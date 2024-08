Ci avviciniamo alla fine dei Giochi Olimpici francesi con un ricco sabato da 9 finali di Atletica Leggera, compresa l’attesa finale per il salto in alto di Gimbo Tamberi. Domenica invece si chiuderà con la sola Maratona femminile. Vediamo tutte le quote, analisi e consigli per le scommesse su queste ultime giornate da Parigi. Pronostici Atletica Olimpiadi 10 agosto 2024.

Il programma delle finali di sabato

Sabato 10 agosto sarà la giornata di Gianmarco Tamberi e in tutto ci saranno ben 9 finali:

Programma Sabato 10 agosto

8.00 Maratona (maschile)

19.10 Salto in alto (maschile)

19.25 800 metri (maschile)

19.40 Tiro del giavellotto (femminile)

19.45 100 ostacoli (femminile)

20.00 5000 metri (maschile)

20.25 1500 metri (femminile)

21.12 Staffetta 4×400 (maschile)

21.22 Staffetta 4×400 (femminile)

Pronostici Atletica Olimpiadi 10 agosto 2024: Maratona (maschile)

La giornata si aprirà con la Maratona maschile, mentre quella femminile si correrà domenica, come unico appuntamento di Atletica Leggera a chiudere i giochi olimpici di Parigi 2024. Tornando al maschile di sabato, gli etiopi Sisay Lemma, Deresa Geleta e l’infinito Kenenisa Bekele se la giocheranno con i keniani Eliud Kipchoge, Benson Kipruto e Alexander Munyao. Il nostro Yeman Crippa ci proverà, ma sarà quasi impossibile arrivare a medaglia.

PREVISIONE: KIPCHOGE ORO @5.00

Pronostici Atletica Olimpiadi 10 agosto 2024: Salto in alto (maschile)

In serata, alle ore 19:10 si inizia col Salto in alto maschile, la gara più attesa in Italia visto che Gianmarco Tamberi cercherà di entrare nella storia di specialità vincendo 2 ori e per due edizioni di fila, dopo il trionfo di Tokyo. Gimbo non si presenta al 100% a questo appuntamento, tra acciacchi, infortuni e tonsilliti, ma negli eventi che contano riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più. Anche questa volta l’avversario principale sarà il qatarino Mutaz Essa Barshim con cui ha diviso l’oro in Giappone (ma questa volta non ci saranno pari merito, come entrambi hanno più volte ribadito). Tra i due litiganti il terzo gode? Probabile, almeno a vedere le quote che mettono (di poco) in testa il neozelandese Hamish Kerr, che ha vinto i Mondiali Indoor e si presenta in grande forma. Le medaglie dovrebbero giocarsi tra questi tre visto che lo statunitense JaVaughn Harrison (argento a Tokyo) è reduce da una stagione sottotono. Possibili sorprese il sudcoreano Woo e l’altro americano Shelby McEwen.

PREVISIONE: KERR ORO @3.00

PREVISIONE: WOO TOP-3 @1.75

Pronostici Atletica Olimpiadi 10 agosto 2024: 800 metri (maschile)

Alle 19:25 passiamo ai 800 metri maschili dove è attesa una grande sfida con l’algerino Djamel Sedjati che riparte da 1:41.46 davanti al keniano Emmanuel Wanyonyi (1:41.58) e al francese Gabriel Tual (1:41.61). Il terzetto si candida alle medaglie, ma attenzione anche allo spagnolo Mohames Attaoui e agli altri kenioti.

PREVISIONE: TESTA A TESTA AROP-TUAL: TUAL @1.83

Pronostici Atletica Olimpiadi 10 agosto 2024: Tiro del giavellotto (femminile)

Ore 19:40 in pedana per la finale da medaglia del Tiro del giavellotto femminile con la giapponese Haruka Kitaguchi che si presenta da Campionessa del Mondo e se la vedrà con l’australiana Mackenzie Little e con la serba Adriana Vilagos. Possibili sorprese, la colombiana Flor Ruiz e l’australiana Kelsey-Lee Barber.

PREVISIONE: KITAGUCHI TOP-3 @1.83

Pronostici Atletica Olimpiadi 10 agosto 2024: 100 ostacoli (femminile)

Rimaniamo con le donne e con la finale dei 100 ostacoli femminili che si preannuncia molto combattuta. Le favorite della vigilia sono Jasmine Camacho-Quinn (trionfatrice a Tokyo), Tobi Amusan (primatista mondiale) e Danielle Williams (campionessa del mondo). Si possono inseerire nella lotta la francese Cyrena Samba-Mayela, le statunitensi Russell e Johnson, la polacca Pia Skrzyszowska, la svizzera Ditaji Kambundji e l’olandese Nadine Visser.

PREVISIONE: SAMBA-MAYELA ORO @3.00

Pronostici Atletica Olimpiadi 10 agosto 2024: 5000 metri (maschile)

Alle ore 20:00 torniamo con le finali degli uomini, in particolare la 5000 metri maschili con il norvegese Jakob Ingebrigtsen che punta alla doppietta; proveranno ad insidiarlo l’etiope Selemon Barega e i keniani Edwin Kurgat e Ronald Kwemoi.

PREVISIONE: INGEBRIGSTEN ORO @1.40

Pronostici Atletica Olimpiadi 10 agosto 2024: 1500 metri (femminile)

Alle ore 20:45 abbiamo la 1500 metri femminile dove la keniana Faith Kipyegon (primatista mondiale) sembra non avere avversarie su questa distanza, ma sempre occhio all’etiope Gudaf Tsegay e all’australiana Jessica Hull.

PREVISIONE: TESTA A TESTA WELTEJI-HULL: HULL @2.62

Pronostici Atletica Olimpiadi 10 agosto 2024: le Staffette 4×400 (maschile e femminile)

Alle 21:12 ci sarà la Staffetta 4×400 maschile dove regnano USA e Gran Bretagna che sono le grandi potenze della staffetta su questa distanza, con Belgio e Botswana che hanno ambizioni da medaglia. Difficile un affermazione dell’Italia. 10 minuti dopo toccherà alla Staffetta 4×400 femminile che chiuderà il ricco sabato di Atletica Leggera a Parigi. Anche qui gli USA hanno una marcia in più e in questo caso sarà l’Olanda di Femke Bol a provare a mettere i bastoni tra le ruote (in questo caso tra le gambe) alle corritrici americane.

PREVISIONE: NO BET

