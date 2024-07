Dopo aver visto l’anteprima sul Nuoto in vasca, andiamo a vedere anche le lunghe distanze dei nuotatori in acque libere. L’Italia punta ovviamente su Gregorio Paltrinieri ma occhio anche a Domenico Acerenza. Anteprima Nuoto di Fondo Olimpiadi 2024.

Anteprima Nuoto di Fondo Olimpiadi 2024: calendario completo

Per le scommesse sulle olimpiadi in questo articolo ci occupiamo di Nuoto di fondo sulle acque libere della Senna sarà protagonista giovedì 8 e venerdì 9 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo una lunga controversia legata alla balneabilità del fiume parigino, con partenza e arrivo a Pont Alexandre III.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto di fondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD.

CALENDARIO NUOTO DI FONDO OLIMPIADI PARIGI 2024

Giovedì 8 agosto

07:30 10 km femminile

Venerdì 9 agosto

07:30 10 km maschile

Anteprima Nuoto di Fondo Olimpiadi 2024: i favoriti e le quote

Saranno quattro i rappresentanti a tenere italiani impegnati nella 10 km maschile e femminile. Si tratta di Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza per la gara riservata agli uomini e di Ginevra Taddeucci e di Giulia Gabbrielleschi in quella delle donne.

Greg, oro negli ultimi Europei a Belgrado nella 10 km e bronzo olimpico tre anni fa, ha gestito molto bene la preparazione in vista dei giochi per arrivare al meglio ma anche Acerenza si giocherà le due chance dopo la vittoria nella prima tappa di Coppa del Mondo in Egitto e nella prima uscita in Coppa Len (anche se poi è stato a riposo nelle ultime gare per un problemino alla spalla). In ogni caso i book vedono leggermente meglio Acarenza @7 rispetto a Paltrinieri comunque molto vicino @8.

Sono tanti gli uomini da battere ad iniziare dal campione olimpico in carica Florian Wellbrock col connazionale Oliver Klemet, senza dimenticare i padroni di casa Logan Fontaine e da Marc-Antoine Olivier, i magiari David Betlehem e Kristof Rasovszky (argento olimpico a Tokyo e in cima alle lavagne per l’oro sulla Senna) e anche Daniel Wiffen, che in piscina ha impressionato nel mezzo fondo e cercherà di stupire nelle acque libere.

Tra le donne, le azzurre saranno tra le outsider perché le favorite sono altre, dalla campionessa olimpica in carica Ana Marcela Cunha, alla campionessa del mondo in carica Sharon Van Rouwendaal (anche oro a Rio 2016 e argento a Cinque Cerchi a Tokyo), passando dalla tedesca Leonie Beck, oro agli ultimi Europei nella 5 e nella 10 km e in grado di fare doppietta ai Mondiali di Fukuoka dell’anno passato.

A queste atlete vanno aggiunte anche la statunitense Katie Grimes e le atlete di casa, le francesi Oceane Cassignol e Caroline Jouisse che a livello emozionale possono avere sempre una spinta in più dal fatto di giocare in Francia, senza sottovalutare le australiane Chelsea Gubeck e Moesha Johnson.

