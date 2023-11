Pronostici Pallavolo 4-5 novembre 2023. Vediamo il programma completo del fine settimana di volley in Italia. Si gioca la 3° giornata di Superlega che torna dopo la Supercoppa giocata infrasettimanalmente e vinta da Perugia; ma c’è anche la 6° giornata della Serie A1 Femminile.

Pronostici Pallavolo 4-5 novembre 2023: 3a giornata di Superlega

Torna in campo la Superlega di volley maschile con la 3° giornata di campionato che si gioca tutta nel weekend tra sabato 4 e domenica 5 novembre. Si inizia con l’anticipo Cisterna-Milano di sabato alle 18.

Domenica 5 scenderà subito in campo alle ore 16:00 la Gas Sales Bluenergy Piacenza che ospiterà Farmitalia Catania, compagine reduce dalla prima vittoria stagionale arrivata sorprendentemente contro Cisterna. Si prosegue alle 17 con una sfida salvezza assai delicata, Taranto-Padova, due squadre ancora senza vittorie e con i veneti che sono gli unici ancora completamente a secco di punti. Alle 18.00, match di alto livello che suscita grande curiosità a Modena, dove la Valsa Group aspetta l’ambiziosa Mint Vero Volley Monza.

La partita di cartello e quella più attesa è senza dubbio quella che prenderà il via alle 18.30, dopo essersi affrontate mercoledì per il primo trofeo stagionale, Civitanova-Perugia saranno di nuovo faccia a faccia per uno scontro di altissima classifica. La Sir Susa Vim Perugia non ha ancora perso un set in questo avvio di campionato, mentre la Lube ha raccolto una vittoria e una sconfitta. La squadra di Blengini avrà poi grande voglia di rifarsi dopo la rimonta subita in Supercoppa. Si chiude il programma con un’altra sfida interessante, con la Rana Verona che ospita alle 19.30 Itas Trantino, in una partita che promette grande spettacolo e su cui vi consigliamo Over punti.

Pronostici Pallavolo 4-5 novembre 2023: 6a giornata di Serie A1 Femminile

Ancora in campo la Serie A1 Femminile dopo il turno infrasettimanale. Tra sabato 4 e domenica 5 novembre verrà completata la sesta giornata del girone di andata della regular season della massima competizione di pallavolo femminile italiana.

Si inizia sabato con l’Itas Trentino, ancora a secco di vittorie in questo avvio, che ospiterà un’ambiziosa Savino del Bene Scandicci, con una Antropova che sta vivendo un grande inizio di stagione. Alle 20.30 Chieri (2 vittorie su 2 partite giocate) ospita la Wash4green Pinerolo, compagine autrice di un buon avvio di campionato con 3 successi su 5 incontri e un momentaneo quinto posto in classifica. L’ultimo anticipo vede di fronte la Roma Volley Club che ospita Volley Bergamo 1991 per una partita tra due squadre che non hanno iniziato benissimo.

Domenica 5 novembre si inizia subito forte con la partita più attesa di questo fine settimana, eccezionalmente al Mediolanum Forum di Assago l’Allianz Vero Volley Milano ospita le Campionesse d’Italia in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, in una sfida che promette di regalare grandissime emozioni.

Due sfide sono in programma alle 17: Busto Arsizio in difficoltà ospita Vallefoglia, mentre Trasportipesanti Casalmaggiore va a far visita a Firenze. La giornata verrà chiusa dalla capolista Igor Gorgonzola Novara chiamata a giocare sul campo di Cuneo.

