La stagione dei motori parte con la Superbike che nel weekend del 21-23 febbraio corre la prima gara del 2025, il Gran Premio Australia. Vediamo tutti i piloti, i team, il calendario completo dei GP, le quote antepost e i favoriti per la vittoria in questa completa Anteprima SBK 2025.

Anteprima SBK 2025: tutti i piloti e i team

Il mondiale 2025 di Superbike inizia nel fine settimana del 21-23 febbraio a Phillip Island, per il GP Australia 2025, primo dei 12 round che ci terranno compagnia in questa stagione SBK, fino all’appuntamento di Jerez De La Frontera (Spagna), sul circuito Angel Nieto (17-19 ottobre). 23 piloti sulla griglia di partenza e sei i centauri italiani. Ecco tutti i piloti e i rispettivi team.

Nicolò Bulega (Aruba Racing Ducati)

Alvaro Bautista (Aruba Racing Ducati)

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Mottard)

Michael van der Mark (ROKiT BMW Mottard)

Alex Lowes (Bimota Kawasaki Team)

Alex Bassani (Bimota Kawasaki Team)

Andrea Locatelli (Pata Yamaha)

Jonathan Rea (Pata Yamaha)

Danilo Petrucci (Barni Spark)

Yari Montella (Barni Spark)

Scott Redding (MGM Bonovo)

Iker Lecuona (Honda HRC)

Xavi Vierge (Honda HRC)

Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha)

Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha)

Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven)

Ricky Vickers (Motocorsa Racing)

Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing)

Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)

Tito Rabat (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team)

Bahattin Sofuoglu (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team)

Adam Norrodin (Petronas MIE Honda Racing)

Tarran Mackenzie (Petronas MIE Honda Racing)

Superbike: come sono andati i test? Chi sono i favoriti

I test pre-stagionali hanno fornito poche indicazioni degne di nota a causa del maltempo che ha costretto team e piloti a non accumulare tanti chilometri sull’asciutto. La pioggia è stata infatti grande protagonista sia a Jerez che a Portimao, mentre Phillip Island, dove si corre questa settimana, è unico nel suo genere e come ci insegna il passato non può delineare un quadro veritiero dei valori in pista.

Da segnalare alcune novità regolamentari per il 2025 tra cui la limitazione del flusso di benzina e l’abolizione del limite ai giri motore, mentre viene confermata la regola del peso minimo e quindi la conseguente zavorra per Alvaro Bautista, il veterano del team ufficiale Ducati che dovrà inventarsi qualcosa per contrastare la BMW del campione in carica Toprak Razgatlioglu, il fenomeno turco che resta l’uomo da battere anche quest’anno, nonostante qualche problema e pochi test, vista anche una brutta caduta (senza conseguenze) in curva 6 l’altro giorno, ma capace di salire di colpi sessione dopo sessione con la sua BMW fino al 4° tempo assoluto.

Sulla carta il suo principale avversario dovrebbe essere Nicolò Bulega, rivelazione della passata stagione da rookie e pronto a giocarsi il titolo nel 2025 al secondo anno di Superbike e all’interno del team factory Ducati. Il 25enne emiliano, reduce da una fantastica stagione d’esordio dopo aver dominato nel 2023 il Mondiale Supersport, sembra ormai pronto ad alzare ulteriormente l’asticella per mettere sotto pressione il rivale turco, e i test pre-stagionali hanno visto Bulega tra i grandi protagonisti visto che anche qui nei collaudi a Philip Island è stato l’unico pilota a scendere sotto l’1:29 firmando il miglior tempo assoluto dei test nella sessione mattutina del day-2 in 1’28″680 dopo aver fatto segnare un eccellente 1’28″765 al termine della prima giornata.

Ambizioni importanti per i ducatisti italiani (nei team indipendenti) Danilo Petrucci e Andrea Iannone, rispettivamente secondo e terzo nella classifica combinata a 482 e 499 millesimi dalla vetta di Bulega qui in Australia. Iannone, rientrato lo scorso anno dopo 4 stagioni di stop per doping, ha chiuso il 2024 portando a casa complessivamente cinque podi di cui il primo proprio in Australia alla prima gara, fino all’apoteosi della vittoria ad Aragon nella parte finale della stagione.

Cercherà di dire la sua anche la coppia Bimota composta da Axel Bassani (8° tempo nei test a Philip Island) e Alex Lowes (9°) senza dimenticare le Yamaha di Andrea Locatelli (6°), Remy Gardner e Jonathan Rea (out in Australia per un infortunio al piede) e la Kawasaki di Garrett Gerloff.

Calendario Superbike: Guida TV e programma completo GP della SBK 2025

Di seguito tutte le date per la stagione 2025 di superbike che sarа come di consueto trasmessa in tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Due saranno le gare che si svolgeranno in Italia: una a Cremona sul circuito in cui si и debuttato proprio quest’anno, l’altra sul classico circuito Marco Simoncelli di Misano. Una grande novitа che riguarderа la gara del Balaton Park Circuit, in Ungheria, proprio sul famosissimo lago Balaton, il lago piщ lungo d’Europa.

21-23 febbraio: Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia

28-30 marzo: Autodromo Internacional do Algarve, Portogallo

11-13 aprile: TT Circuit Assen, Olanda

2-4 maggio: Cremona Circuit, Italia

16-18 maggio: Autodrom Most, Repubblica Ceca

13-15 giugno: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Italia

11-13 luglio: Donington Park, Gran Bretagna

25-27 luglio: Balaton Park Circuit, Ungheria

5-7 settembre: Circuit de Nevers Magny-Cours, Francia

26-28 settembre: MotorLand Aragon, Spagna

10-12 ottobre: Circuito Estoril, Portogallo

17-19 ottobre: Circuito de Jerez – Angel Nieto, Spagna

GP Australia 2025: tutto su Phillip Island

Tra il 21 e il 23 febbraio inizia la stagione SBK col Gran Premio d’Australia 2025 a Phillip Island. Come di consueto sono quattro gli appuntamenti più importanti del fine settimana: la classica pole e gara 1, la Superpole Race (che mette a disposizione altri punti importanti) e gara 2.

Il GP d’Australia si corre sul mitico circuito di Phillip Island, che vede sfrecciare le moto della Superbike ormai dal 1990. Inaugurata nel 1956, la pista ospita anche gare di Gran Turismo e ovviamente della MotoGP: l’anno scorso successo dello spagnolo Jorge Martin, poi capace di aggiudicarsi il titolo di campione del mondo con la Ducati Pramac.

Anche l’anno scorso la stagione iniziò sulla pista di Ventnor, sempre alla fine di febbraio. In quella occasione grande prova dell’italiano Nicolò Bulega, capace di registrare la Superpole e di vincere gara 1. Nella gara Superpole e in gara 2, invece, affermazione dell’inglese Alex Lowes. Curiosamente il primo appuntamento australiano e i successivi GP di Catalogna e dei Paesi Bassi sono stati gli unici momenti in cui Toprak Razgatlioglu non occupava il primo posto in classifica.

Guida TV e programma completo. Levataccia per chi vorrà seguire Superpole e Superpole Race, in programma rispettivamente alle 03:00 di sabato e domenica. Vanno decisamente meglio le cose se si pensa alle due gare più importanti (25 punti per i primi, 20 per i secondi e via discorrendo): in questi due casi bisognerà svegliarsi alle 06:00 di mattina. Il Gran Premio d’Australia di Superbike è un’esclusiva Sky con Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (canale 201). In streaming l’app Sky Go e NOW TV. In chiaro TV8 propone in diretta Gara 1, Superpole Race e Gara 2. C’è spazio anche per le repliche: sabato alle 14:00 è possibile rivedere gara1, mentre alle 13:00 e alle 14:00 di domenica vengono trasmesse nuovamente Superpole Race e Gara 2.

Quote Antepost: i favoriti per il titolo SBK 2025

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo SBK 2025. L’uomo da battere e grande favorito è sempre Toprak Razgatlioglu @1.55, ma attenzione a Nicolò Bulega @2.75 che non è tanto lontano, poi abbiamo Alvaro Bautista @6.50 come terzo incomodo. Con Alex Lowes si sale nettamente in doppia cifra @25 volte la posta su Snai, la stessa quota di Danilo Petrucci. Un pò più indietro invece altri azzurri come Andrea Iannone ed Andrea Locatelli proposti @33, mentre con Jonathan Rea si sale addirittura @50.

