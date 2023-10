Pronostici Pallavolo 21-22 ottobre 2023. Continua il campionato di Serie A1 di volley femminile ma nel weekend prende il via anche il campionato di pallavolo maschile, la Superlega. Andiamo a vedere le sfide del primo turno ma anche un analisi delle squadre al via, dalle migliori che puntano al titolo, alle peggiori.

Pronostici Pallavolo 21-22 ottobre 2023: inizia il campionato di volley maschile

E’ subito spettacolo al via di questa stagione del campionato di pallavolo maschile in Italia, la Superlega 2023-24. Vediamo le sfide che ci attendono nella domenica di apertura.

Ad inaugurare la giornata sarà una delle sfide più attese, alle 15.45 al PalaPanini di Modena, di fronte la rinnovata Valsa Group di Francesco Petrella e l’Allianz Milano che vuole partire con il piede giusto dopo la grande stagione passata. Il ritorno di Juantorena in Italia, il debutto di Kaziyski a Milano, ci sono tutti gli ingredienti per un match.

L’altro big match di giornata si gioca alle 18.00 a Civitanova tra Lube-Monza, con i brianzoli che possono recitare il ruolo di outsider di lusso con tante novità in campo. Poco prima, alle 16.00, a Taranto la Gioiella Prisma saluta il nuovo allenatore Vincenzo Mastrangelo e un altro ritorno eccellente in Superlega, quella di Pippo Lanza, ospitando Rana Verona che, pur avendo perso il bomber Sapozhkov, può lo stesso dire la sua in chiave play-off.

Sempre alle 18.00 la Gas Sales Bluenergy Piacenza debutta con il nuovo tecnico Andrea Anastasi e con lo stesso starting seven dello scorso anno tra le mura amiche ospitando un rinnovato Padova che ha in Gabi Garcia il nuovo faro.

I campioni in carica dell’Itas Trentino con Fabio Soli (ex di turno), Rychlicki opposto e Kozamernik al centro, vanno a far visita al Cisterna che ha cambiato tanto.

A completare il programma sarà la sfida di Perugia dove la Sir Susa Vim debutta fra le mura amiche alle 20.00 per affrontare la neopromossa Farmitalia Catania che avrà un impatto tutt’altro che semplice nel nuovo campionato ma che si affida a giocatori dalla grande esperienza.

Squadre favorite al via della Superlega 2023-24

La squadra favorita numero uno per la conquista dello scudetto è Perugia che ha fatto una scommessa puntando sul tunisino Ben Tara. Al centro è arrivato Candellaro, in banda Held a rendere ancora più solido un pacchetto giocatori di altissima qualità. In panchina è arrivato il coach campione d’Italia Angelo Lorenzetti.

Tanti i cambiamenti importanti in casa Trento, a partire dal tecnico, Fabio Soli, reduce dalle ottime stagioni di Cisterna che avrà il non facile compito di sostituire Lorenzetti. I due addii dolorosi, in campo, sono stati quelli dell’idolo Kaziyski e del centrale Lisinac. Al loro posto sono arrivati Kamil Rychlicki e Kozamernik.

Scelte coraggiose e in parte obbligate nel mercato di Civitanova che continua ad affidarsi a Gianlorenzo Blengini, per lungo tempo in bilico l’anno scorso ma poi protagonista di un finale di stagione di assoluto valore con la conquista di una insperata finale scudetto. Rivoluzionato il reparto opposti, Zaytsev è tornato nel ruolo di schiacciatore ricevitore, facendo spazio ad un top player come Lagumdzija.

Rivoluzione vera e propria quella di Modena che ha cambiato tutto quello che ha potuto dicendo addio a Ngapeth, andato in Turchia, a Lagumdzija e a Rossini. Il nuovo allenatore è una scommessa, Francesco Petrella che ha preso il posto di Andrea Giani e che dovrà trovare la giusta chimica con gli arrivi di Sapozhkov e di Osmany Juantorena, di ritorno dalla Cina, che giocherà in banda opposto all’azzurro Rinaldi, del libero Federici, ex Piacenza e del centrale tedesco Brehme che si alternerà a Stankovic. Squadra molto interessante se troverà in fretta l’amalgama giusta.

Piacenza è a tutti gli effetti entrata nel novero delle squadre che puntano allo scudetto. Lo scorso anno vinse la Coppa Italia e si giocò l’accesso alla finale scudetto fino all’ultimo. La guida tecnica è stata affidata ad Andrea Anastasi, reduce dalla stagione controversa di Perugia. La squadra è esattamente quella dello scorso anno, con qualche aggiustamento in panchina.

Occhio anche a Milano tra le pretendenti. Lo scorso anno i meneghini hanno fatto un salto di qualità importantissimo, centrando la finale di Coppa Italia e la semifinale scudetto, eliminando clamorosamente Perugia ai quarti di finale. In panchina c’è sempre Roberto Piazza, in campo ha salutato un giocatore importante come il campione olimpico Patry e nel ruolo di opposto la scelta è caduta sul croato Dirlic, ex Cisterna ma l’arrivo di sostanza è quello del bulgaro Matey Kaziyski, campione d’Italia in carica con Trento, autentico trascinatore nonostante i quasi 40 anni sulla carta d’identità. Da Cisterna arriva anche il nuovo opposto che è Catania.

Pronostici Pallavolo 21-22 ottobre 2023: 3° giornata Serie A1 Femminile

In questa 3° giornata di Serie A1 Pallavolo Femminile arrivano i primi big match. Sabato si affrontano Chieri-Conegliano e domenica il big match tra Milano-Scandicci. Si parte con Chieri contro Conegliano, sabato alle 18.00. Da una parte le piemontesi che hanno iniziato male la loro stagione perdendo in casa il derby con Novara ma sono ampiamente rifatte domenica scorsa a Roma, dall’altra le campionesse d’Italia che al momento sono apparse in gran forma e non hanno perso colpi.

Sempre sabato alle 20.30 bella sfida a Cuneo tra Honda Olivero San Bernardo-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Entrambe le squadre hanno ottenuto finora una vittoria su due partite giocate, Vallefoglia arriva di slancio dopo aver sbancato Bergamo domenica scorsa.

Domenica tutti i fari sono puntati sulla prima super sfida della stagione in programma alle 17.30 all’Allianz Cloud di Milano: di fronte Allianz Milano-Savino del Bene Scandicci. Due squadre imbattute, per una sfida che può già svelare qualcosa nella corsa allo scudetto. Questa sarà anche la spettacolare sfida tra le due opposte della Nazionale azzurre agli Europei di agosto: Paola Egonu contro Ekaternina Antropova.

Derby piemontese a Pinerolo dove la Igor Gorgonzola Novara va a caccia del tris di vittorie sul campo della Wash4Green che ha fatto vedere buone cose in questo primissimo scorcio di stagione.

La giornata si chiude alle 19.30 con la sfida di Casalmaggiore dove la Trasportipesanti e la neo-promossa Itas Trentino cercano il primo successo stagionale.

