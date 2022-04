Pronostici Superbike GP Aragon 2022, primo Gran Premio della stagione di SBK in un fine settimana davvero ricco per gli appassionati di motori visto che si corre anche in MotoGP e in Formula 1. In SBK si riaccende il testa a testa tra Razgatlioglu e Rea.

Pronostici Superbike GP Aragon 2022: i favoriti per il mondiale

Il round di Aragon sul tracciato del MotorLand apre la stagione 2022 di SBK, il campionato riservato alle moto derivate di serie. Si preannuncia un altro testa a testa tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Il giovane talento turco della Yamaha nella passata stagione è stato in grado di detronizzare il nord-irlandese dopo sei anni di dominio assoluto del pilota della Kawasaki.

Alla lotta per il titolo si iscrive di diritto anche lo spagnolo della Ducati, Alvaro Bautista, tornato a Borgo Panigale dopo una parentesi poco soddisfacente in Honda.

Saranno quattro i centauri italiani, ad iniziare dal principale porta bandiera azzurro, Michael Ruben Rinaldi che, da pilota ufficiale Ducati al fianco di Bautista, avrà la sua chance per ben figurare e magari lottare per qualcosa di importante. Non sarà da meno Andrea Locatelli, team mate di Razgatlıoğlu.

Da segnalare anche Axel Bassani con la Panigale V4 R della Motocorsa Racing e Roberto Tamburini del Yamaha Motoxracing.

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2022

8-10 aprile Spain MotorLand Aragón

22-24 aprile The Netherlands TT Circuit Assen

20-22 maggio Portugal Circuito Estoril

10-12 giugno Italy Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

15-17 luglio United Kingdom Donington Park

29-31 luglio Czech Republic Autodrom Most

9-11 settembre France Circuit de Nevers Magny-Cours

23-25 settembre Spain Circuit de Barcelona – Catalunya

7-9 ottobre Portugal Autódromo Internacional do Algarve

21-23 ottobre Argentina Circuito San Juan Villicum

11-13 novembre Indonesia Pertamina Mandalika International Street Circuit

18-20 novembre Australia Phillip Island Grand Prix Circuit

Pronostici Superbike GP Aragon 2022: il primo Gran Premio in Spagna

La SBK torna questo weekend, da venerdì 8 aprile a domenica 10, con il Gran Premio di Aragon 2022, dal circuito di Ciudad del Motor de Aragon (denominato MotorLand).

Qui però qualche giorno fa si sono svolti dei test che saranno un riferimento importante. Jonathan Rea e la Kawasaki hanno staccato il miglior tempo in 1.48.714 lasciandosi alle spalle per 0.354’ il campione del mondo in carica Toprak Razgatliouglu ed Alvaro Bautista più lento del turco di soli 26 centesimi.

Ad Aragon si è confermato su altissimi livelli anche Garrett Gerloff, l’americano con la R1 “Independent” del team GRT, ha sfruttato la moto con le specifiche 2022 chiudendo a poco piu’ di mezzo secondo dalla vetta, seguito ad un decimo a mezzo da Loris Baz, miglior pilota BMW.

Si parte, come detto, venerdì 8 con due sessioni di prove libere, di cui la FP1 alle 10:30 e la FP2 alle 15:00; sabato 9 spazio alla Superpole, ore 11:10, e a Gara-1, ore 14:00. Domenica 10, infine, sono in programma la Superpole Race alle 11:00 e l’atto conclusivo del GP, Gara-2, alle 14:00. Di seguito, come seguire il Gran Premio di Superbike di Aragon 2022 in tv tra Sky e TV8.

PROGRAMMA TV SKY

Venerdì 8 aprile

FP1: 10:25 – 11:30 (SkySportMotoGP, canale 208)

FP2: 14:55 – 15:55 (SkySportUno, canale 201; (SkySportMotoGP, canale 208)

Sabato 9 aprile

Superpole: 11:05 – 11:30 (SkySportMotoGP, canale 208)

Gara-1: 14:00 – 14:35 (SkySportUno, canale 201; (SkySportMotoGP, canale 208)

Domenica 10 aprile

Superpole Race: 11:00 – 11:20 (SkySportMotoGP, canale 208)

Gara-2: 14:00 – 14:35 (SkySportUno, canale 201; (SkySportMotoGP, canale 208)

PROGRAMMA TV8

Sabato 9 aprile

Gara-1: ore 14:00 (diretta)

Domenica 10 aprile

Superpole Race: ore 13:00 (differita)

Gara-2: ore 14:00 (diretta)

Tutte le quote antepost sulla SBK 2022

Mondiale Piloti Superbike 2022

Razgatlioglu, Toprak 2,50

Rea, Jonathan 2,75

Bautista, Alvaro 4,50

Redding, Scott 20

Gerloff, Garrett 25

Locatelli, Andrea 25

Lowes, Alex 33

Rinaldi,michael Rube 33

Van Der Mark, Michae 33

Lecuona, Iker 50

Bassani, Axel 50

Baz, Loris 50

Vierge, Xavi 50

Mahias, Lucas 75

Oettl, Philipp 100

Bernardi, Luca 100

Syahrin, Hafizh 100

Laverty, Eugene 100

Nozane, Kohta 250

Mercado, Leandro 250

Ponsson, Christophe 250

Cresson, Loris 250

Altro 100

