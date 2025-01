Anche il nuoto è reduce dalla stagione olimpica di Parigi 2024, ma anche per il nuovo anno non mancheranno gli appuntamenti, su tutti i Mondiali che si disputeranno a luglio. Singapore. Calendario Nuoto 2025.

Calendario Nuoto 2025: gli eventi da non perdere nel nuovo anno

Andiamo a vedere cosa ci attende nel 2025 di Nuoto. Si inizia a fine marzo con i Nazionali Giovanili a Riccione, dove a metà aprile ci saranno anche gli Assoluti primaverili. A fine giugno un grande classico, il Trofeo Settecolli.

Grande attesa per i Mondiali di Nuoto che si disputeranno a luglio a Singapore, e di cui parleremo più approfonditamente dopo. L’Italia dovrebbe schierare i suoi big, ad iniziare dagli eroi di Parigi, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, che hanno deciso di saltare la rassegna iridata in vasca corta a Budapest per tirare un po’ il fiato.

Programma completo di Nuoto del 2025

28 marzo-2 aprile Criteria Nazionali Giovanili a Riccione;

13-17 aprile Assoluti primaverili a Riccione;

26-28 giugno Trofeo Settecolli;

26-28 giugno Europei U23 a Samorin (Slovacchia);

1°-6 luglio Europei junior a Samorin (Slovacchia);

17-23 luglio Universiadi a Berlino (Germania);

27 luglio-3 agosto Mondiali a Singapore;

5-9 agosto Assoluti con varie categorie;

19-24 agosto Mondiali giovanili a Otopeni;

2-7 dicembre Europei vasca corta in Polonia

I Mondiali di nuoto a Singapore nel luglio 2025. Programma e guida tv

Approfondimento doveroso sui Mondiali di nuoto, vediamo il calendario completo e la guida tv per seguirli al meglio, a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto.

Abbiamo già citato i big azzurri medaglisti a Parigi la scorsa estate, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, mentre nel femminile ci sono Benedetta Pilato, Simona Quadrella ma anche la giovane in rampa di lancio, Sara Curtis.

Interesse anche sul talento francese Leon Marchand, che a Parigi ai giochi olimpici la scorsa estate ha fatto il pieno di medaglie, e vedremo se saprà confermarsi anche ai prossimi mondiali, con tutti i nuotatori che guardano già alle prossime olimpiadi, quelle del 2028 a Los Angeles.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI DI NUOTO

Guida TV. La diretta esclusiva dei mondiali di nuoto è di RaiSport HD, e potremmo seguire anche in Streaming su RaiPlay. Ecco il calendario completo, con batterie e finali, giorno per giorno.

Domenica 27 luglio

Batterie – Ore 04:00 italiane

200 misti donne

400 stile libero uomini

100 farfalla donne

50 farfalla uomini

400 stile libero donne

100 rana uomini

400 misti uomini

staffetta 4×100 stile libero donne

staffetta 4×100 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 13:00

400 stile libero uomini – finale

100 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

400 stile libero donne – finale

100 rana uomini – semifinali

200 misti donne – semifinali

400 misti uomini – finale

staffetta 4×100 stile libero donne – finale

staffetta 4×100 stile libero uomini – finale

Lunedì 28 luglio

Batterie – Ore 04:00 italiane

100 dorso donne

100 dorso uomini

100 rana donne

200 stile libero uomini

1500 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

100 rana uomini – finale

100 farfalla donne – finale

100 dorso uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

50 farfalla uomini – finale

100 dorso donne – semifinali

200 stile libero uomini – semifinali

200 misti donne – finale

Martedì 29 luglio

Batterie – Ore 04:00 italiane

50 rana uomini

200 stile libero donne

200 farfalla uomini

800 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

200 stile libero uomini – finale

1500 stile libero donne – finale

50 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – finale

100 dorso uomini – finale

200 stile libero donne – semifinali

200 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – finale

Mercoledì 30 luglio

Batterie – Ore 04:00 italiane

50 dorso donne

100 stile libero uomini

200 misti uomini

200 farfalla donne

staffetta 4×100 mista mixed

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

800 stile libero uomini – finale

200 stile libero donne – finale

100 stile libero uomini – semifinali

50 dorso donne – semifinali

200 farfalla uomini – finale

50 rana uomini – finale

200 farfalla donne – semifinali

200 misti uomini – semifinali

staffetta 4×100 mista mixed – finale

Giovedì 31 luglio

Batterie – Ore 04:00 italiane

100 stile libero donne

200 dorso uomini

200 rana donne

200 rana uomini

staffetta 4×200 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

200 farfalla donne – finale

100 stile libero donne – semifinali

100 stile libero uomini – finale

50 dorso donne – finale

200 rana uomini – semifinali

200 misti uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

staffetta 4×200 stile libero donne – finale

Venerdì 1° agosto

Batterie – Ore 04:00 italiane

100 farfalla uomini

200 dorso donne

50 stile libero uomini

50 farfalla donne

staffetta 4×200 stile libero mista

800 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

100 stile libero donne – finale

100 farfalla uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 rana donne – finale

200 dorso uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

200 rana uomini – finale

staffetta 4×200 stile libero mista- finale

Sabato 2 agosto

Batterie – Ore 04:00 italiane

50 stile libero donne

50 dorso uomini

50 rana donne

staffetta 4×100 stile libero mixed

1500 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

50 farfalla donne – finale

50 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – semifinali

50 rana donne – semifinali

100 farfalla uomini – finale

200 dorso donne – finale

50 dorso uomini – semifinali

800 stile libero donne – finale

staffetta 4X100 stile libero mixed – finale

Domenica 3 agosto

Batterie – Ore 04:00 italiane

400 misti donne

staffetta 4×100 mista uomini

staffetta 4×100 mista donne

Finali – Ore 13:00 italiane

50 dorso uomini – finale

50 rana donne – finale

1500 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – finale

400 misti donne – finale

staffetta 4×100 mista uomini – finale

staffetta 4×100 mista donne – finale

