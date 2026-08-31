Pronostici MotoGP, risultati GP Aragon 2026. Il MotorLand si conferma terra di conquista per Marc Marquez favorito nelle quote antepost

Risultati MotoGP Aragon 2026
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31 Agosto 2026

Marc Marquez domina nel GP di Aragon 2026 dove vince per l’8° volta in carriera e in un motomondiale apertissimo, il Cabroncito rimane il grande favorito dalle quote antepost, in attesa del ritorno in pista a Misano, per il GP San Marino in programma il 13 settembre. Risultati MotoGP Aragon 2026.

Risultati MotoGP Aragon 2026: vittoria di Marc Marquez e cassa per noi

Il tredicesimo round della stagione di MotoGP 2026 si chiude come si era aperto, con Marc Marquez davanti a tutti. Dopo il successo nella Sprint del sabato, il campione del mondo in carica ha vinto anche la gara lunga sui 23 giri del MotorLand per il Gran Premio d’Aragon 2026, davanti alla KTM di Pedro Acosta e all’Aprilia di Marco Bezzecchi, partito dalla pole. È il weekend perfetto per lo spagnolo, l’ottavo successo in carriera su questa pista, e soprattutto è il weekend che rimette in discussione il campionato: Jorge Martin, solo quinto, resta leader ma con appena 19 punti di margine. 

Domenica da dimenticare invece per Pecco Bagnaia, caduto nei primi giri quando era settimo, seguito poco dopo da Franco Morbidelli; Raul Fernandez, vincitore dell’ultima gara a Silverstone, si è dovuto ritirare per un problema tecnico all’Aprilia Trackhouse; a tre giri dal termine è scivolato anche Toprak Razgatlioglu, lasciando l’ultimo punto disponibile a Johann Zarco, quindicesimo al rientro dopo le due long lap penalty legate all’incidente di Barcellona. Bezzecchi ha comunque portato a casa un podio di sostanza nonostante i guai fisici, ma è stato scavalcato in classifica proprio da Marquez. 

TOP-10 GP ARAGON 2026

1. Marc Marquez (Ducati)
2. Pedro Acosta (KTM) +1.754
3. Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.629
4. Alex Marquez (Ducati) +8.687
5. Jorge Martin (Aprilia) +12.572
6. Fermin Aldeguer (Ducati) +17.687
7. Fabio Di Giannantonio (Ducati) +23.087
8. Enea Bastianini (KTM) +26.010
9. Diogo Moreira (Honda) +26.187
10. Brad Binder (KTM) +26.762

Risultati MotoGP Aragon 2026

Risultati MotoGP Aragon 2026

Classifiche aggiornate Motomondiale 2026

Con i 37 punti raccolti nel weekend Marquez si porta a 19 lunghezze da Martin e scavalca Bezzecchi, che arriverà alla gara di casa a Misano con 24 punti da recuperare e due rivali davanti. Più staccato Di Giannantonio, quarto a -48, mentre Ai Ogura resta quinto pur avendo saltato Aragon per infortunio.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2026

1. Jorge Martin (Aprilia) 256
2. Marc Marquez (Ducati) 237
3. Marco Bezzecchi (Aprilia) 232
4. Fabio Di Giannantonio (VR46) 208
5. Ai Ogura (Trackhouse) 203
6. Pedro Acosta (KTM) 189
7. Raul Fernandez (Trackhouse) 186
8. Francesco Bagnaia (Ducati) 143
9. Alex Marquez (Gresini) 128
10. Fermin Aldeguer (Gresini) 90

Quote Antepost e prossimo Gran Premio, si corre a Misano!

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di MotoGP, in un motomondiale sempre più aperto ma dove Marc Marquez @1.44 torna a mettere la freccia e ad allungare su Marco Bezzecchi @3.75, primo contender che cercherà di negare un altro mondiale al Cabroncito.

Snobbato Jorge Martin @5.00 che rimane in testa alla classifica, ma staccato da Marquez, e dietro anche al Bez. Distanti Ai Ogura @41 e Fabio Di Giannantonio @67 volte la posta, mentre con Pedro Acosta @126 si sale in tripla cifra.

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Si torna in pista dall’11 al 13 settembre a Misano, per il Gran Premio di San Marino. Weekend da non perdere per gli appassionati azzurri delle due ruote, ma al momento non sono disponibili le quote per questo GP. Noi come sempre vi diamo appuntamento al giovedì per parlare di motori, visto che inizia un periodo caldo per noi, con la F1 a Monza la prossima settimana, a fare da antipasto alla MotoGP a Misano. Non mancheremo con le nostre analisi, dopo essere tornati a puntare forte sulla MotoGP dopo tanto tempo, e andando in cassa ad Aragon proprio col favorito Marquez.

🏁MOTOGP ARAGON
🔸Vittoria Gara: M.MARQUEZ @1.75

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