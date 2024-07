Olimpiadi 2024 Programma quotidiano. La cerimonia d’apertura è in programma solo venerdì, ma a Parigi iniziano i primi match di Calcio e Rugby a 7 già da questo mercoledì. Andiamo a vedere sfide, quote, protagonisti, programma, guida tv e i consigli per le scommesse sui giochi olimpici francesi.

Olimpiadi 2024 Programma quotidiano: gli sport del giorno

Le Olimpiadi 2024 di Parigi inizieranno con i tornei di alcuni sport di squadra, quali il calcio, maschile e femminile, e il rugby a 7 maschile, mentre l’Italia, non qualificata in questi sport, inizierà la propria avventura olimpica con i quattro azzurri del tiro con l’arco, impegnati però solo da domani (giovedì) nel ranking round individuale.

Abbiamo già visto l’anteprima del torneo di Calcio Maschile (CLICCA QUI) e oggi tutte le 16 nazioni scenderanno in campo il primo giorno: la Francia padrona di casa affronterà gli Stati Uniti alle 21:00 a Marsiglia. L’Argentina, bicampione olimpica, che annovera tra le sue fila due campioni del mondo in carica come Julian Alvarez e Nicolas Otamendi, inizierà la propria corsa alle 15.00 contro il Marocco di Hakimi. L’ex centrocampista del Liverpool Naby Keita guiderà la Guinea contro la Nuova Zelanda, nella sfida in programma alle 17:00 a Nizza mentre completano il programma Uzbekistan-Spagna, Egitto-Repubblica Dominicana, Giappone-Paraguay, Iraq-Ucraina e Mali-Israele.

Anche il rugby a sette avrà un inizio frenetico: nella giornata di mercoledì tutte e 12 le squadre si sfideranno almeno due volte. Tutte le partite si svolgeranno allo Stade de France di Parigi con il match inaugurale Australia-Samoa che prenderà il via alle 15.30.

Olimpiadi 2024 Programma quotidiano: calendario e guida tv

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

PROGRAMMA OLIMPICO 24 LUGLIO

15:00 – Calcio: Argentina-Marocco (Girone B maschile)

15:00 – Calcio: Uzbekistan-Spagna (Girone C maschile)

15:30 – Rugby a 7: Australia-Samoa (torneo maschile)

16:00 – Rugby a 7: Argentina-Kenya (torneo maschile)

16:30 – Rugby a 7: Francia-Stati Uniti (torneo maschile)

17:00 – Calcio: Guinea-Nuova Zelanda (Girone A maschile)

17:00 – Calcio: Egitto-Repubblica Dominicana (Girone C maschile)

17:00 – Rugby a 7: Fiji-Uruguay (torneo maschile)

17:30 – Rugby a 7: Irlanda-Sud Africa (torneo maschile)

18:00 – Rugby a 7: Nuova Zelanda-Giappone (torneo maschile)

19:00 – Rugby a 7: Australia-Kenya (torneo maschile)

19:00 – Calcio: Iraq-Ucraina (girone B maschile)

19:00 – Calcio: Giappone-Paraguay (girone D maschile)

19:30 – Rugby a 7: Argentina-Samoa (torneo maschile)

20:00 – Rugby a 7: Francia-Uruguay (torneo maschile)

20:30 – Rugby a 7: Fiji-Stati Uniti (torneo maschile)

21:00 – Calcio: Francia-Stati Uniti (girone A maschile)

21:00 – Calcio: Mali-Israele (girone D maschile)

21:00 – Rugby a 7: Irlanda-Giappone (torneo maschile)

21:30 – Rugby a 7: Nuova Zelanda-Sud Africa (torneo maschile)

Quote Calcio Maschile e Rugby a Sette

Ecco le quote principali di giornata sui match di Calcio maschile e a seguire le quote sul Rugby a Sette. Nel Calcio ricordiamo che la Francia padrona di casa è favorita per la vittoria finale dell’oro, davanti a Spagna ed Argentina (più indietro il Giappone in doppia quota). I transalpini inizieranno le loro olimpiadi questa sera alle 21:00, da favoriti @1.53 contro gli USA. La partita più equilibrata ed interessante è Argentina-Marocco, proprio la partita che aprirà il torneo alle ore 15:00.

Anche nel Rugby a 7 la Francia apre da favorita per l’oro, e anche qui abbiamo l’Argentina come una delle principali avversarie dei transalpini, oltre a Nuova Zelanda e Fiji. Più indietro l’Irlanda, l’Australia e il Sud Africa.

Video: presentazione Parigi 2024

