Venerdì torna in campo l’Italia del volley maschile che ha deluso nella semifinale contro la Francia, e ora la nostra nazionale giocherà solo per il bronzo contro gli USA. Finalissima di sabato con i padroni di casa della Francia che si giocano l’oro contro i campioni europei della Polonia. Finali Pallavolo Maschile Olimpiadi 2024.

Finali Pallavolo Maschile Olimpiadi 2024: Italia-USA per il bronzo

Delusione azzurra nel torneo olimpico di Pallavolo Maschile arrivato alle finali, ma purtroppo l’ItalVolley, eliminata con un secco 0-3 dalla Francia, giocherà solo per il bronzo e lo farà contro i pericolosi americani del Team USA che hanno dato filo da torcere alla Polonia in semifinale, prima di farsi recuperare e di perdere al 5° set decisivo. Noi avevamo consigliato gli Stati Uniti medaglia d’oro @4, un azzardo che non ha ripagato, ma per quanto visto nelle ultime partite degli azzurri, che avevano già sfiorato l’eliminazione ai quarti contro il Giappone, preferiamo giocare sugli americani. In ogni caso saremo contenti, se vinceranno gli USA incasseremo una quota @1.90, se perderanno almeno gioiremo per una medaglia alla nazionale di Fefè De Giorgi, anche se speravamo in un metallo più prezioso.

L’Italia campione del mondo tornerà in campo venerdì 9 agosto (ore 16.00). La nostra Nazionale cercherà di tornare a medaglia dopo l’argento di Rio 2016 e il bronzo di Londra 2016, provando a chiudere un buon triennio caratterizzato dai sigilli agli Europei e ai Mondiali. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente. Il CT Fefé De Giorgi si affiderà al capitano Simone Giannelli, all’opposto Yuri Romanò, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, ai centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, al libero Fabio Balaso.

Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision.

PRONOSTICO:

Italia-USA: 2 @1.90

Finali Pallavolo Maschile Olimpiadi 2024: Francia-Polonia per l’oro

La finale delle Olimpiadi 2024 di volley maschile si disputerà invece sabato 10 agosto alle ore 13.00. A giocarsi la medaglia d’oro saranno i padroni di casa della Francia e la Polonia che si conferma una delle nazionali al vertice nella pallavolo anche se non ha mai vinto un oro olimpico. Una semifinale senza storia, in cui i Galletti hanno dominato dal primo all’ultimo pallone l’Italia.

I transalpini, allenati da Andrea Giani, sognano un clamoroso bis consecutivo, trascinati anche da un pubblico caldissimo che renderà una bolgia la South Paris Arena 1.

La Polonia, campione d’Europa in carica, è arrivata in finale faticando parecchio per piegare la resistenza degli Stati Uniti grazie ad una rosa profonda e di qualità, guidata dalla stella di Wilfredo Leon.

Ecco le quote principali sulle due finali di pallavolo maschile:

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest'anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC.

