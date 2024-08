Le azzurre dell’ItalVolley avevano già raggiunto un traguardo storico con la prima semifinali ai giochi olimpici, poi vinta contro la Turchia, e questo lancio le ragazze di Velasco a giocarsi l’oro contro gli USA domenica. Finali Pallavolo Femminile Olimpiadi 2024.

Pallavolo Femminile Olimpiadi 2024: finalissima Italia-USA

L’Italia affronterà gli USA nella finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, in scena domenica 11 agosto (ore 11.00) alla South Paris Arena. La nostra Nazionale non aveva mai superato lo scoglio dei quarti di finale (quattro eliminazioni in passato) ma quest’anno si giocherà l’oro contro la super corazzata USA che aveva vinto anche a Tokyo, ma come vedremo anche dopo, le quote sono tutte per le azzurre.

Di sicuro arriverà la prima medaglia a cinque cerchi per la pallavolo femminile italiana, la prima finale della storia per le donne del Bel Paese mentre gli uomini hanno giocato 3 finali, tutte perse. In una di queste in panchina c’era Julio Velasco, ben 28 anni fa, che in quell’occasione si accontentò del argento perdendo la finale di Atlanta contro l’Olanda, e ora prova ad entrare nella storia con le donne.

L’Italia ha concesso un solo set nella fase a gironi e poi ha surclassato la Serbia e la Turchia con un doppio 3-0, ovvero le Campionesse del Mondo e le Campionesse d’Europa. L’Italia svetta in testa al ranking FIVB, e lo saranno anche al termine dei Giochi qualunque sarà il risultato della finale. Le ragazze del CT Julio Velasco primeggiano con 428,53 punti davanti a Brasile (400,63), USA (370,77) e Turchia (359,07). Prima di scoprire se vinceremo l’oro nel femminile, ci sarà la finalina nel maschile dove l’Italia ha un pò deluso, e anche in questo caso di fronte ci sarà la nazionale americana.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pallavolo Femminile Olimpiadi 2024: tutte le quote

Ecco tutte le quote sulle finali da medaglia della Pallavolo Femminile a Parigi 2024.

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.