potrebbero chiudere in top-3, con Leclerc ed Hamilton alla pari @1.66 in questa giocata.

Per la qualifiche del sabato le forse in pista non cambiano, con Lando Norris @3.75 avanti su George Russell @4, ma qui torna prepotente anche Kimi Antonelli, sempre @4 volte la posta, che si lascia alle spalle Leclerc ed Hamilton, sempre appaiati @6. In doppia cifra il giro veloce di Verstappen @15 che anche in questo caso si lascia alle spalle Piastri @21.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP d’Italia 2026

La Ferrari porta degli aggiornamenti, tra cui ADUO2, ma questa potrebbe essere un arma a doppio taglio se le cose non dovessero andare come previsto. Inoltre nel tempio della velocità ovviamente serve la velocità e sappiamo che la SF-26 va meglio sull’aerodinamica. La Mercedes a livello di motore ha qualcosa in più lo sappiamo, e Russell dovrà necessariamente sfruttare al massimo la partenza dal fondo del suo rivale/compagno Antonelli, e la quota alla pari da sfavorito sull’inglese della Mercedes rispetto al monegasco della Ferrari mi piace a Monza.

🏎F1 GP MONZA 2026

🔸TaT Gara Leclerc v Russell: RUSSELL @2.00

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