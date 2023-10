Pronostici Pallavolo 28-29 ottobre 2023. Nel volley femminile si gioca la 4° giornata di campionato A1, ma anche la finale di Supercoppa tra Conegliano-Milano. In campo anche la pallavolo maschile con la 2° giornata di Superlega.

Pronostici Pallavolo 28-29 ottobre 2023: 4° giornata Serie A1 Femminile

Solo cinque partite nel fine settimana per la serie A1 femminile con la sfida che assegna la Supercoppa sabato pomeriggio che ha fatto slittare Milano-Chieri e Conegliano-Roma a fine novembre. Attenzione a Novara che potrebbe trovarsi sola a punteggio pieno dopo il week end in arrivo. Le piemontesi, tre successi nelle prime tre partite di campionato, sono attese da una trasferta insidiosa sul campo del Busto Arsizio che finora ha conquistato un solo punto in classifica.

Sabato sera alle 20.30 in campo Bergamo contro l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte pesanti e sono a caccia di riscatto, come Savino del Bene Scandicci con le toscane che sono reduci dalla rocambolesca sconfitta di Milano, domenica alle 17.00 ospitano la Trasportipesanti Casalmaggiore che ha perso Melandri in settimana, ma che ha iniziato discretamente questa stagione.

Sorprendente la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: due vittorie su tre partite disputate finora, 7 punti all’attivo ma ora c’è una sfida casalinga non semplice con un Wash4Green Pinerolo che ha dimostrato domenica scorsa contro Novara di non essere un cliente facile per nessuno.

Il quadro di giornata è completato dalla sfida di Trento con le padrone di casa dell’Itas che vogliono muovere la classifica ma dovranno fare i conti contro il Bisonte Firenze che sembra aver trovato il giusto assetto e, dopo la convincente vittoria con Bergamo di sette giorni fa, vuole continuare a risalire la china. Attesa una sfida equilibrata, valutate OVER PUNTI non appena saranno disponibili linee e quote che come sempre latitano nel volley italiano.

Pronostici Pallavolo 28-29 ottobre 2023: Finale Supercoppa volley femminile

Ancora protagoniste Conegliano e Milano per la finale di Supercoppa di pallavolo femminile, dopo essere state protagoniste delle ultime due stagioni con le ultime due finali scudetto. Ennesima finale di Supercoppa per Conegliano mentre è solo la prima volta di Milano.

La novità in casa Milano si chiama Paola Egonu, ex di turno che proverà a spostare ulteriormente gli equilibri, dopo che la squadra lombarda ha insidiato fino a gara5 lo scudetto alle venete nella passata stagione, anche se la schiacciatrice opposta, che con la maglia di Conegliano ha alzato per due volte la Supercoppa, arriva da una settimana travagliata che non fa dormire sonni tranquilli alle milanesi (Egonu è uscita domenica scorsa durante il tie break contro Scandicci accusando un dolore al ginocchio).

La Prosecco Doc Imoco ha iniziato la stagione portando a casa tre vittorie nelle prime tre partite di campionato, ma a Chieri la squadra veneta sabato scorso ha vinto una partita molto complicata, con Isabelle Haak, la sostituta di Egonu già dall’anno scorso nel ruolo di opposta, che ha giocato una partita sotto tono. La squadra di Santarelli si presenterà comunque al gran completo per il fischio d’inizio alle 17.30 sabato al PalaModigliani di Livorno.

Superlega: 2° giornata del campionato di volley maschile

Non sono mancate emozioni e sorprese nel primo turno della Superlega, il massimo campionato nazionale di pallavolo maschile. Nella prima delle due sfide che hanno aperto la stagione, Modena ha avuto la meglio in casa su Milano al tie-break. Verona si impone 3-1 sul parquet di Taranto.

La grande sorpresa di giornata arriva, invece, da Civitanova, dove i vice campioni d’Italia in carica vengono travolti per 3-0 da una Monza scatenata. Gioisce pure Piacenza, che firma un convincente 3-0 interno ai danni di Padova. Devono sudare sette camicie i campioni in carica di Trento, i quali passano 3-2 sul campo di Cisterna al termine di una lunga battaglia. Tutto facile, infine, per Perugia nel posticipo serale contro la neo promossa Saturnia Acicastello.

Vediamo il programma per questo fine settimana con la 2° giornata di Superlega e a seguire le quote antepost aggiornate da SNAI per la vittoria finale del campionato di pallavolo maschile.

