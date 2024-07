La Cina proverà a vincere tutto nei Tuffi ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024. Vediamo il calendario completo e quali saranno gli atleti che potranno dare del filo da torcere ai tuffatori e alle tuffatrici cinesi. Anteprima Tuffi Olimpiadi 2024.

Anteprima Tuffi Olimpiadi 2024: calendario completo

Oggi parliamo di Tuffi alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 con la Nazionale italiana a caccia di medaglie e di Pronostici Olimpiadi 2024. Nella sua storia, la selezione del Bel Paese ha ottenuto nel percorso a Cinque Cerchi 3 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Da 27 luglio al 10 agosto i nostri portacolori saranno impegnati nelle gare del programma a Cinque Cerchi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei tuffi alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD.

CALENDARIO TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

11:00-12:00

Trampolino sincro da 3 m – finale – donne

Lunedì 29 luglio

11:00-12:00

Piattaforma sincro da 10 m – finale – uomini

Mercoledì 31 luglio

11:00-12:00

Piattaforma sincro da 10 m – finale – donne

Venerdì 2 agosto

11:00-12:00

Trampolino sincro da 3 m – finale – uomini

Lunedì 5 agosto

10:00-12:00

Piattaforma da 10 m – fase preliminare – donne

15:00-17:00

Piattaforma da 10 m – semifinale – donne

Martedì 6 agosto

10:00-12:00

Trampolino da 3 m – fase preliminare – uomini

15:00-17:00

Piattaforma da 10 m – finale – donne

Mercoledì 7 agosto

10:00-12:00

Trampolino da 3 m – semifinale – uomini

15:00-17:00

Trampolino da 3 m – fase preliminare – donne

Giovedì 8 agosto

10:00-12:00

Trampolino da 3 m – semifinale – donne

15:00-17:00

Trampolino da 3 m – finale – uomini

Venerdì 9 agosto

10:00-12:00

Piattaforma da 10 m – fase preliminare – uomini

15:00-17:00

Trampolino da 3 m – finale – donne

Sabato 10 agosto

10:00-12:00

Piattaforma da 10 m – semifinale – uomini

15:00-17:00

Piattaforma da 10 m – finale – uomini

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Anteprima Tuffi Olimpiadi 2024: favoriti

Tre anni fa la Cina aveva sfiorato il bottino pieno nei tuffi, mancando solamente l’oro nel sincro maschile dalla piattaforma. Adesso a Parigi la squadra asiatica cercherà l’en plein, presentando uno squadrone con ben cinque campioni olimpici, tra cui Cao Yuan che sarà alla quarta partecipazione ai Giochi. Dovrebbe esserci un dominio cinese sia al maschile sia al femminile, puntando a conquistare gli otto ori a disposizione.

Nei tre metri femminili Chen Yiwen e Chang Yani sono quasi certa di una doppietta, con la sfida che sarà tutta tra loro. Ovviamente le due cinesi sono super favorite anche nel sincro, che sarà la gara che aprirà il programma olimpico dei tuffi e che probabilmente è quella più attesa in casa Italia, con la coppia composta da Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che possono giocarsi la medaglia di bronzo, lanciando la sfida a britanniche e canadesi.

Restando sempre in campo femminile dalla piattaforma Quan Hongchan e Chen Yuxi sono prontissima a dominare dai dieci metri sia nella gara singola sia nel sincro. La principale rivale sarà la britannica Andrea Spendolini Siriex, che punta al bronzo individuale e poi all’argento nel sincro.

Tra gli uomini Wang Zongyuan e Xie Siyi lotteranno per la medaglia d’oro nell’individuale dai tre metri. Qui proverà ad inserirsi e a sorprendere il messicano Osmar Olvera. Nel sincro Wang in coppia con Long Daoyi va per la medaglia d’oro con britannici e messicani che dovrebbero completare il podio. Sempre dal sincro dai tre metri una nuova possibilità di medaglia per i colori azzurri con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia

Dalla piattaforma spesso la Cina ha avuto le maggiori delusioni. Tre anni fa come detto Tom Daley e Matty Lee conquistarono uno storico oro. Daley ci riproverà ma in coppia con Williams, anche se il duo cinese Liang Cao Yuan e Yang Hao sono assolutamente favoriti. Cinesi da battere anche nella prova individuale, ma attenzione all’australiano Cassell Rousseau lo scorso anno riuscì a trionfare clamorosamente al Mondiale.

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB