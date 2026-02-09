Pronostici Superbike: il calendario completo della stagione 2026 di SBK e i favoriti. Nicolò Bulega davanti a tutti

Calendario SBK 2026
Pronostici della Superbike
di
9 Febbraio 2026

La Superbike sarà la prima tra le tre grandi categorie di motori (con F1 e MotoGP) a prenderà il via dal 20 febbraio in Australia anche in questo caso (come sarà per la Formula 1 a marzo), a Phillip Island, ma ci sono solo 12 Gran Premi in programma, per una categoria che sta lentamente cadendo in disgrazia, anche a livello scommesse. Calendario SBK 2026.

Superbike: chi sono i favoriti per il 2026? Nicolò Bulega stacca tutti

Quella della SBK 2026 sarà la 37° edizione nella storia di questa categoria, la Superbike, nata nel 1988 dall’intuizione di una categoria che sfruttare moto “da strada” ovvero un campionato dedicato alle derivate di serie, moto che tutti potevano poi comprare (ovviamente con prestazioni diverse), anche se nelle ultime stagioni l’interesse mediatico e anche a livello di scommesse è crollato, così come sono crollati gli investimenti, e la SBK è diventata quasi una sotto categoria dove mettersi in mostra per provare a fare il salto verso la MotoGP. Chissà se l’interesse di Liberty Media potrà riportare in luce e anche negli USA la SBK.

Il campione in carica è Toprak Razgatlıoğlu. Il pilota turco, in sella alla BMW M 1000 RR del team ROKiT BMW Motorrad, ha conquistato il suo terzo titolo iridato (dopo quelli del 2021 e 2024) sul nostro Nicolò Bulega che chiuse al 2° posto sulla Ducati del team Aruba.it Racing, solo 13 punti dietro a Toprak mentre Álvaro Bautista (sempre Aruba.it Racing) chiuse sul gradino basso del podio. 

Nel 2025 Razgatlıoğlu ha eguagliato il suo record storico di 13 vittorie consecutive tra maggio e settembre 2025. Nonostante il successo di Razgatlıoğlu tra i piloti con BMW, la Ducati ha vinto il suo 21º titolo mondiale costruttori. Danilo Petrucci si è riconfermato campione della classifica riservata ai piloti indipendenti per il secondo anno consecutivo. La stagione 2025 ha segnato l’ultima apparizione in gara di uno dei piloti più vincenti degli ultimi anni con Kawasaki, Jonathan Rea, che ha annunciato il ritiro dalle competizioni per assumere il ruolo di collaudatore Honda in questa stagione.

Ora il campione in carica non c’è più, passato alla Motogp, e il favorito principale per la vittoria del Mondiale Superbike 2026 torna ad essere Nicolò Bulega che dopo 2 secondi posti in fila tra 2024 e 2025 vuole finalmente laurearsi campione del mondo, e sembra l’anno giusto. Guiderà la nuova evoluzione della Panigale V4 R ufficiale, con l’obiettivo di conquistare il titolo prima di un possibile salto in MotoGP nel 2027.

In ROKiT BMW Motorrad hanno sostituito il campione del mondo turco con Danilo Petrucci, un grande colpo, per un pilota d’esperienza che potrà tornare ad essere protagonista con la moto che ha vinto lo scorso anno, dopo le ottime prestazioni con il team Barni. A sua volta Petrux è stato sostituito da Álvaro Bautista che rimane un pilota di punta in SBK, anche se potrebbe perdere qualcosa col passaggio a un team indipendente, quello del Barni Spark Racing appunto, ma parliamo di un bi-campione del mondo che resta tra i favoriti grazie alla sua profonda conoscenza della Ducati.

Attenzione anche ad Iker Lecuona, promosso nel team ufficiale Ducati Aruba.it Racing dopo quattro stagioni in Honda; lo spagnolo è atteso al salto di qualità definitivo disponendo della moto più competitiva della SBK. Andrea Iannone si conferma nel ruolo di outsider interessante con il Cainam Racing Team, il proprio team indipendente supportato da Ducati. The Maniac potrà ambire a qualche podio, e magari anche a qualche vittoria quest’anno?

In seconda fascia segnaliamo Xavi Vierge che lascia Honda per affiancare Andrea Locatelli (4° nella classifica piloti finale dello scorso anno) nel team Pata Maxus Yamaha. Una Honda HRC che punterà su due debuttanti provenienti dal Motomondiale, Somkiat Chantra e Jake Dixon. I test invernali del 2026 sono stati fortemente condizionati dal maltempo a Jerez e Portimão, limitando lo sviluppo della nuova Ducati. Oltre ai piloti esperti, la stagione vedrà l’esordio di nomi interessanti come Stefano Manzi (Yamaha) e Miguel Oliveira (BMW), che potrebbero inserirsi nella lotta per il podio fin dalle prime gare.

Calendario SBK 2026

Calendario SBK 2026

Calendario SBK 2026: tutti i Gran Premi della nuova stagione

Saranno solo 12 gli appuntamenti di questa stagione SBK, anche se come sempre il format prevede due gare per ogni tappa, e anche 12 superpole race per un totale di 36 gare. Si comincerà a fine febbraio dall’Australia, unico round extra-europeo della categoria,  per il resto confinata al Vecchio Continente. Italia, Spagna e Portogallo avranno doppio evento, ma si correrà anche in Olanda, Ungheria, Cechia, Gran Bretagna e Francia. 

Stride l’assenza degli Stati Uniti. Fra la metà di giugno e l’inizio di settembre si correrà un’unica gara per un estate in cui la SBK letteralmente sparisce. Insomma c’è tanto da fare per riportare in auge questa categoria, eclissata dalla MotoGP e caduta un pò in disgrazia.

1 – AUSTRALIA (Phillip Island), 20-22 febbraio
2 – PORTOGALLO (Estoril), 27-29 marzo
3 – OLANDA (Assen), 17-19 aprile
4 – UNGHERIA (Balaton Park), 1-3 maggio
5 – CECHIA (Most), 15-17 maggio
6 – ARAGONA (Alcaniz), 29-31 maggio
7 – EMILIA ROMAGNA (Misano), 12-14 giugno
8 – GRAN BRETAGNA (Donington), 10-12 luglio
9 – FRANCIA (Magny-Cours), 4-6 settembre
10 – ITALIA (Cremona), 25-27 settembre
11 – ESTORIL (Estoril), 9-11 ottobre
12 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 16-18 ottobre

