Pronostici Pallavolo maschile Supercoppa 2023. Tra martedì e mercoledì si giocano le Final Four della Supercoppa di volley maschile in Italia. Vediamo aalisi, quote, programma completo e scommesse sulle partite del 31 ottobre e 1 novembre.

Pronostici Pallavolo maschile Supercoppa 2023: Final Four

La Supercoppa Italiana 2023 di volley maschile andrà in scena martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre. Si comincerà con le due semifinali: Trento-Perugia (ore 17.30) e Piacenza-Civitanova (ore 20.30). Le due vincitrici si fronteggeranno nell’atto conclusivo che si disputerà mercoledì alle 17.00. Si preannuncia grande spettacolo al Biella Forum, dove si assegnerà il primo trofeo della stagione.

Trento si presenta da Campione d’Italia e incrocerà la favorita Perugia, che vuole riaprire la propria bacheca dopo una stagione deludente. I trentini saranno trascinati da Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i Block Devils potranno contare invece su Wilfredo Leon e Simone Giannelli per la difesa del titolo.

Piacenza si è qualificata da vincitrice della Coppa Italia e si affiderà al trio composto da Yuri Romanò, Yoandy Leal e Robertlandy Simon contro Civitanova, finalista scudetto della scorsa stagione.

Pronostici Pallavolo maschile Supercoppa 2023: programma completo

Supercoppa, si gioca tra martedì e mercoledì con le Final Four a Biella. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv. Di seguito il calendario.

Martedì 31 ottobre

Ore 17.30 Semifinale 1: Itas Trentino vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 20.30 Semifinale 2: Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

Mercoledì 1° novembre

Ore 17.00 Finale Supercoppa Italiana 2023 – Diretta tv su RaiSportHD

Tutte le quote sulla Supercoppa italiana 2023

Ecco le quote di questa manifestazione di pallavolo maschile in Italia, la Supercoppa italiana 2023.

